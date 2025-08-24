Mai multe țări UE opresc serviciile poștale către SUA, după ce Trump a anulat scutirea de taxe pentru bunurile europene

Mai multe țări din UE vor suspenda temporar serviciile poștale către SUA începând de săptămâna viitoare, după ce președintele american Donald Trump a eliminat luna trecută scutirea de taxe pentru bunurile cu valoare mică, sub 800 de dolari (aproximativ 682 de euro).

Casa Albă a declarat că măsura urmărește combaterea practicilor ilegale și abuzive, precum importul de droguri ilegale în SUA, scrie Euronews. Scrisorile și coletele mici, cu valoare sub 85 de euro, nu vor fi afectate.

Serviciile poștale din Germania, Danemarca, Suedia și Italia au anunțat că vor opri imediat expedierea majorității mărfurilor către SUA. Franța și Austria vor urma luni, iar Regatul Unit marți.

Portugalia nu a luat încă nicio măsură.

Serviciul poștal Royal Mail din Marea Britanie a declarat că speră să implementeze în câteva zile un nou sistem pentru a se conforma noilor reguli.

În Franța, La Poste a declarat că operatorii poștali europeni nu au avut timp să se organizeze, menționând că specificațiile și detaliile tehnice sunt încă „incomplete” din partea SUA.

Correos din Spania a justificat suspendarea temporară ca o măsură preventivă „pentru a proteja interesele clienților”, evitând astfel posibile întârzieri sau probleme în livrare.

Începând de sâmbătă, Deutsche Post și DHL Parcel Germany au anunțat că „nu vor mai putea accepta și transporta colete și obiecte poștale conținând bunuri de la clienți comerciali destinate SUA”.

PostNord, compania nordică de logistică, și serviciul poștal italian au anunțat suspendări similare.

În Olanda, purtătorul de cuvânt PostNL, Wout Witteveen, a declarat că administrația Trump continuă cu noile taxe în ciuda faptului că autoritățile americane nu au un sistem de colectare a acestora. El a precizat că PostNL colaborează îndeaproape cu omologii săi americani pentru a găsi o soluție.

Poșta Austriei, principalul furnizor de servicii poștale și logistice din țară, a declarat că ultima acceptare a expedierilor comerciale către SUA, inclusiv Puerto Rico, va avea loc marți.

Această schimbare de reglementare va avea un impact semnificativ asupra comerțului electronic transatlantic, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii care exportă produse de valoare mică în Statele Unite.

Eliminarea scutirilor fiscale înseamnă că toate pachetele comerciale vor fi supuse tarifelor corespunzătoare, în funcție de origine și valoare, începând cu 29 august.

Anunțul lui Trump vine după ce SUA și Uniunea Europeană au convenit asupra unui nou acord comercial, punând capăt lunilor de tensiuni.