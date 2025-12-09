Un avion al aviaţiei militare din Rusia cu şapte persoane la bord s-a prăbuşit la aproximativ 200 km de Moscova

Un avion militar cu şapte persoane la bord s-a prăbușit în regiunea Ivanovo, la 200 de kilometri de Moscova, în timpul unui zbor de test.

Ministerul rus al Apărării a anunțat marţi, 9 decembrie, că un avion de transport militar AN-22 s-a prăbușit în regiunea Ivanovo, situată la circa 200 de kilometri nord-est de Moscova.

Potrivit comunicatului ministerului, incidentul a avut loc în timpul unui zbor de test după lucrări de reparații, iar aeronava a căzut într-o zonă nelocuită. Presa din Rusia citează surse care afirmă că avionul ar fi ajuns în apele unui rezervor din apropiere.

La faţa locului a fost mobilizată o echipă de salvare, pentru a verifica dacă există supraviețuitori. O sursă anonimă din cadrul serviciilor pentru situații de urgență a precizat pentru agenția TASS că la bord se aflau șapte persoane, iar pe canalele de Telegram rusești a apărut informaţia că toate cele șapte persoane ar fi decedat, notează Agerpres.

Până la acest moment, autoritățile ruse nu au oferit informaţii oficiale despre soarta echipajului şi nici nu au precizat dacă incidentul ar avea vreo legătură cu războiul în Ucraina.