Haos pe un zbor Ryanair: avionul a fost deviat și a aterizat în altă parte din cauza unei defecțiuni la toaletă

Un zbor Ryanair spre Insulele Canare a fost deviat după ce o defecțiune la toaletă a făcut imposibilă continuarea călătoriei.

Zborul Ryanair FR1667 ar fi trebuit să ajungă la Bristol în jurul orei 17:00 ieri, însă a fost deviat la scurt timp după ce și-a început călătoria.

Un avion Ryanair plin cu turiști britanici care se întorceau acasă a trebuit să fie deviat din cauza unei defecțiuni apărute la toaletă în timpul zborului. Zborul FR1667 ar fi trebuit să aterizeze la Bristol luni (8 decembrie), în jurul orei 17:00, după ce a decolat din Fuerteventura la prânz, scrie express.

Însă avionul a fost deviat către insula vecină Lanzarote la scurt timp după începerea călătoriei de trei ore și jumătate, după ce „unele toalete” au încetat să funcționeze, potrivit controlorilor de trafic aerian locali.

Avionul a aterizat în Lanzarote chiar înainte de ora 15:00, după o oră și jumătate de zbor.

„Echipajul unui avion care zbura din Fuerteventura spre Bristol a cerut să se întoarcă la Lanzarote din cauza unor probleme la toalete. A aterizat fără probleme”, au spus controlorii de trafic aerian spanioli.

Aceștia au distribuit traseul avionului Ryanair, arătând că Boeingul 737 se afla la nord de Insulele Canare, deasupra Atlanticului, când a făcut cale întoarsă.

Nimeni de la compania low-cost nu a putut fi contactat pentru a explica exact ce s-a întâmplat sau pentru a spune dacă pasagerii și-au putut continua călătoria către destinația finală.

În august, pasagerii unui zbor Virgin Australia ar fi fost nevoiți să folosească sticle după ce toate cele trei toalete de la bord au cedat în timpul unui zbor de șase ore de la Bali la Brisbane.

Boeingul 737 MAX 8 decolase deja cu o toaletă nefuncțională, iar celelalte două s-au defectat în timpul zborului, lăsând pasagerii fără facilități pentru ultimele trei ore. O femeie în vârstă s-ar fi urinat pe ea, iar alți pasageri au descris mirosuri pestilențiale și urină care se scurgea pe podea.

Virgin și-a cerut scuze, lăudând echipajul pentru că a gestionat „o situație dificilă”.