Video Putin habar n-a avut de scufundarea crucișătorului Moskva timp de o săptămână. Propaganda Kremlinului pregătește știri speciale pentru dictatorul rus

Propagandiștii Kremlinului pregătesc pentru președintele rus Vladimir Putin ediții speciale de știri, în care îi sunt ascunse inclusiv eșecurile armatei ruse în războiul din Ucraina.

Dialog scrie că pe postul TV de stat rus „Russia 1” sunt realizate buletine de știri speciale, „cosmetizate”, destinate exclusiv liderului de la Kremlin, în care situația reală din Rusia este prezentată distorsionat, iar înfrângerile militare din Ucraina sunt omise.

Afirmațiile au fost făcute de Dmitri Skorobutov, fost redactor-șef al emisiunii „Vesti”, într-un interviu acordat canalului de YouTube „I Grianul Grem”.

„El știe foarte puține despre evenimentele reale și foarte puține despre ceea ce se întâmplă pe front. Informațiile despre război au început să fie cenzurate pentru el după scufundarea crucișătorului «Moskva»... Putin a fost ținut în necunoștință de cauză mai bine de o săptămână”, a declarat Skorobutov.

Potrivit acestuia, practica realizării unor buletine de știri speciale pentru Putin, care nu sunt difuzate public și sunt prezentate doar acestuia, a apărut încă din 2011, după protestele din Piața Bolotnaia de la Moscova.

Skorobutov susține că aceste ediții poartă numele de cod „Principalul spectator”.

El afirmă că, deși emisiunile obișnuite ale programului „Vesti” sunt deja supuse unei cenzuri stricte, pentru Putin este creată o imagine și mai deformată a realității.

Fostul jurnalist consideră că inițiativa realizării acestor materiale vine din cercul apropiat al liderului rus, care încearcă astfel să îi influențeze percepția asupra situației din țară și de pe front.

Nici măcar Dughin nu mai reușește să ofere o explicație coerentă pentru războiul pe care l-a promovat ani la rând.

Într-un interviu acordat influenceriței ruse și fiica mentorului lui Vladimir Putin, Ksenia Sobceak, Dughin a fost întrebat ce merită apărat și pentru ce ar trebui să lupte Rusia în prezent.

Răspunsul său a surprins inclusiv publicul rus.

Ideologul a descris o Rusie postbelică în care populația ar părăsi marile orașe într-un exod aproape religios și s-ar întoarce la viața rurală. Orașele ar deveni, în viziunea sa, „ruine neo-antice”, iar comunitățile ar comunica printr-o rețea izolată de sate rusești, protejate de influențele externe.

Pentru mulți observatori, aceste declarații au semănat mai degrabă cu descrierea unei societăți aflate în colaps decât cu imaginea unei puteri mondiale aflate în ascensiune.