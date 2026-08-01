Cum arată șantierul noii linii de tramvai de pe Dimitrie Pompeiu. Termenul anunțat de Primăria Capitalei, sub semnul întrebării

Lucrările la lotul 6 al proiectului de modernizare a infrastructurii de tramvai din București încep să prindă contur. La aproape 5 luni de la startul oficial al șantierului, constructorii au finalizat excavațiile pe aproape întreg traseul și lucrează acum la relocarea rețelelor de utilități și la realizarea zidurilor de sprijin, potrivit imaginilor surprinse pe teren de „Adevărul”.

Lotul 6 cuprinde cei 5,3 kilometri de linie pe care circulă tramvaiele 16 și 36 și traversează bulevardul Dimitrie Pompeiu, Șoseaua Petricani, bulevardul Lacul Tei, străzile Maica Domnului, Reînvierii și Turmelor.

Excavațiile sunt aproape finalizate

Pe aproape întreg traseul, vechea infrastructură de tramvai a fost deja decopertată. Potrivit Primăriei Capitalei și imaginilor din teren, excavațiile sunt realizate în proporție de peste 90%. În prezent, muncitorii se concentrează pe realizarea zidurilor de separație ale viitoarei linii de tramvai, montarea noilor stâlpi pentru rețeaua de contact și relocarea utilităților existente. Rețelele Apa Nova, Distrigaz și Netcity sunt identificate și protejate sau mutate, în funcție de amplasamentul noii infrastructuri.

De-a lungul șantierului au fost aduse deja o parte dintre materialele care vor fi folosite în următoarele luni: conducte de mari dimensiuni, cel mai probabil destinate rețelei de alimentare cu apă, alături de cofraje metalice și elemente necesare lucrărilor de sprijinire.

Contractul, în valoare de 217,3 milioane de lei fără TVA, este executat de asocierea Tancrad – Construcții Erbașu și are ca termen de finalizare luna martie 2027. Având însă în vedere stadiul actual al șantierului și volumul de lucrări care mai trebuie executate, respectarea acestui termen este greu de imaginat.

După relocarea rețelelor de utilități, urmează realizarea fundației noii căi de rulare, montarea șinelor și a aparatelor de cale, instalarea rețelei de contact pentru alimentarea tramvaielor, amenajarea peroanelor și refacerea carosabilului, a trotuarelor și a spațiilor verzi de-a lungul întregului traseu. La final vor fi executate probele tehnologice și testele de siguranță necesare înainte ca circulația tramvaielor să fie reluată pe noua infrastructură.

Un tronson important de șine de tramvai intră în reabilitare. Ce linii STB își schimbă traseul timp de un an

Modernizarea lotului 6 face parte din programul amplu al Primăriei Capitalei de reabilitare a aproape 50 de kilometri de infrastructură de tramvai, investiție menită să înlocuiască unele dintre cele mai degradate linii din București. Până în prezent, autoritățile au finalizat și redeschis circulației un singur tronson, Lotul 3, care a inclus liniile de pe strada Barbu Văcărescu și strada Alexandru Șerbănescu, între Șoseaua Ștefan cel Mare și Podul Băneasa, pe o lungime de 4,2 kilometri. Restul proiectelor, însumând aproximativ 41 de kilometri de cale de rulare, se află în diferite stadii de execuție.

Primăria Capitalei estimează că până la sfârșitul lunii septembrie vor fi finalizate lucrările pe bulevardele Basarabia (lotul 10), Chișinău (lotul 9) și Expoziției (lotul 11), unde se execută în prezent ultimele finisaje.

Modernizarea șinei este doar o parte a proiectului

În paralel cu lucrările aflate deja în execuție, Primăria Capitalei pregătește o investiție separată pentru transformarea completă a bulevardului Dimitrie Pompeiu.

Proiectul, aflat în licitație, urmărește modernizarea carosabilului și reconfigurarea întregii zone, una dintre cele mai aglomerate din nordul Bucureștiului. În prezent, bulevardul are o singură bandă pe sens, trotuare înguste și degradate și reprezintă unul dintre principalele puncte de blocaj pentru traficul din zona de birouri Pipera – Dimitrie Pompeiu.

Potrivit autorităților, artera va fi lărgită la două benzi pe sens, vor fi amenajate piste pentru biciclete, spații verzi și trotuare mai generoase, iar infrastructura de tramvai va fi complet refăcută.

Restricții temporare de trafic în Capitală pentru lucrări de reabilitare a liniei de tramvai

„Alături de Prelungirea Ghencea, acest proiect este în top trei proiecte prioritare pe care le-am asumat. Dimitrie Pompeiu se află într-o zonă încremenită în timp și trafic. Dar se va transforma, dintr-o stradă îngustă și sufocată de mașini, cu o bandă pe sens și trotuare sparte, degradate, într-o șosea modernă, cu două benzi de circulație, spațiu verde, piste de biciclete, linie dublă de tramvai și trotuare mult mai generoase", a declarat Ciprian Ciucu.

Un contract de peste 250 de milioane de lei

Al doilea proiect are o valoare estimată la 256,4 milioane de lei și include atât proiectarea, cât și execuția lucrărilor.

Pe lângă lărgirea bulevardului, investiția prevede extinderea liniei de tramvai până la bulevardul Barbu Văcărescu, ceea ce va permite conectarea traseului liniilor 16 și 36 cu linia 5. Peste noua infrastructură va fi construită și o pasarelă pietonală.

Documentația mai include realizarea unui drum de legătură între Șoseaua Pipera, bulevardul Dimitrie Pompeiu și strada Fabrica de Glucoză, reconfigurarea circulației în întreaga zonă și amenajarea unei parcări de tip park & ride, măsuri prin care autoritățile încearcă să reducă presiunea asupra traficului din unul dintre cele mai aglomerate poluri de birouri ale Capitalei.