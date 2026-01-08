Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a îndemnat Statele Unite să exercite o presiune mai mare asupra Rusiei pentru a forţa Kremlinul să accepte încheierea unui acord de pace în Ucraina, sugerând, într-o remarcă făcută în glumă, ca americanii să îl captureze pe liderul cecen Ramzan Kadîrov, similar cu operaţiunea desfăşurată împotriva liderului venezuelean Nicolás Maduro.

Zelenski a afirmat că SUA „trebuie să pună presiune pe Rusia”, spunând că americanii „au instrumentele necesare şi ştiu cum să le folosească” pentru a influenţa evoluţia conflictului.

„Avem exemplul cu Maduro, corect? Au desfășurat o operațiune. Toată lumea a văzut cum a ieșit. Au acționat repede. Hai să-i lăsăm să facă o operațiune similară cu tipul ăsta, cum îl cheamă, Kadîrov. Acest criminal. Poate că atunci Putin se va gândi de două ori”, a spus el, în cadrul unei conferinţe de presă la Kiev.

Comentariul a avut şi tente ironice, Zelenski râzând în unele pasaje ale intervenţiei sale. În acelaşi context, el a subliniat nevoia continuării eforturilor diplomatice, dar şi a menţinerii presiunii asupra Moscovei pentru a aduce războiul spre un final favorabil Ucrainei, relatează AFP și alte surse internaţionale.

Ramzan Kadîrov conduce Republica Cecenia din 2007 şi este unul dintre cei mai apropiaţi aliaţi ai preşedintelui rus Vladimir Putin, trimiţând mii de soldaţi să lupte alături de forţele ruse în Ucraina. Liderul cecen a fost, de asemenea, sancţionat de Occident pentru încălcări repetate ale drepturilor omului şi pentru stilul său autoritar de conducere.