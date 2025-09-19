Zelenski revendică un „succes important” pe front. Trupele ucrainene au recucerit de la ruși 160 de km în estul țării

Președintele ucrainean spune că forțele ucrainene din est au recuperat 160 km pătrați de teren și au curățat alți 170 km pătrați în contraofensivă.

Volodimir Zelenski a declarat că forțele ucrainene au respins o parte din avansul luat de Rusia în timpul verii, calificând operațiunea drept un „succes important” după luni de eșecuri pe câmpul de luptă., potrivit The Guardian.

Președintele ucrainean a declarat că trupele sale au recucerit 160 km pătrați de teren în apropierea orașului Dobropillia, din estul țării, unde Rusia a străpuns apărarea Ucrainei în luna august.

Rusia nu a comentat aceste afirmații. Zelenski a declarat joi, după ce s-a întâlnit cu trupele din estul regiunii Donețk, că armata sa „obține rezultate” în cadrul contraofensivei în curs de desfășurare acolo. Pe lângă recucerirea a 160 km pătrați, forțele ucrainene au „eliminat” trupele ruse de pe o suprafață suplimentară de 170 km pătrați, dar nu au cucerit încă în mod oficial teritoriul, a declarat el într-un discurs video.

Zelenski nu a precizat când Ucraina a obținut aceste câștiguri, dar a spus că Rusia a „suferit mii de pierderi”.

DeepState, un sistem online de urmărire a câmpului de luptă legat de armata ucraineană, a arătat că trupele ruse au avansat rapid în apropiere de Dobropillia luna trecută, dar că unele dintre câștigurile lor s-au evaporat în ultimele săptămâni.