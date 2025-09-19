search
Vineri, 19 Septembrie 2025
Zelenski revendică un „succes important” pe front. Trupele ucrainene au recucerit de la ruși 160 de km în estul țării

Război în Ucraina
Publicat:

Președintele ucrainean spune că forțele ucrainene din est au recuperat 160 km pătrați de teren și au curățat alți 170 km pătrați în contraofensivă.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei FOTO: Profimedia
Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei FOTO: Profimedia

Volodimir Zelenski a declarat că forțele ucrainene au respins o parte din avansul luat de Rusia în timpul verii, calificând operațiunea drept un „succes important” după luni de eșecuri pe câmpul de luptă., potrivit The Guardian.

Președintele ucrainean a declarat că trupele sale au recucerit 160 km pătrați de teren în apropierea orașului Dobropillia, din estul țării, unde Rusia a străpuns apărarea Ucrainei în luna august.  

Rusia nu a comentat aceste afirmații. Zelenski a declarat joi, după ce s-a întâlnit cu trupele din estul regiunii Donețk, că armata sa „obține rezultate” în cadrul contraofensivei în curs de desfășurare acolo. Pe lângă recucerirea a 160 km pătrați, forțele ucrainene au „eliminat” trupele ruse de pe o suprafață suplimentară de 170 km pătrați, dar nu au cucerit încă în mod oficial teritoriul, a declarat el într-un discurs video. 

 Zelenski nu a precizat când Ucraina a obținut aceste câștiguri, dar a spus că Rusia a „suferit mii de pierderi”.  

DeepState, un sistem online de urmărire a câmpului de luptă legat de armata ucraineană, a arătat că trupele ruse au avansat rapid în apropiere de Dobropillia luna trecută, dar că unele dintre câștigurile lor s-au evaporat în ultimele săptămâni.  

