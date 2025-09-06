Zelenski respinge invitația lui Putin de a merge la Moscova și îl invită la Kiev: „Nu mă pot duce în capitala acestui terorist”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins propunerea omologului său rus, Vladimir Putin, de a organiza o eventuală întrevedere la Moscova și a sugerat ca loc de întâlnire Kievul, subliniind că nu se poate deplasa în capitala Rusiei în timp ce țara sa este atacată zilnic.

Negocieri imposibile? Zelenski vrea întâlnirea cu Putin la Kiev, nu la Moscova

Liderul ucrainean Volodimir Zelenski a replicat propunerii preşedintelui rus Vladimir Putin, care insistă ca locul unei eventuale întrevederi între ei doi să fie Moscova, propunând la rândul său Kievul drept posibil loc de întâlnire, informează sâmbătă dpa, potrivit Agerpres,

„El poate veni la Kiev”, a declarat Zelenski pentru canalul american ABC News într-un interviu difuzat sâmbătă.

Liderul ucrainean a spus că el nu se poate duce la Moscova în timp ce ţara sa este atacată de Rusia şi a subliniat că Putin a propus Moscova ca loc de întâlnire doar ca tactică de tergiversare.

Zelenski îl acuză pe Putin că „se joacă” cu SUA: „Eu nu pot merge la Moscova cât timp Ucraina e sub atac”

„Eu nu mă pot duce la Moscova... în timp ce țara mea este vizată de rachete, de atacuri în fiecare zi. Nu mă pot duce în capitala acestui terorist. Este de înțeles și el înțelege asta", a spus Volodimir Zelenski.

Vorbind în engleză, Zelenski a a spus că în Putin nu se poate avea încredere și că președintele rus „se joacă” cu SUA.

Preşedintele ucrainean a îndemnat în repetate rânduri la o întrevedere cu Putin, pentru a negocia un armistiţiu în războiul Rusiei împotriva ţării sale, război pe care Putin l-a declanşat în februarie 2022.

Potrivit unor surse ucrainene, cel puțin șapte țări s-au oferit să găzduiască o astfel de întâlnire, printre care se numără Turcia, precum şi trei țări din Golf, care sunt considerate neutre în acest conflict.

Miercuri, Putin a spus că Zelenski poate veni la Moscova dacă există perspective pentru un rezultat pozitiv.

Susținând vineri un discurs în cadrul forumului economic de la Vladivostok, Vladimir Putin a pus iarăși sub semnul întrebării utilitatea unor astfel de discuții, contestând din nou legitimitatea lui Zelenski.

Volodimir Zelenski a respins deja joi Moscova drept loc de desfăşurare a negocierilor. "Dacă vreţi ca o întâlnire să nu aibă loc, atunci invitaţi-mă la Moscova", a declarat el.

Putin insistă ca Zelenski să meargă la Moscova pentru negocieri și promite „condiții de securitate 100%”

Liderul rus Vladimir Putin a declarat clar că nu intenționează să călătorească nicăieri pentru a purta discuții cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, dar este dispus să se întâlnească la Moscova.

Putin a făcut aceste afirmații pe 5 septembrie, în cadrul sesiunii plenare a Forumului Economic Estic, a transmis purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov, potrivit Pravda.ua.

„Partea ucraineană dorește această întâlnire și o propune. Eu am spus: «Sunt gata. Vă rog, veniți». Vom asigura cu siguranță condițiile pentru lucru și securitate. Garanție 100%”, a declarat Putin.