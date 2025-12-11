search
Joi, 11 Decembrie 2025
Zelenski refuză concesii teritoriale față de Rusia fără un referendum în Ucraina. „Poziţia noastră nu s-a schimbat"

Război în Ucraina
Publicat:

Președintele Volodimir Zelenski a declarat joi, 11 decembrie, că orice concesie teritorială față de Rusia va trebui supusă unui referendum în Ucraina.

Volodimir Zelenski/FOTO: AFP
Volodimir Zelenski/FOTO: AFP

Teritoriile regiunii Doneţk şi tot ce are legătură cu acestea, precum şi centrala nucleară Zaporojie. Acestea sunt cele două chestiuni asupra cărora continuăm să discutăm" cu Washingtonul, a afirmat Zelenski la o conferinţă de presă la Kiev, potrivit Agerpres.

Planul de pace american, a cărui versiune iniţială dezvăluită în urmă cu mai mult de trei săptămâni avea 28 de puncte, a nemulţumit Ucraina şi susţinătorii europeni ai acesteia, întrucât prelua o serie de revendicări ale Rusiei, inclusiv cedarea către aceasta a întregului Donbas, regiune formată din provinciile Doneţk şi Lugansk. Trupele ruse controlează în prezent peste 80% din provincia Doneţk şi aproape în întregime provincia Lugansk.

Zelenski a transmis Washingtonului o nouă contrapropunere de plan de pace în 20 de puncte, elaborată împreună cu susținătorii săi europeni, subliniind necesitatea garanțiilor de securitate occidentale și a unui acord pentru reconstrucția Ucrainei.

El a discutat cu oficialii americani ideea unei „zone economice libere” și demilitarizate în estul țării, de unde trupele ucrainene s-ar retrage, precizând că orice concesie teritorială față de Rusia ar trebui supusă unui referendum.

Statele Unite propun retragerea forțelor ucrainene din Donețk, cu menținerea trupelor ruse în anumite zone, precum Herson și Zaporojie, și retragerea trupelor ruse din Sumî, Harkov și Dnipropetrovsk, însă detaliile privind guvernarea „zonei economice libere” rămân neclare.

Acelaşi plan cerea limitarea efectivelor armatei ucrainene la 600.000 de militari, plafon ridicat la 800.000 de militari după ultimele negocieri, a mai precizat Zelenski.

Însă statutul centralei nucleare Zaporojie, pe care Ucraina doreşte să o recupereze, este o chestiune încă nesoluţionată în urma tratativelor cu SUA, a adăugat preşedintele ucrainean.

Cât despre încheierea unui armistiţiu, o cerere recurentă a Ucrainei şi a susţinătorilor săi europeni, Zelenski a menţionat că, „după discuţii repetate cu partea rusă, SUA consideră că un armistiţiu complet poate fi realizat doar prin semnarea unui acord-cadru”.

Poziţia noastră nu s-a schimbat. Credem că un armistiţiu este necesar. Dar, după ce am primit aceste informaţii, singura opţiune este semnarea unui acord-cadru”, a admis preşedintele ucrainean.

image
