Joi, 11 Decembrie 2025
Adevărul
Trump critică liderii europeni și pune sub semnul întrebării participarea SUA la negocierile pentru Ucraina: „Nu vrem să pierdem timpul”

Publicat:

Președintele american Donald Trump și-a exprimat nemulțumirea față de liderii europeni și a pus sub semnul întrebării implicarea SUA în negocierile pentru Ucraina, înaintea videoconferinței „Coaliției celor dornici” de joi, 11 decembrie.

Donal Trump FOTO: Profimedia
Donal Trump FOTO: Profimedia

Trump a avertizat că întâlnirile programate în weekend în Europa riscă să fie „pierdere de timp”, pe fondul unor dispute diplomatice și al presiunilor asupra președintelui ucrainean Volodimir Zelenski privind planul de pace și organizarea alegerilor.

„Am discutat despre Ucraina în termeni destul de fermi”, a declarat Trump, referindu-se la un apel anterior cu premierul britanic Keir Starmer, președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul german Friedrich Merz.

Președintele SUA a adăugat că europenii ar dori să organizeze noi discuții în acest weekend, dar că acestea riscă să fie „ineficiente”.

„Cred că am avut mici dispute despre anumite persoane și vom vedea cum se vor desfășura lucrurile. Am spus că, înainte să mergem la o întâlnire, vrem să știm anumite lucruri. Ei ar dori să mergem la o întâlnire în Europa în weekend, iar noi vom lua o decizie în funcție de răspunsul lor. Nu vrem să pierdem timpul”, a afirmat Trump, potrivit theguardian.

Un comunicat britanic a precizat că toți liderii au fost de acord că se află într-un „moment critic” și că „munca intensivă asupra planului de pace continuă și va continua în zilele următoare”.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va participa la apelul de joi, alături de Starmer, Macron și Merz, precum și numeroși alți lideri ai națiunilor care susțin Ucraina.

Zelenski urma să transmită miercuri echipelor de negociere americane o versiune revizuită a planului de pace, înainte de discuția cu oficialii din aproximativ 30 de țări.

Săptămâna aceasta poate aduce vești pentru toți. Credem că pacea nu are alternativă, iar întrebările cheie sunt cum să-i forțăm pe ruși să oprească uciderile și ce măsuri specifice vor descuraja Rusia de la o a treia invazie”, a scris Zelenski pe X.

Liderii europeni lucrează, de asemenea, la stabilirea de garanții de securitate pentru Ucraina în cazul unui acord de pace, deși nu este clar dacă vreo țară occidentală este dispusă să ofere garanții reale împotriva unei noi agresiuni rusești.

Trump a oscilat între susținerea și criticarea Ucrainei de la preluarea mandatului, însă recentele sale eforturi de pace, pe termeni care par favorabili Rusiei, combinate cu noua Strategie de Securitate Națională a SUA, care atacă țările europene, i-au alarmat pe aliați.

Într-un ciclu similar eforturilor de pace conduse anterior de Trump, Zelenski a mobilizat liderii europeni să intervină atunci când se simțea presat de Washington.

Trump a susținut că Zelenski nu ar fi citit proiectul său de plan de pace.

„Rusia, cred eu, e de acord cu el, dar nu sunt sigur că Zelenski e de acord”, a spus Trump. 

În paralel, oficiali ruși de rang înalt, inclusiv Vladimir Putin, au lăudat eforturile echipei Trump, iar ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat că președintele american este singurul lider occidental care „înțelege motivele care au făcut războiul din Ucraina inevitabil”.

Scepticii avertizează însă că nu există semne că Rusia este pregătită să semneze un acord, chiar și pe termenii propuși de Casa Albă, care includ renunțarea Kievului la controlul întregii regiuni Donețk. Putin a reiterat că Moscova dorește o „soluție cuprinzătoare” a conflictului.

