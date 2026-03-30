Zelenski propune un armistițiu energetic Rusiei: „Suntem pregătiți pentru orice încetare a focului”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat luni că a propus Moscovei un armistițiu în domeniul energetic, pe fondul crizei petroliere generate de conflictul din Orientul Mijlociu. Liderul de la Kiev a subliniat că Ucraina este dispusă să accepte orice formă de încetare a focului, cu condiția ca și Rusia să facă același pas.

„Nu uitaţi că suntem pregătiţi pentru orice fel de încetare a focului reală. O încetare totală a focului. O încetare a focului în domeniul energetic. În domeniul securităţii alimentare şi energetice. Pe mare şi în aer...”, a declarat Zelenski într-un mesaj audio transmis jurnaliștilor.

Președintele ucrainean a precizat că această propunere a fost transmisă și liderilor din Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și Qatar, în cadrul turneului său recent în regiunea Golfului. Unele dintre aceste state au avut anterior rol de mediatori între Kiev și Moscova.

Zelenski a menționat că Ucraina a primit „semnale din partea unora dintre partenerii ei” pentru a „reduce atacurile cu rază lungă de acţiune asupra sectorului petrolier” din Rusia.

„Subliniez încă o dată că, dacă Rusia este gata să nu atace sectorul energetic ucrainean, nici noi nu vom lovi sectorul lor energetic ca ripostă”, a afirmat el, potrivit Agerpres.

Negocieri blocate între Ucraina, SUA și Rusia

Liderul de la Kiev și-a exprimat din nou dorința reluării negocierilor de pace în format tripartit cu Statele Unite și Rusia, însă a explicat că acestea sunt întârziate din cauza divergențelor privind locul desfășurării.

Potrivit lui Zelenski, partea rusă refuză organizarea discuțiilor pe teritoriul SUA și a propus alternative precum Elveția sau Turcia. În același timp, negociatorii americani ar fi transmis că nu se vor deplasa în altă parte atât timp cât Statele Unite sunt implicate în războiul cu Iranul.

În acest context, președintele ucrainean a reiterat că Ucraina rămâne deschisă oricărei opțiuni care ar permite organizarea unei noi runde de negocieri.

Acorduri „istorice” cu statele din Golf

Zelenski a salutat, de asemenea, acordurile semnate recent cu statele din Golf în domeniul securității și apărării antiaeriene, pe care le-a descris drept „istorice”.

„Sunt acorduri istorice” privind „cooperarea strategică în domeniul tehnologiei militare”, a spus el, subliniind că Ucraina nu a mai avut până acum astfel de parteneriate în această regiune.

În baza acestor înțelegeri, încheiate pe o perioadă de zece ani, Ucraina intenționează să exporte interceptori capabili să doboare drone de tip Shahed, de fabricație iraniană. Zelenski a precizat că nu este vorba doar despre vânzarea unor echipamente, ci despre furnizarea unui sistem complet de apărare.

„Experienţa noastră nu se vinde degeaba, iar ceea ce se vinde în mod real partenerilor este un sistem” de apărare anti-Shahed, „nu doar interceptori”, a explicat el.

În schimb, Kievul urmărește să obțină tehnologii pentru neutralizarea rachetelor balistice, mult mai dificil de interceptat, precum și sprijin pentru refacerea sectorului energetic, grav afectat de atacurile repetate ale Rusiei.