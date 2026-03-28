Ucraina și Emiratele Arabe Unite au convenit să își consolideze cooperarea în domeniul securității și apărării, a anunțat sâmbătă președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în contextul intensificării atacurilor cu drone în Orientul Mijlociu.

Declarația vine după o vizită-surpriză a liderului de la Kiev în Emiratele Arabe Unite, urmată de o deplasare în Qatar, confirmată de autoritățile din regiune. Vizita lui Zelenski are loc la doar o zi după semnarea unui acord similar cu Arabia Saudită, în timp ce statele din Golful Persic se confruntă cu atacuri cu drone și rachete atribuite Iranului.

La Abu Dhabi, Zelenski s-a întâlnit cu președintele Emiratelor Arabe Unite, Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Cei doi lideri au convenit să dezvolte colaborarea în domeniul apărării.

„Am convenit să cooperăm în domeniul securității și apărării. Echipele noastre vor finaliza detaliile”, a transmis președintele ucrainean.

Ucraina oferă expertiză în combaterea dronelor

Kievul încearcă să valorifice experiența acumulată în războiul cu Rusia, în special în domeniul apărării antidronă.

Ucraina a trimis deja experți în Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită pentru a sprijini protecția împotriva atacurilor aeriene, în condițiile în care dronele au devenit o amenințare majoră în regiune.

Zelenski a subliniat că Ucraina dispune de o expertiză relevantă în acest domeniu și este pregătită nu doar să primească sprijin, ci și să ofere ajutor partenerilor săi.

Propunere de schimb tehnologic în apărare

Liderul ucrainean a propus un schimb de capabilități militare: interceptori de drone dezvoltați de Ucraina în schimbul sistemelor de apărare antiaeriană utilizate de statele din Golf, care sunt mult mai costisitoare.

Kievul are nevoie urgentă de astfel de sisteme pentru a face față atacurilor aproape zilnice cu rachete lansate de Rusia de la începutul invaziei din 2022.

Mesaj din Qatar: „Securitatea se construiește prin parteneriat”

După vizita în Emirate, Zelenski a ajuns în Qatar, unde a transmis un mesaj privind importanța cooperării internaționale.

„Protecţia trebuie să fie suficientă peste tot. De aceea, noi suntem deschişi unei colaborări care, într-o perspectivă strategică”, a declarat acesta.

Președintele ucrainean a subliniat că o cooperare strategică în domeniul apărării va contribui la consolidarea securității și la protejarea vieților în toate statele implicate.