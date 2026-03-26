Joi, 26 Martie 2026
Adevărul
Volodimir Zelenski, vizită neanunțată în Arabia Saudită pentru un acord de apărare aeriană

Președintele Volodimir Zelenski a sosit joi în Arabia Saudită pentru a semna un acord de cooperare în domeniul „apărării aeriene”, potrivit unui oficial de rang înalt citat de AFP. Vizita a fost neanunțată.

Zelenski în Arabia Saudită, alături de Prințul Saud bin Mishaal bin Abdulaziz Al Saud FOTO AFP

Acordul va acoperi „cooperarea în domeniul securității, în special protecția spațiului aerian”, a precizat oficialul sub protecția anonimatului. Într-o postare pe rețelele sociale, Zelenski a transmis: „Am ajuns în Arabia Saudită. Sunt programate întâlniri importante. Apreciem sprijinul și îi susținem pe cei care sunt gata să colaboreze cu noi pentru securitate.”

Arabia Saudită este una dintre țările din Orientul Mijlociu care se confruntă cu atacuri frecvente ale dronelor Shahed, de fabricație iraniană. Pentru a-și proteja populația și infrastructura, țara apelează la expertiza Ucrainei, unde peste 200 de experți militari au fost trimiși recent pentru a împărtăși metode de interceptare a dronelor.

De la lansarea invaziei ruse la scară largă, pe 24 februarie 2022, Ucraina a devenit una dintre cele mai avansate țări în domeniul dronelor militare. Țara dispune acum de sute de facilități care produc drone de atac FPV și interceptoare concepute pentru a distruge dronele inamice în zbor. Această experiență este foarte căutată de statele din Golf, ținte ale acelorași tipuri de drone utilizate de Iran ca represalii la atacurile aeriene israeliene și americane.

Scopul vizitei lui Zelenski este atât semnarea acordului de apărare aeriană, cât și încheierea de eventuale acorduri privind vânzarea de drone militare cu mai multe state din regiune. 

