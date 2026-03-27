Video Undele de șoc ale războiului din Iran împing Arabia Saudită către un acord de securitate cu Ucraina

Ucraina a semnat vineri un acord de cooperare în domeniul apărării cu Arabia Saudită, în contextul în care statele din Golf caută sprijinul Kievului pentru protecția împotriva atacurilor cu drone atribuite Iranului.

Președintele Volodimir Zelenski a semnat înțelegerea alături de oficiali saudiți de rang înalt, în timpul unei vizite de două zile la Riad.

Acordul „pune bazele unor contracte viitoare, cooperării tehnologice și investițiilor. De asemenea, întărește rolul internațional al Ucrainei ca furnizor de securitate”, a declarat Zelenski vineri dimineață, potrivit POLITICO.

„Suntem pregătiți să ne împărtășim expertiza și sistemele cu Arabia Saudită și să lucrăm împreună pentru a consolida protecția vieților. Deja de cinci ani, ucrainenii rezistă unor atacuri teroriste similare — rachete balistice și drone — pe care regimul iranian le desfășoară în prezent în Orientul Mijlociu și regiunea Golfului”, a adăugat el.

„Arabia Saudită are, de asemenea, capacități de interes pentru Ucraina, iar această cooperare poate fi reciproc avantajoasă”, a mai spus Zelenski, fără a oferi detalii.

De la începutul conflictului SUA–Israel cu Iranul în februarie, Arabia Saudită — alături de numeroase alte state din Golf și Orientul Mijlociu — a fost afectată de atacuri cu drone de represalii iraniene, vizând infrastructura energetică, militară și civilă.

Ucraina este una dintre puținele țări din lume care, confruntată din 2022 cu valuri masive de drone rusești, a învățat să respingă astfel de atacuri, folosind drone interceptoare ieftine, produse local.

De la începutul războiului cu Iranul, Kievul își promovează experiența și tehnologiile de interceptare către statele din Orientul Mijlociu, care folosesc sisteme scumpe de tip PAC-3 și alte rachete — arme de care Ucraina nu dispune în cantități suficiente — pentru a doborî dronele iraniene.

Ucraina a trimis, de asemenea, peste 200 de specialiști în contracararea dronelor în Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și Qatar. Încă aproximativ 30 se îndreptau spre Iordania și Kuweit, a declarat Zelenski pentru jurnaliști printr-un mesaj pe WhatsApp săptămâna trecută.

„Aș vrea să subliniez că specialiștii locali în apărare aeriană sunt, de altfel, la un nivel destul de ridicat, însă aceștia lucrează în principal cu amenințări balistice. În ceea ce privește apărarea aeriană de rază scurtă — cum să contracarezi atacurile masive cu drone „Shahed” — cred că nimeni nu are încă o soluție completă”, a afirmat Zelenski anterior.

Anterior, Zelenski a spus că Ucraina ar fi dispusă să facă schimb între dronele sale interceptoare și expertiza în domeniu, în schimbul rachetelor PAC-3, de care statele din Golf dispun în cantități mari. În primele zile ale conflictului, acestea au folosit peste 800 de astfel de rachete, în timp ce Ucraina a primit aproximativ 600 de unități din 2022 încoace, potrivit unor informații publicate de New York Times.

Ucraina urmează să semneze noi acorduri în regiune, potrivit lui Zelenski.

„Ei au resurse financiare solide și experiență în combaterea amenințărilor balistice, dar au nevoie de expertiza noastră în contracararea dronelor. Este vorba despre toate tipurile de drone — inclusiv dronele „Shahed”, care provoacă daune serioase infrastructurii, și drone FPV, folosite acum pentru atacuri țintite asupra bazelor militare și echipamentelor din regiune”, a declarat Zelenski într-un mesaj video adresat unei reuniuni a Forței Expediționare Comune (JEF), care a discutat despre contracararea Rusiei.

„Primele acorduri au fost deja pregătite de echipele noastre. Ucraina are cea mai mare experiență din lume în utilizarea dronelor. Oferim țărilor din Orientul Mijlociu și Golf un parteneriat avantajos pentru ambele părți: cunoașterea și tehnologia noastră, și finanțarea lor. Lucrăm pentru a face acest lucru posibil. Contribuția noastră la securitatea din acea regiune va fi, de fapt, și o contribuție la securitatea globală”, a adăugat Zelenski.