Rusia blochează exporturile de benzină pentru a stabiliza prețurile interne și a face față impactului atacurilor asupra porturilor și rafinăriilor

Rusia a anunțat interzicerea exportului de benzină în contextul fluctuațiilor abrupte ale prețurilor la petrol pe piețele globale, cauzate de conflictul din Orientul Mijlociu și de continuarea atacurilor ucrainene asupra infrastructurii energetice ruse.

Vicepremierul rus Alexander Novak a instruit Ministerul Energiei din Rusia să elaboreze o hotărâre care să interzică exportul de benzină începând cu 1 aprilie.

Novak a declarat că turbulențele de pe piețele globale de petrol și produse petroliere cauzate de criza din Orientul Mijlociu au dus la o volatilitate semnificativă a prețurilor, a raportat Reuters.

Ca răspuns la atacurile americano-israeliene asupra Iranului, care au început pe 28 februarie, Teheranul a blocat efectiv Strâmtoarea strategică Ormuz, prin care înainte de conflict tranzitau aproximativ 20% din aprovizionarea mondială cu petrol și volume importante de gaze naturale lichefiate, scrie tvpworld.

Potrivit sursei citate, blocada a condus la o creștere abruptă a prețurilor globale la petrol, determinând guvernele din întreaga lume să elibereze sute de milioane de barili din rezervele de petrol de urgență pentru a atenua impactul economic.

În contextul crizei continue din Orientul Mijlociu, exporturile de combustibil ale Rusiei au fost afectate de recentele atacuri ucrainene asupra porturilor și rafinăriilor rusești.

Un analist, citat de postul Radio Free Europe/Radio Liberty, a declarat că Rusia se confruntă cu „cea mai serioasă amenințare” la adresa exporturilor sale de petrol de la începutul invaziei la scară largă în Ucraina, după trei zile de atacuri cu drone ucrainene asupra infrastructurii din regiunea Leningrad, nord-vestul Rusiei.

Exporturile de petrol rusești au încetinit parțial din cauza confiscării unor petroliere afiliate Moscovei.

Atacurile au afectat exporturile rusești într-un moment în care experții au avertizat că creșterea prețurilor globale la energie ar putea întări capacitatea Moscovei de a susține războiul din Ucraina, potrivit Radio Free Europe/Radio Liberty.

Reuters a raportat miercuri că atacurile cu drone ucrainene, confiscările de petroliere din așa-numita „flotă umbră” a Moscovei și oprirea conductei Druzhba –care transportă țiței rusesc către Ungaria și Slovacia prin Ucraina –au împreună blocat aproximativ 40% din capacitatea de export de petrol a Rusiei, adică aproximativ 2 milioane de barili pe zi.

Livrările de petrol prin conducta Druzhba au fost efectiv oprite din ianuarie, Kyiv atribuind acest lucru infrastructurii deteriorate în urma unui atac cu dronă rusă.

Interdicția privind exportul de benzină urmează unui an în care mai multe regiuni rusești și părți ale Ucrainei ocupate de Rusia au raportat lipsuri de combustibil, după ce Kyiv a intensificat atacurile asupra rafinăriilor rusești, determinând Moscova să impună și apoi să ajusteze restricțiile anterioare asupra exporturilor de benzină și motorină, potrivit Reuters.

Agenția de stat rusă TASS, citată de Reuters, a raportat că interdicția Kremlinului asupra exportului de benzină de către producătorii interni este de așteptat să rămână în vigoare până la sfârșitul lunii iulie.