Sâmbătă, 28 Martie 2026
Adevărul
Rusia blochează exporturile de benzină pentru a stabiliza prețurile interne și a face față impactului atacurilor asupra porturilor și rafinăriilor

Rusia a anunțat interzicerea exportului de benzină în contextul fluctuațiilor abrupte ale prețurilor la petrol pe piețele globale, cauzate de conflictul din Orientul Mijlociu și de continuarea atacurilor ucrainene asupra infrastructurii energetice ruse.

Vicepremierul rus Alexander Novak a instruit Ministerul Energiei din Rusia să elaboreze o hotărâre care să interzică exportul de benzină începând cu 1 aprilie. 

Novak a declarat că turbulențele de pe piețele globale de petrol și produse petroliere cauzate de criza din Orientul Mijlociu au dus la o volatilitate semnificativă a prețurilor, a raportat Reuters.

Ca răspuns la atacurile americano-israeliene asupra Iranului, care au început pe 28 februarie, Teheranul a blocat efectiv Strâmtoarea strategică Ormuz, prin care înainte de conflict tranzitau aproximativ 20% din aprovizionarea mondială cu petrol și volume importante de gaze naturale lichefiate, scrie tvpworld.

Potrivit sursei citate, blocada a condus la o creștere abruptă a prețurilor globale la petrol, determinând guvernele din întreaga lume să elibereze sute de milioane de barili din rezervele de petrol de urgență pentru a atenua impactul economic.

În contextul crizei continue din Orientul Mijlociu, exporturile de combustibil ale Rusiei au fost afectate de recentele atacuri ucrainene asupra porturilor și rafinăriilor rusești.

Un analist, citat de postul Radio Free Europe/Radio Liberty, a declarat că Rusia se confruntă cu „cea mai serioasă amenințare” la adresa exporturilor sale de petrol de la începutul invaziei la scară largă în Ucraina, după trei zile de atacuri cu drone ucrainene asupra infrastructurii din regiunea Leningrad, nord-vestul Rusiei.

Exporturile de petrol rusești au încetinit parțial din cauza confiscării unor petroliere afiliate Moscovei.

Atacurile au afectat exporturile rusești într-un moment în care experții au avertizat că creșterea prețurilor globale la energie ar putea întări capacitatea Moscovei de a susține războiul din Ucraina, potrivit Radio Free Europe/Radio Liberty.

Reuters a raportat miercuri că atacurile cu drone ucrainene, confiscările de petroliere din așa-numita „flotă umbră” a Moscovei și oprirea conductei Druzhba –care transportă țiței rusesc către Ungaria și Slovacia prin Ucraina –au împreună blocat aproximativ 40% din capacitatea de export de petrol a Rusiei, adică aproximativ 2 milioane de barili pe zi.

Livrările de petrol prin conducta Druzhba au fost efectiv oprite din ianuarie, Kyiv atribuind acest lucru infrastructurii deteriorate în urma unui atac cu dronă rusă.

Interdicția privind exportul de benzină urmează unui an în care mai multe regiuni rusești și părți ale Ucrainei ocupate de Rusia au raportat lipsuri de combustibil, după ce Kyiv a intensificat atacurile asupra rafinăriilor rusești, determinând Moscova să impună și apoi să ajusteze restricțiile anterioare asupra exporturilor de benzină și motorină, potrivit Reuters.

Agenția de stat rusă TASS, citată de Reuters, a raportat că interdicția Kremlinului asupra exportului de benzină de către producătorii interni este de așteptat să rămână în vigoare până la sfârșitul lunii iulie.

Top articole

image
Trecem la ora de vară 2026: Cum se modifică ceasurile în această noapte și ce presupune schimbarea
digi24.ro
image
Atentat terorist dejucat în ultima clipă la Paris. Autorul a fost imobilizat chiar când se pregătea să declanșeze explozia
stirileprotv.ro
image
Electrocasnicul care consumă în 3 ore cât un frigider într-o lună întreagă
gandul.ro
image
Locuințele noi din România vor trebui să își producă energie și să reducă dependența de gaz până în 2030
mediafax.ro
image
Ioan Becali l-a sunat pe Fabregas: “Băi, Cesc…”. Ce jucător din SuperLiga i-a propus impresarul
fanatik.ro
image
Tornadele care au lovit România. Primele consemnări despre aceste fenomene meteo violente apar în anii 1600 și 1800
libertatea.ro
image
„Trebuie să redeschidem Strâmtoarea Trump”. După Golful Mexic, liderul de la Casa Albă a botezat și Strâmtoarea Ormuz
digi24.ro
image
„Trebuie să refac zilnic stocul!” » În Marele Bazar din Istanbul, reporterii GSP au găsit legătura cu România: costă 15 euro și „rupe piața”
gsp.ro
image
Ion Țiriac critică investiția de 117 milioane € a Guvernului României: ”Cea mai mare prostie”
digisport.ro
image
De ce supremația aeriană a SUA s-a oprit în fața buncărelor iraniene de neatins
stiripesurse.ro
image
Un tânăr de 16 ani a refuzat o ofertă de 300.000 de dolari ca să renunțe la școală, după ce și-a dezvoltat propria afacere de succes
antena3.ro
image
Carnea care ia locul mielului pe masa de Paşte. Costă la fel, dar e mai sănătoasă
observatornews.ro
image
Sfârșit TRAGIC pentru Ionuț și Mădălina, doi soți din Dâmbovița. TIR-ul în care se aflau a luat foc, iar ei au rămas captivi 😢
cancan.ro
image
Ministrul muncii despre schimbarea sistemului de pensii. Crește vârsta de pensionare? Mai poți ieși anticipat?
newsweek.ro
image
FOTO. Imagini hot cu noua iubită a milionarului care a avut o relație cu Mădălina Ghenea
prosport.ro
image
Cazul Noelia Castillo reaprinde o dezbatere sensibilă: în ce țări din UE este permisă eutanasia
playtech.ro
image
Ce reacție a avut Adrian Mutu după ce a auzit că mulți români cred că era mai bine pe vremea lui Nicolae Ceaușescu
fanatik.ro
image
Panică în Pentagon, după ce un raport scoate la iveală criza rachetelor Tomahawk
ziare.com
image
Turcii au rămas "mască" după anunțul în legătură cu Gică Hagi: "Șoc în România"
digisport.ro
image
Premieră absolută în SUA: Trump face mutarea pe care nu a îndrăznit să o facă niciun președinte în 165 de ani
stiripesurse.ro
image
Un bărbat și-a pierdut viața după ce a mâncat cina altcuiva. S-a sufocat și nu a mai putut fi salvat
kanald.ro
image
Codruța Filip, în brațele lui Valentin Sanfira. Imaginile emoționante care au făcut înconjurul internetului. Cum au fost surprinși la Sala Palatului, înainte să anunțe divorțul
wowbiz.ro
image
Se întâmplă în această noapte! Toţi românii vor fi afectaţi
romaniatv.net
image
Alertă la nivel mondial. Program spion pentru iPhone capabil să infiltreze milioane de dispozitive
mediaflux.ro
image
Lângă cine a fost fotografiată Andreea Esca la Istanbul! Monument de tristețe la final
gsp.ro
image
Niște simptome banale i-au semnalat un cancer extrem de rar și neobișnuit unei mamei de 36 de ani. Ani de zile a ignorat totul
actualitate.net
image
Alina Sorescu este de nerecunoscut la un an de la divorțul de Alexandru Ciucu FOTO
actualitate.net
image
Cristina Spătar și Vicențiu Mocanu, prima reacție oficială după zvonurile legat de divorț: „Lucrurile au mers într-o direcție greșită”
click.ro
image
Rețeta de brioșe proteice și fără zahăr a Ioanei Ginghină: „Perfecte când vrei ceva dulce”
click.ro
image
Câți lei costă o pâine în brutăriile Laurei Cosoi, după scumpiri? Sfatul nutriționiștilor, de ce maiaua e mai sănătoasă decât drojdia: „Cu timpul, am testat și am simțit”
click.ro
Catherine Zeta Jones a jucat o pe Ecaterina cea Mare, profimedia 0378619456 jpg
Împărăteasa care vibra de dorință sexuală și era complet nesatisfăcută de soț! Ajunsă la putere, își alegea amanții ca pe miniștri
okmagazine.ro
1555 jpg
Previziuni astrologice 27 martie – 9 aprilie 2026: două săptămâni de schimbări, introspecție și decizii curajoase
clickpentrufemei.ro
Mezzosoprana Elena Theodorini (cca. 1890) - fotografie din colecția Muzeului Național de Istorie a României (MNIR)
Cine a fost „prima divă a României”?
historia.ro
Click!

image
Cine este iubitul Ramonei Olaru. Primele imagini cu grecul care i-a furat inima vedetei de la Neatza
image
Cristina Spătar și Vicențiu Mocanu, prima reacție oficială după zvonurile legat de divorț: „Lucrurile au mers într-o direcție greșită”

OK! Magazine

image
Blestemul Oscarurilor la Hollywood. Cui i-a adus ghinion statueta de aur? Ei au căzut în abisul dramelor personale

Click! Pentru femei

image
Kimberly Wyatt, de la Pussycat Dolls, abuzată sexual la numai 3 ani! Părinții nici măcar n-au crezut-o!

Click! Sănătate

image
Poți găsi inelul în 30 de secunde?