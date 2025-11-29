Fostul șef de cabinet al lui Zelenski a anunțat că pleacă pe front, după perchezițiile la locuința sa într-un dosar de corupție

Andri Iermak a anunțat că va pleca pe front după ce a demisionat din funcția de șef al cabinetului prezidențial pe fondul scandalului de corupție privind compania Energoatom. Iermak și-a anunțat demisia în aceeași zi în care presa ucraineană a relatat despre percheziții efectuate la reședința sa de către Biroul Național Anticorupție (NABU).

El a făcut anunțul într-un comentariu către New York Post.

Mă duc pe front și sunt pregătit pentru orice represalii. Sunt o persoană onestă și decentă.

Reputația mea a fost compromisă și demnitatea mea nu a fost protejată, în ciuda faptului că mă aflu la Kiev din 24 februarie 2022. Prin urmare, nu doresc să-i creez probleme lui Zelenski; plec pe front.

Sunt dezgustat de calomniile la adresa mea și mă simt cu atât mai dezgustat de lipsa de sprijin din partea celor care cunosc adevărul.”

În comentariul său către The New York Post, Iermak nu a specificat cărei unități intenționează să se alăture sau când anume va pleca pe linia de contact. După ce a transmis mesajul, nu a mai răspuns la apeluri.

Potrivit presei, percheziția de la domiciliul fostei mâni drepte a președintelui ucrainean este legată de ancheta NABU privind schema de corupție Midas din sectorul energetic.

În urma demisiei lui Iermark, președintele Volodimir Zelenski a remaniat echipa de negocieri care urmează să se întâlnească în SUA în acest weekend cu trimisul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, pentru a discuta „planul de pace”.

Zelenski a anunțat că delegația ucraineană va fi condusă de Andrii Hnatov, șeful Statului Major al armatei ucrainene. Din grup mai fac parte reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe și serviciilor secrete, precum și Rustem Umierov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare.

Pe 28 noiembrie, Ukrainska Pravda a relatat că NABU și Procuratura Specializată Anticorupție (SAPO) au efectuat percheziții la biroul lui Iermak.

Iermak a confirmat că o perchezițe are loc la domiciliul său și a spus că este pregătit să colaboreze cu ancheta. Potrivit UP, până dimineața nu primise nicio notificare de suspiciune.

Polonia a comentat că anchetele privind corupția din Ucraina sunt „veste proastă” din punctul său de vedere, având în vedere stadiul actualelor negocieri de pace.

Mesajul lui Volodimir Zelenski

Anunţul eliberării din funcţie a fost făcut de preşedintele Zelenski în discursul său zilnic. Ulterior, decretul de eliberare din funcţie a fost publicat pe site-ul Preşedinţiei.

Şeful statului a precizat că acesta a depus o cerere de demisie şi a anunţat că Biroul Preşedintelui va fi reorganizat, relatează Ukrainska Pravda.

„Îi sunt recunoscător lui Andrii pentru că a prezentat întotdeauna poziţia Ucrainei în cadrul negocierilor exact aşa cum trebuia. A fost întotdeauna o poziţie patriotică. Dar nu vreau să existe zvonuri şi speculaţii”, a explicat Zelenski, precizând că sâmbătă va organiza „consultări” pentru a stabili cine ar putea prelua funcția

Andrii Iermak era considerat de mulţi drept al doilea om cel mai influent din Ucraina, după președinte, şi a condus delegaţia ucraineană care a negociat cu americanii la Geneva termenii unui acord de pace cu Rusia.

Liderul ucrainean a menţionat că Ucraina are nevoie de „tărie internă” într-un moment crucial al negocierilor pentru un potenţial acord de pace.

„Rusia se așteaptă ca Ucraina să facă greşeli. Nu vom face greşeli. Munca noastră continuă. Lupta noastră continuă. Nu avem dreptul să nu continuăm. Nu avem dreptul să ne retragem sau să cedăm”, a declarat el.

Cine este Andri Iermark

Fost avocat în domeniul divertismentului şi producător de film, Iermak, în vârstă de 54 de ani, a devenit un confident apropiat al lui Zelenski în timpul carierei acestuia în televiziune şi s-a alăturat echipei sale politice în 2019, potrivit news.ro.

De la invazia rusă pe scară largă, Iermak a devenit o figură centrală în conducerea Ucrainei pe timp de război. El a supervizat politica externă, coordonarea serviciilor de informaţii şi diplomaţia la nivel înalt, inclusiv schimburile de prizonieri şi negocierile de pace.

Influenţa sa a fost atât de mare, încât a fost supranumit „Cardinalul Verde” al Ucrainei şi „vicepreşedintele de facto”, ceea ce a suscitat atât laude, cât şi controverse, criticii acuzându-l de centralizarea puterii.

În ancheta de corupţie care ia amploare zilele acestea în Ucraina, nu a fost desemnat drept suspect, însă parlamentarii din opoziţie şi chiar unii membri ai propriului partid al lui Zelenski au cerut demiterea sa, în contextul celei mai grave crize politice din timpul războiului.

La începutul lunii, agenţiile ucrainene anticorupţie au dezvăluit o anchetă amplă în legătură cu o presupusă schemă de mită în valoare de 100 de milioane de dolari la compania de stat Energoatom, în care au fost implicați foşti înalţi funcţionari, dar şi un fost partener de afaceri al lui Zelenski. Doi miniştri au demisionat în urma scandalului.

Vineri, partidul de opoziţie Solidaritatea Europeană ceruse demiterea lui Iermak şi excluderea sa din delegația de negociere a Ucrainei, precum şi formarea unui nou guvern de coaliţie. „Problema păcii şi soarta ucrainenilor nu pot depinde de vulnerabilităţile personale şi de reputaţia pătată a politicienilor implicaţi într-un scandal de corupţie”, se arată în comunicatul partidului fostului preşedinte Petro Poroşenko.