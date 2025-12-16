Războiul a intrat în era camuflajului și mobilității totale. Cum funcționează unitățile medicale pe roți

Războiul ruso-ucrainean, care se transformă într-un război al roboților, creează noi reguli nu doar pentru desfășurarea luptelor, ci și pentru sprijinirea unităților. În condițiile în care liniile din spate devin tot mai vulnerabile, aducerea medicilor mai aproape de front este un efort critic, relatează Kyiv Post.

Pe fondul amenințărilor din aer și al reacției rapide a inamicului, totul trebuie acum făcut cu o mai mare rapiditate, flexibilitate și discreție - pentru a acoperi cât mai multe posibile breșe.

În același timp, spatele frontului a devenit mult mai vulnerabil. Ceea ce era odinioară considerat o zonă periculoasă de doar 5 km s-a lărgit între timp la 15 km, poate mai mult, care acum e ușor accesibilă cu ajutorul dronelor. Această evoluție creează riscuri serioase pentru cartierele generale, punctele medicale, stațiile de întreținere, depozite și alte instalații esențiale.

Tabloul are un dinamism ridicat: totul se mișcă pe roți. Cartierele generale se dispersează; pe scurt, războiul a intrat într-o eră a camuflajului și mobilității totale.

Ucraina a dezvoltat ateliere mobile – practic fabrici pe roți care pot fi mutate oriunde, ce pot fi desfășurate în câteva minute și pliate la fel de rapid dacă se ivește un pericol.

Asistența medicală ține pasul. Organizația de voluntari „Keep Life” a prezentat recent al șaselea punct mobil de stabilizare medicală.

Unitățile anterioare funcționează și acum cu succes, fiind folosite chiar și în regiunea Kursk. Jurnaliștii Kyiv Post au vizitat această sală de operații pe roți.

„Primul modul a fost lansat la sfârșitul anului 2022. Astăzi, nevoia de astfel de complexe este în continuă creștere, întrucât spatele frontului este împins din ce în ce mai adânc”, spune fondatorul Keep Life, Serhii Necitailenko. „Inițial, am gândit proiectul ca pe un spital mobil cu scopul de a ascunde rutele de evacuare pentru răniți. Acum, băieții îl folosesc ca punct staționar ce poate fi îngropat în eventualitatea în care nu există timp sau nicio clădire disponibilă.”

Săli de operație pe roți

Punctul mobil este construit pe un șasiu de camion, fiind echipat cu un container blindat special și dotat cu tehnologie medicală de ultimă generație. Este complet autonom, atât la interior, cât și la exterior.

„Plastic special, linoleum chirurgical special, încălzire rapidă, rezervor de apă, generator diesel, baterii mari, sistem de ventilație ce permite găzduirea simultană a până la 13 persoane în interior. Tot ce este necesar pentru ca această secție chirurgicală să funcționeze”, spune Necitailenko.

Proiectul este condus în întregime de voluntari. Pentru armată, costul este zero, deși cheltuielile de producție sunt consistente. Un camion costă între 20.000 de dolari (unul recondiționat cu generatoare, blindaj, ventilație) și 120.000 de dolari (unul nou). Echipamentul medical înseamnă încă 50.000 de dolari, costurile ajungând la 250.000 de dolari.

„Echipamentul de bază include mese, o lampă, sterilizatoare și concentratoare. Dar ni se solicită adesea unități portabile cu ultrasunete și raze X, coagulatoare și multe altele”, explică fondatorul Keep Life.

Unități medicale mobile aproape de front

Unul dintre aceste camioane medicale a fost folosit de Brigada 80 de Asalt Aerian de care aparține Brigada Khartia a Gărzii Naționale.

„Șeful departamentului medical al corpului nostru de armată avea experiență în lucrul cu un astfel de complex în regiunea Harkov, în timp ce un punct standard de stabilizare era încă în curs de stabilire”, spune căpitanul Dmitro Stepanets, șeful interimar al Serviciului Medical al Brigăzii 13 a Gărzii Naționale a Ucrainei, Hartia. „Aceasta este o soluție temporară până când un punct standard de stabilizare va fi operațional. Ne-am antrenat deja pentru desfășurarea acestui complex și știm exact unde îl vom folosi, o locație pregătită atunci când vom muta punctul medical staționar.”