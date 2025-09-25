Ucraina doboară un bombardier rusesc Su-34 care lovea Zaporojie

Forțele Aeriene ucrainene au anunțat, în dimineața zilei de 25 septembrie, doborârea unui bombardier tactic rusesc Suhoi Su-34, în timp ce acesta lansa bombe ghidate asupra orașului Zaporojie. Incidentul are loc pe fondul intensificării atacurilor aeriene rusești și al încercărilor Moscovei de a compensa pierderile înregistrate pe front.

„În jurul orei 04.00, în sectorul Zaporojie, un avion Su-34 a fost neutralizat în timpul executării unor atacuri teroriste cu bombe ghidate”, au transmis Forțele Aeriene ale Ucrainei pe Telegram. Deocamdată, armata nu a oferit detalii despre tipul sistemului folosit în doborârea aparatului și nici nu a publicat imagini care să confirme evenimentul.

Un avion de generație relativ nouă, dar cu vulnerabilități majore

Su-34, cunoscut sub indicativul NATO „Fullback”, este un avion de atac derivat din celebrul Su-27 „Flanker”. Deși proiectat încă din anii ’90, problemele financiare și tehnice au amânat introducerea sa oficială în dotarea armatei ruse până în 2014. Aeronava are rol de bombardament tactic, cu rază lungă de acțiune, și este folosită frecvent de Rusia pentru atacuri asupra infrastructurii și zonelor urbane din Ucraina.

În septembrie, compania de stat United Aircraft Corporation (UAC), parte a conglomeratului Rostec, a livrat o nouă tranșă de Su-34 Forțelor Aerospațiale Ruse. Presa militară ucraineană a identificat cel puțin două aparate noi, parte a unui program de livrări etapizate început în primăvară. Directorul UAC, Vadim Badekha, a prezentat luna septembrie drept un record al producției, punând accent pe „eficiența crescută a liniilor de fabricație”.

Totuși, un raport publicat în vară, pe baza resturilor unui Su-34 doborât, arăta că avionul depinde masiv de componente occidentale: 221 de piese provenite din 59 de companii din SUA, Japonia și state UE, fapt ce ridică semne de întrebare privind sustenabilitatea producției pe termen lung.

Pierderi repetate pentru aviația rusă

Bombardierele Su-34 au devenit ținte predilecte pentru armata ucraineană. În iulie, patru aparate au fost scoase din uz pe aerodromul din Volgograd, în urma unei operațiuni speciale, iar un alt Su-34 s-a prăbușit în timpul unui zbor de antrenament din cauza unei defecțiuni la trenul de aterizare. Alte aparate au fost avariate în iunie, în atacuri asupra infrastructurii aeriene ruse.

Potrivit unor investigații open-source, Rusia a pierdut până acum 38 dintre cele 163 de Su-34 pe care le avea la începutul invaziei pe scară largă.

În paralel, Direcția Principală de Informații a Ministerului ucrainean al Apărării (GUR) a difuzat imagini de la o nouă operațiune în Crimeea ocupată. Unitatea specială „Fantomele” a distrus două avioane de transport Antonov An-26 și a lovit două stații radar de coastă utilizate de armata rusă.

Acțiunea a fost confirmată în raportul oficial al Statului Major General al Ucrainei din 24 septembrie, care menționează pierderile provocate forțelor de ocupație.