Ce se ascunde în spatele noii retorici a lui Trump despre Ucraina și Rusia. Washingtonul a aflat noul plan al Kievului

La doar câteva luni după ce îi spunea lui Volodimir Zelenski, în Biroul Oval, că „nu are atuuri” în războiul cu Rusia, președintele american Donald Trump a surprins printr-o schimbare de ton. În cadrul Adunării Generale a ONU, liderul de la Casa Albă a elogiat eforturile armatei ucrainene și a vorbit deschis despre slăbiciunile militare ale Rusiei, scrie The Wall Street Journal.

„Ucraina, cu sprijinul Uniunii Europene, poate lupta și poate recuceri întreaga sa teritorie. De ce nu?”, a transmis Trump pe rețeaua sa socială, Truth Social, după întâlnirea cu Zelenski.

Contextul schimbării de ton

Potrivit surselor citate de WSJ, această declarație a avut și o dimensiune strategică – un mesaj indirect către Vladimir Putin, menit să pună presiune asupra Moscovei pentru a accepta o eventuală negociere. De la summitul din Alaska, din august, nu s-au înregistrat progrese semnificative pe tema unui acord de pace.

Schimbarea de retorică a venit pe fondul stagnării ofensivei rusești, al încetinirii economiei Federației Ruse și al campaniei insistente a lui Zelenski de a-l convinge pe Trump să adopte o poziție mai fermă în favoarea Ucrainei.

În ultimele zile, Trump a fost informat de consilierii săi pe probleme externe, între care Keith Kellogg, emisar special pentru Ucraina și Rusia, și Mike Waltz, noul ambasador american la ONU. Potrivit oficialilor, aceștia i-au prezentat situația actuală de pe front și planurile pentru un nou contraatac ucrainean, care va necesita sprijin de intelligence din partea SUA.

Între retorică și politică

Deși tonul s-a schimbat vizibil, politica administrației Trump rămâne mai degrabă rezervată. Casa Albă a aprobat continuarea vânzărilor de arme către Kiev, dar restricționează utilizarea echipamentelor americane pentru atacuri directe pe teritoriul Federației Ruse. În același timp, Trump nu s-a angajat să adopte sancțiuni economice severe împotriva Moscovei și nici nu a promis livrări masive de armament, la nivelul solicitat de Ucraina pentru a-și asigura apărarea aeriană și a recuceri teritorii ocupate.

Zelenski, la rândul său, a dat dovadă de adaptabilitate după întâlnirea tensionată din februarie. A renunțat la ținuta militară constantă, criticată de simpatizanții lui Trump, și a folosit întâlnirea de la New York pentru a mulțumi repetat pentru sprijinul american, subliniind totodată succesele armatei ucrainene. „Trump înțelege clar situația și este bine informat în privința tuturor aspectelor războiului”, a declarat președintele ucrainean.

Reacțiile Moscovei și așteptările Kievului

Kremlinul a recunoscut că viziunea lui Trump asupra conflictului este tot mai apropiată de cea ucraineană. Totuși, purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov a afirmat că Rusia „va avea ocazia să transmită direct poziția sa Casei Albe” la întrevedere dintre ministrul de Externe Serghei Lavrov și secretarul de stat american Marco Rubio, care a avut loc la ONU.

În Ucraina, schimbarea de ton a fost primită cu un optimism prudent. Oficialii de la Kiev așteaptă mai degrabă dovezi concrete ale sprijinului american decât declarații.

Unii analişti citaţi miercuri de Reuters semnalează că, prin mesajul său, de marți, liderul de la Casa Albă ar putea urmări de fapt să dezangajeze SUA din acest conflict şi să-l lase pe seama europenilor, mai ales în ce priveşte contribuţiile financiare, arata reuters într-o analiză.

Mesajul de marţi încurajează Ucraina, fără a angaja sprijinul SUA, şi le transmite indirect europenilor că trebuie să contribuie cu mai mulţi bani la ajutorul economic şi militar pentru Ucraina, în special prin cumpărarea de arme americane, observă mai mulţi comentatori. "Aşadar, discursul său s-a schimbat, dar el pare să continue să vorbească despre distanţarea SUA de conflict. Îl pune mereu în cârca Europei", remarcă Neil Melvin, de la think-tank-ul britanic Royal United Services Institute (RUSI).

De asemenea, doi oficiali europeni, care au vorbit cu Reuters sub condiţia anonimatului, au avertizat că Trump ar putea de fapt să transmită Europei că de acum înainte este sarcina ei să ajute Ucraina. Totuşi, "comentariile lui Donald Trump despre războiul din Ucraina sunt contradictorii", constată Josef Janning, de la think-tank-ul German Council on Foreign Relations. "În opinia mea, acestea sunt doar vorbe. Din câte văd eu, încă de la întâlnirea cu preşedintele rus Vladimir Putin din Alaska, Trump se îndepărtează de angajamentul său de a pune capăt acestui război", adaugă Melvin.