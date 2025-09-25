Rușii se infiltrează adânc în apărarea Ucrainei în nordul regiunii Donețk, profitând de slăbiciuni tactice și superioritate numerică

Pe frontul de nord al regiunii Donețk, forțele ruse au fost semnalate în apropierea localității Dronivka, parte a comunității Siversk din raionul Bahmut. Informația vine din partea platformei ucrainene DeepState, care a actualizat recent hărțile sale interactive, indicând o nouă pătrundere a trupelor ruse pe direcția Siversk.

Potrivit analiștilor, trupele Moscovei continuă să exploateze avantajul numeric și vulnerabilitățile din defensiva ucraineană. În teren, acest lucru se traduce prin infiltrări lente, dar constante, în spatele liniilor de apărare, unde ocupanții încearcă să se camufleze, să se consolideze și, în final, să obțină controlul asupra unor porțiuni de teritoriu strategic. DeepState a publicat și imagini aeriene cu atacuri ale dronelor ucrainene asupra grupurilor de asalt rusești.

Deși o parte dintre aceste forțe de incursiune au fost eliminate, observatorii avertizează că rușii vor încerca din nou, trimițând alte grupuri în același scop. Forțele de Apărare ale Ucrainei luptă pentru a bloca aceste pătrunderi și pentru a preveni consolidarea ocupantului în zonă. Conform raportului de seară emis de Statul Major General al Ucrainei, pe direcția Siversk au fost înregistrate nu mai puțin de șapte tentative de atac în apropierea localităților Serebrianka, Orikhovo-Vasylivka, Dronivka și Iampil.

Situația este tensionată și în regiunea Sumî, la granița de nord a Ucrainei. Acolo, trupele ruse au lansat atacuri aeriene cu bombe ghidate, rachete din sisteme de artilerie cu lansare multiplă și drone kamikaze asupra a 39 de localități din 15 comunități diferite. Potrivit guvernatorului regiunii, Oleg Hrihorov, șapte persoane au fost rănite în urma acestor lovituri masive.

În comunitățile Novoslobidska, Șalihinska și Vorojbianska, atacurile cu drone de tip FPV au dus la rănirea a trei bărbați și trei femei. Una dintre victime, o femeie în vârstă de 39 de ani, este în stare critică. În Velikopisarivska, o femeie de 74 de ani a suferit răni în urma unui atac cu mortier.

Bombardamentele au avariat infrastructură civilă în comunitățile Sumî, Krasnopilska și Vorojbinska, inclusiv locuințe particulare, automobile, clădiri nerezidențiale și rețele de utilități.

Această intensificare a presiunii militare asupra regiunilor de frontieră, combinată cu atacurile în adâncimea teritoriului, indică o tentativă susținută a Rusiei de a destabiliza apărarea ucraineană înaintea sezonului rece, când mobilitatea pe front devine mai redusă, iar logistica, mai complicată.