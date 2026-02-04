SUA au pregătit sancțiuni împotriva Rusiei, dar deocamdată nu intenționează să le pună în aplicare

Statele Unite au pregătit un nou pachet de sancțiuni împotriva Federației Ruse, însă, cel puțin deocamdată, nu există semnale clare că acestea vor fi puse în aplicare. Informația a fost transmisă agenției Bloomberg de către diplomați europeni, sub protecția anonimatului.

În paralel, și Uniunea Europeană a elaborat propriul set de măsuri restrictive, care ar urma să fie anunțate în preajma celei de-a patra aniversări a declanșării invaziei ruse la scară largă în Ucraina. Potrivit acelorași surse, Bruxellesul își concentrează eforturile asupra combaterii așa-numitei „flote din umbră” a Rusiei, utilizată pentru ocolirea sancțiunilor existente. Cu toate acestea, diplomații apreciază că aceste măsuri seamănă mai degrabă cu „o presiune lentă și constantă” decât cu un răspuns ferm, proporțional cu agresiunea Moscovei.

Oficiali europeni care privesc cu scepticism eventualele negocieri de pace dintre Moscova și Kiev susțin că Rusia continuă să exercite o presiune maximă asupra Ucrainei. În lipsa unor câștiguri semnificative pe câmpul de luptă, Kremlinul intensifică atacurile asupra infrastructurii civile și energetice, într-o tentativă de a forța Kievul să accepte un acord dezavantajos.

În acest context, senatorul republican Lindsey Graham declara anterior că președintele Donald Trump și-ar fi dat acordul pentru promovarea în Congres a unui proiect de lege radical privind sancțiunile împotriva Rusiei. Documentul prevede introducerea unor taxe secundare de până la 500% pentru importurile provenite din statele care continuă să achiziționeze energie rusească.