search
Marți, 24 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cum a testat Rusia apărarea NATO folosind infrastructura civilă a Belarusului. Descoperire a hackerilor ucraineni care au spart chat-urile militare rusești

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Rusia a transformat infrastructura civilă a Belarusului în armă de război, iar Ucraina a privit totul din interior. Timp de șase luni, specialiști IT ucraineni au urmărit în timp real cum operatorii ruși de drone își planificau atacurile — de la ordinele de lansare până la traseele exacte de zbor. Totul era transmis, discret, forțelor de apărare ucrainene, scrie euromaidanpress.

Dronă rusească doborîtă în Polonia/FOTO:X
Dronă rusească doborîtă în Polonia/FOTO:X

Potrivit comunității de investigații InformNapalm, hackerii ucraineni au infiltrat sistemele operatorilor ruși și au descoperit cum Moscova a folosit turnurile de telefonie mobilă din Belarus pentru a ghida dronele asupra infrastructurii energetice ucrainene — și chiar pentru a testa rute de atac spre state NATO.

Infiltrare în conturile armatei ruse

Operațiunea cibernetică a fost desfășurată de hackeri ai centrului analitic Fenix, cu sprijinul voluntarilor InformNapalm. Aceștia au reușit să pătrundă în zeci de conturi ale militarilor ruși și în sistemele de monitorizare folosite de unitățile de drone.

Nu puteau controla aparatele de zbor, dar le puteau urmări fiecare mișcare: misiuni, coordonate, conversații interne. Supravegherea a fost non-stop, iar datele au fost furnizate în timp real armatei ucrainene, contribuind la interceptarea mai eficientă a atacurilor.

Operațiunea s-a desfășurat din vara lui 2025 până în februarie 2026, când, potrivit sursei, și-a epuizat potențialul informativ — inclusiv din cauza loviturilor reușite ale Ucrainei asupra unor ținte identificate prin aceste interceptări.

Turnurile de telefonie din Belarus, „autostrăzi” pentru drone

Conversațiile interceptate arată că Rusia folosea turnurile civile de telefonie mobilă din Belarus pentru a asigura semnal stabil dronelor de atac, extinzând raza acestora spre nordul și vestul Ucrainei. În a doua jumătate a lui 2025, Moscova ar fi instalat și repetoare de semnal pe teritoriul belarus, facilitând lovituri de la regiunea Kiev până în Volîn.

Președintele Volodimir Zelenski a invocat aceste informații pe 18 februarie, când a anunțat sancțiuni personale împotriva liderului de la Minsk, Aleksander Lukașenko, acuzându-l că a pus infrastructura țării în slujba agresiunii ruse.

Zelenski a vorbit despre „vânzarea suveranității Belarusului” și a menționat peste 3.000 de companii belaruse care ar sprijini industria militară rusă.

Lovituri asupra unității de elită „Rubikon”

Informațiile obținute au permis Ucrainei să lovească puncte de comandă și locații de lansare a dronelor în teritoriile ocupate și chiar în interiorul Rusiei. Printre ținte s-ar fi numărat și poziții ale unității de elită ruse „Rubikon”, creată în august 2024 și considerată una dintre cele mai eficiente formațiuni de drone de pe front.

Incursiunea din Polonia nu a fost „accidentală”

Un episod-cheie vizează incidentul din 9-10 septembrie 2025, când cel puțin 19 drone rusești au intrat în spațiul aerian al Poloniei, provocând primul răspuns cu foc real al NATO de la începutul invaziei pe scară largă. Moscova a susținut atunci că aparatele s-au rătăcit.

Potrivit InformNapalm, mesajele interceptate ar indica altceva: incursiunea ar fi fost un test deliberat al capacităților infrastructurii celulare din Belarus, cu scopul de a pregăti eventuale atacuri asupra rutelor logistice prin care armele occidentale ajung în Ucraina.

Dovezile materiale ar susține această versiune. Drone-capcană de tip Gerbera, cu numere de serie din gama „YY”, au fost descoperite ulterior în Polonia, iar fragmente dintr-un alt aparat au ajuns pe o plajă din Letonia.

Un succes cibernetic, dar fără cadru legal clar

Operațiunea readuce în discuție o problemă veche la Kiev: specialiștii IT implicați în operațiuni ofensive nu au un statut juridic clar. Un proiect de lege privind înființarea unor Forțe Cibernetice dedicate a trecut de prima lectură în octombrie 2025, dar este blocat de atunci.

Recent, o altă operațiune reușită — care a vizat tentativele Rusiei de a ocoli restricțiile impuse sistemului Starlink — a demonstrat potențialul cooperării dintre civili și armată. Însă, susțin reprezentanții InformNapalm, fără sprijin instituțional ferm, aceste succese rămân excepții.

În războiul modern, turnurile de telefonie, chat-urile criptate și liniile de cod pot deveni la fel de decisive ca rachetele. Iar bătălia pentru controlul infrastructurii — fizice și digitale — se poartă, tot mai clar, dincolo de linia frontului.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
O femeie din SUA a fost dată dispărută în urmă cu 24 de ani. Acum a fost găsită, dar nu vrea să ia legătura cu familia
digi24.ro
image
O tânără cerșea într-un scaun cu rotile în Bacău, dar când au venit polițiștii „s-a produs o minune”. VIDEO
stirileprotv.ro
image
Cristian Preda, milionarul ipocrit care a susținut toate guvernele proaste ale României
gandul.ro
image
Șoferii care nu plătesc amenzile rămân fără permis. Cum se face calculul
mediafax.ro
image
Cât costă să petreci ziua de 8 martie la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. Meniu de 5 stele pentru doamnele și domnișoarele din România
fanatik.ro
image
Putin îi pregătește pe ruși pentru cea mai proastă veste posibilă
libertatea.ro
image
„Nu trage, fac orice!” Mărturii din armata lui Putin: soldați ruși executați, torturați sau trimiși fără arme pe front
digi24.ro
image
Decizie șoc luată de Floyd Mayweather, după ce s-a aflat că este falit și nu mai are bani nici pentru serviciile de salubritate
gsp.ro
image
”Șocant”: s-au despărțit! A făcut anunțul în direct și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
digisport.ro
image
Zelenski, anunț surprinzător: „Suntem pregătiți pentru compromisuri!” / Condiția impusă de Ucraina
stiripesurse.ro
image
Adriana Bahmuţeanu face acuzaţii grave în dosarul de proxenetism în salonul de masaj erotic lângă care locuiește
antena3.ro
image
Experiment Observator: Capitala, sub asediul gropilor. Care sunt cele mai periculoase zone pentru şoferi
observatornews.ro
image
Soția lui Florin Prunea rupe tăcerea despre căsnicia de 38 de ani: 'De la acea femeie a plecat totul'
cancan.ro
image
Casa de Pensii publică lista indemnizațiilor și a pensiilor pentru care are bani. Ce drepturi nu se acordă?
newsweek.ro
image
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
prosport.ro
image
Două zone de relaxare premium apar la Aeroportul Otopeni. Ce facilități vor avea
playtech.ro
image
Ion Duvac, psihologul acuzat de hărțuire, se prezenta drept ofițer SIE! Ce recomandare le-a făcut președintelui Nicușor Dan și premierului într-un podcast: „Dacă nu, se prăbușesc”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
”Simeone îl înlocuiește pe Chivu la Inter”. S-a aflat adevărul: semnează în vară
digisport.ro
image
În Europa a fost descoperit cel mai mare lac subteran din lume: e foarte bogat în minerale și e la peste 100 m adâncime
stiripesurse.ro
image
DOAMNE FEREȘTE, în ce hal au putut să moară! Marius și Daniel se întorceau spre casă atunci când mașina lor a... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
wowbiz.ro
image
Anunț TRIST despre Monica Bîrlădeanu. Soția lui Valeriu Gheorghiță a ajuns pe mâna medicilor
romaniatv.net
image
Mărcile proprii ar putea fi limitate în magazine. Anunț privind prețurile
mediaflux.ro
image
Decizie șoc luată de Floyd Mayweather, după ce s-a aflat că este falit și nu mai are bani nici pentru serviciile de salubritate
gsp.ro
image
Ce a pățit un vlogger danez în timp ce făcea autostopul la noi în țară: „Tot ce ați auzit despre România e greșit”
actualitate.net
image
S-a născut «copilul-minune». Bebelușul a fost purtat într-un uter transplantat de la o femeie decedată
actualitate.net
image
Ioana Ginghină și Iuliana Pepene au strălucit pe covorul roșu, la gala de lansare din Spania a filmului „Acel martie”. Ce ținute spectaculoase au purtat. FOTO
click.ro
image
Top 3 zodii fericite până în aprilie. Trăiesc cea mai frumoasă perioadă, au fost binecuvântate de Divinitate
click.ro
image
Rețeta genială de pizza pe care Deea Maxer o face la micul dejun. Te vei linge pe degete
click.ro
Prințul Andrew Charles jpg
”Neața, imbecililor!” Andrew, profilul grobianului clasic, abuzator toată viața sa. Cum îi saluta pe angajați la Palat
okmagazine.ro
Jennifer Lopez foto Instagram jpg
„Am fost întotdeauna noi trei”. Omagiul adus de Jennifer Lopez gemenilor ei de 18 ani
clickpentrufemei.ro
Monede antice (© Pixabay)
Un vas plin cu monede romane, descoperit într-o pădure din Prahova
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Care este cel mai mare păcat al societății moderne? Dan Negru trage un semnal de alarmă: „Paler avea dreptate când a spus asta”
image
Ioana Ginghină și Iuliana Pepene au strălucit pe covorul roșu, la gala de lansare din Spania a filmului „Acel martie”. Ce ținute spectaculoase au purtat. FOTO

OK! Magazine

image
Regele Spaniei a pus ochii pe fosta Primă Doamnă a Argentinei? Ce a apărut în presa sud-americană?

Click! Pentru femei

image
„În sfârșit, înțeleg sexul!” Cântăreața Hillary Duff a avut numai experiențe neplăcute până acum!

Click! Sănătate

image
Două semne de avertizare ale demenței care pot apărea noaptea