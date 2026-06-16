search
Marți, 16 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Video Lukașenko își cere scuze față de Zelenski pentru insulte și susține că Belarusul nu va intra în război: „Poate că pe alocuri am exagerat”

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, și-a cerut scuze pentru declarațiile jignitoare făcute la adresa omologului său ucrainean, Volodimir Zelenski, afirmând totodată că Ucraina nu are motive să se aștepte la acțiuni militare din partea Belarusului.

Lukașenko a adăugat că regretă tonul și insulta, dar nu și motivul pentru care a reacționat
Aleksandr Lukașenko/FOTO: EPA-EFE

„Poate că pe alocuri am exagerat, dar a fost un răspuns la declarațiile sale nepotrivite: «Avem 500 de ținte, știm unde se află Lukașenko. Mâine vom lovi cu rachete și drone». Am tăcut. Chiar și toți cei din jur erau surprinși că am tăcut.

Înțelegeam că omul se află sub o presiune enormă, este un om tânăr, fără experiență, nu este militar. Poate că ceva nu a funcționat cum trebuie în mintea lui. Am tăcut. Dar când au început să mă amenințe, am fost nevoit să răspund”, a declarat Lukașenko marți, 16 iunie, potrivit BELTA.  

Acesta a adăugat că regretă tonul și insulta, dar nu și motivul pentru care a reacționat.

„Dacă Volodîmîr Oleksandrovici (n.r. Zelenski) s-a simțit jignit, îmi cer scuze pentru acele cuvinte. Poate că nici nu ar fi trebuit să le spun, având în vedere că el se află în război.

Poate că nu trebuia să mă exprim atât de dur. Dar, pe de altă parte, el trebuie să înțeleagă că la noi se spune adesea: «cum cânți, așa ți se va cânta și la înmormântare»”, a afirmat Aleksandr Lukașenko.

Președintele a subliniat că Zelenski trebuie să fie mai atent și mai prudent.

„Mai ales că el înțelege foarte bine că din partea Belarusului, și în special din partea mea, nu are de ce să se aștepte la acțiuni militare. Încă din primele zile ale războiului i-am propus cum să ajungă la un acord și cum să încheie pacea.

Dacă m-ar fi ascultat atunci, în 2022, astăzi nu s-ar mai discuta despre unde să se oprească frontul — pe linia actuală de contact sau dacă să mai cedeze încă 13% din Donbasul care nu a fost încă ocupat de ruși. Dar atunci nu m-a ascultat”, a remarcat liderul belarus.

El spune practic că Zelenski ar trebui să înceteze declarațiile sau acțiunile pe care Belarusul le consideră ostile și să accepte că Belarusul nu intenționează să intre în război împotriva Ucrainei.

Belarus a intrat în exerciții militare alături de Rusia

Luna trecută, Ministerul Apărării de la Minsk a anunțat începerea unor exerciții privind utilizarea armelor nucleare tactice.

Antrenamentele, care s-au desfășurat pe teritoriul belarus în colaborare cu armata rusă, au avut rolul de a testa capacitatea de reacție a trupelor și pregătirea pentru manipularea munițiilor speciale, într-un context regional tot mai tensionat.

Potrivit comunicatului oficial transmis de agenția de stat BELTA, exercițiile urmăreau „îmbunătățirea nivelului de pregătire al personalului militar” și verificarea stării tehnice a armamentului și echipamentelor speciale necesare îndeplinirii unor misiuni de luptă în zone neplanificate.

Autoritățile belaruse susțin că manevrele nu sunt îndreptate împotriva niciunui stat și nu reprezintă o amenințare pentru securitatea regională.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Benzinăria Moscovei” este în flăcări. Ucraina a atacat una dintre cele mai mari rafinării din Rusia. Mesajul lui Zelenski
digi24.ro
image
INTERVIU. Traian Băsescu, despre desemnarea lui Veștea: ”Vine parașutat de la Brașov .. De unde ai, frate, 240 de voturi?”
stirileprotv.ro
image
A expirat ultimatumul dat de Bolojan lui Veștea. Premierul desemnat: „Poziția mea nu se schimbă: nu îmi depun mandatul”/Reacția PNL
gandul.ro
image
Drona-monstru a Ucrainei: 1 tonă de explozibil, capabilă să lovescă ținte de la mii de kilometri distanță
mediafax.ro
image
Întăriri pentru Universitatea Craiova! Omul de încredere al lui Laurențiu Reghecampf și Edi Iordănescu a semnat cu oltenii
fanatik.ro
image
UDMR a decis că nu va intra la guvernare și nu va vota Guvernul Veștea: „Nu vrem în aceeași barcă cu POT și SOS”
libertatea.ro
image
Atac dur la adresa premierului desemnat: „S-a urcat maimuța în copac și i se vede fundul"
digi24.ro
image
Iubita lui Neymar a arătat mai mult decât voia în timpul meciului Braziliei! Imaginea surprinsă în tribune
gsp.ro
image
Lovitură de teatru în cazul Cameliei Voinea
digisport.ro
image
Situație ilară: selecționerul Tunisiei, demis în plină Cupă Mondială
click.ro
image
Cum se complică situația lui Adrian Veștea, după decizia UDMR. Ce șanse mai are să treacă Guvernul
antena3.ro
image
Antreprenorul român care tocmai a încasat 500 mil. euro după ce a vândut acţiuni la eMAG
zf.ro
image
12.000 de lei amendă şi muncă în folosul comunităţii pentru cei care dau muzica tare la bloc
observatornews.ro
image
Mama Mariei, tânăra care a fost aruncată în gol fără coardă de siguranță, strigăt de durere: ,,Te-a luat de lângă mine``
cancan.ro
image
Avalanșă de cereri la Casa de Pensii pentru recuperea CASS la pensie. De ce fac pensionarii acest lucru?
newsweek.ro
image
Cristi Chivu și Adelina Chivu, iubire pe plaja din Mykonos! Imaginile anului: se sărută pe șezlong!
prosport.ro
image
Tabelul amenzilor rutiere după 1 iulie. Cât costă fiecare greșeală în trafic după majorarea punctului de amendă
playtech.ro
image
Ce înseamnă, de fapt, Vozinha, porecla portarului din Capul Verde care a anihilat Spania la Cupa Mondială
fanatik.ro
image
Cea mai bogată australiancă a cumpărat acțiuni SpaceX de 1 miliard de dolari
ziare.com
image
FIFA a făcut anunțul, după ce s-a cerut excluderea arbitrului Shaun Evans de la Cupa Mondială, pentru gestul făcut
digisport.ro
image
Despăgubire record pentru doi soți. Au primit aproape 4 milioane de euro după ce intervențiile împotriva inundațiilor au deteriorat o clădire istorică
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată și cu ce se ocupă Oana Sîrbu la 56 de ani. Nu a apelat deloc la esteticieni și are mare grijă și de siluetă. Ce face în prezent / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Cartea de identitate electronică nu mai e gratuită. Cât vor plăti românii pentru noile buletine
mediaflux.ro
image
Denis Drăguș, surprins în vacanță cu „agenții” lui Gigi Becali
gsp.ro
image
"Casa era cu 50.000 de euro mai ieftină decât în anunț": cum pierd românii bani din cauza agențiilor imobiliare
actualitate.net
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Reacția Magdalenei Chihaia Maxer, după ce Deea Maxer a preluat numele soțului: „Așa e mult mai clar cine e soția cui”
click.ro
image
Imagini din locuința Adrianei Bahmuțeanu. Vedeta a renovat totul de la zero: „Când am găsit această casă arăta ca o peșteră”
click.ro
image
Avertismentul unui fermier! Nu cumpăra niciodată căpșuni dacă observi acest detaliu
click.ro
Sinuciderea Cleopatrei, pictură de Giovanni Francesco Guerrieri profimedia 0706001352 jpg
Regina avea un fetiș uimitor în dormitor. I s-a dus vestea, dar bărbații nu se înghesuiau s-ajungă în ”catalogul amanților”
okmagazine.ro
Bruce Willis cu soția foto Profimedia jpg
Soția lui Bruce Willis clarifică situația actorului afectat de demență. Vorbește, merge, mai are memorie?
clickpentrufemei.ro
Mocănița Văii Hârtibaciului din Sibiu Foto Asociația Prietenii Mocăniței Facebook
Mocănița a revenit pe Valea Hârtibaciului. Calea ferată îngustă lega odinioară orașele Sibiu și Sighișoara
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Un român a cucerit lumea cu cea mai bună pizza. A câștigat Trofeul Caputo la Campionatul Mondial de Pizza din Napoli
image
Reacția Magdalenei Chihaia Maxer, după ce Deea Maxer a preluat numele soțului: „Așa e mult mai clar cine e soția cui”

OK! Magazine

image
Prințesa Diana făcuse o pasiune nebună pentru acest actor celebru? Au fost descoperite scrisorile erotice pe care i le-a trimis

Click! Pentru femei

image
Soția lui Bruce Willis clarifică situația actorului afectat de demență. Vorbește, merge, mai are memorie?

Click! Sănătate

image
Crude sau gătite: cum sunt mai sănătoase roşiile?