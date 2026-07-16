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Ministrul ucrainean al Apărării, atac dur la adresa șefului armatei Oleksandr Sîrski. „Trebuie să pierdem drone, nu soldați“

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Ministrul ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov, a acuzat joi, 16 iulie, în timpul unei conferințe de presă ținută la Kiev, că șeful Statului Major General, Oleksandr Sîrski, a blocat reformele militare și a refuzat să recunoască public problemele existente în cadrul armatei.

Ministrul ucrainean al Apărării, Mihailo Sirski și comandantul armatei, generalul Oleksnadr Sîrski/X
Ministrul ucrainean al Apărării, Mihailo Sirski și comandantul armatei, generalul Oleksnadr Sîrski/X

Fedorov, a cărui demitere din funcția de ministru al apărării este așteptată în cadrul remanierii guvernamentale, sub rezerva aprobării parlamentare, a declarat că nu a pus niciodată condiția ca președintele Volodimir Zelenski să aleagă între el și Sîrski. A susținut însă că cooperarea cu comandantul-șef al armatei ucrainene a devenit imposibilă, după ce inițiativele-cheie ale ministerului au fost blocate în mod repetat.

„Dacă vrem să învingem inamicul asimetric, cu pierderi minime, trebuie să schimbăm comandantul-șef și șeful Statului Major General”, a spus Fedorov despre Oleksandr Sîrski și Andri Gnatov.

El a menționat că anterior fusese de acord cu decizia președintelui de a nu-l demite pe Sîrski, deoarece „clientul nostru este poporul ucrainean” și a încercat să învețe cum să colaboreze cu el. Dar apoi toate inițiativele propuse de Ministerul Apărării au început să fie blocate. Fedorov spune că comandantul-șef „nu este pregătit să discute despre probleme față în față”.

„Este gata să meargă la întâlniri, să țeasă intrigi, să creadă că cineva a ordonat un fel de campanie în mass-media și că problema nu constă în acțiunile care au loc. Acest lucru l-a determinat să emită un ultimatum”, spune Fedorov. „Și în loc să-și dea seama cum să învingă Rusia în mod asimetric — ceea ce este sarcina comandantului suprem — a descoperit cum să divizeze țara.”

Fedorov afirmă că nu a pus condiția „ori eu, ori Sîrski”, ci era pregătit să lucreze pentru victoria asupra Federației Ruse cu resursele disponibile. El a remarcat că „Sîrski a salvat țara în 2022” — a condus operațiunile de la Kiev, Harkov și Herson.

„Nu putem subestima un astfel de comandant. Dar războiul s-a schimbat complet”, a adăugat ministrul, argumentând că acesta a devenit unul tehnologic odată cu schimbarea sistemului de comandă din armată. „... Am avut răbdare și eram pregătit să lucrez în liniște, până când comandantul-șef a dat un ultimatum”.

Fedorov a adăugat că nu consideră că Zelenski s-a aliat deja cu Sîrski, precizând că, în cei șapte ani în care acesta a făcut parte din echipa sa, președintele nu l-a dezamăgit niciodată pe ministru, la fel cum nici acesta nu l-a dezamăgit pe președinte.

„Când la el vin 90% dintre oamenii care se confruntă cu probleme în urma activității noastre la Ministerul Apărării, îi este greu, atât ca om, cât și ca manager, să analizeze toate acestea și să ia decizia corectă”, spune Fedorov. „... Sunt convins că președintele ascultă poporul ucrainean, știe ce are de făcut și situația va fi remediată 100%”.

Fedorov a susținut că actuala conducere militară a Ucrainei are nevoie de schimbări de personal ample, inclusiv înlocuirea atât a comandantului-șef, cât și a șefului Statului Major General, pentru a permite comandanților mai tineri să capete o influență mai mare.

Președintele Ucrainei l-a demis pe ministrul Apărării, Mihailo Fedorov, după o reuniune cu conducerea armatei

„Avem nevoie de decizii fundamentale de personal. Un nou comandant-șef, un nou șef al Statului Major General, astfel încât comandanții noștri tineri să nu mai fie ținuți pe loc", a declarat el.

Fostul ministru a acuzat, de asemenea, Statul Major General că a obstrucționat reformele din interiorul ministerului Apărării, afirmând că a fost nevoie de patru luni pentru aprobarea unui program de furnizare a dronelor către brigăzi, din cauza disputelor birocratice.

„În șase luni, nu am reușit să schimbăm structura ministerului Apărării, pentru că Statul Major General nu a aprobat-o", a spus el.

Dronele, în locul soldaților

Fedorov a afirmat că avantajul viitor al Ucrainei pe câmpul de luptă depinde de tehnologie, nu de numărul de oameni, susținând că dronele ar trebui să înlocuiască soldații ori de câte ori este posibil.

„În primul rând, trebuie să lupte dronele. Trebuie să protejăm oamenii. Trebuie să pierdem drone, nu soldați. Abia apoi ar trebui să intervină infanteria", a spus el.

De asemenea, a cerut înființarea unei școli dedicate războiului modern, menite să pregătească o nouă generație de lideri militari pe baza lecțiilor învățate în timpul invaziei ruse pe scară largă.

Bilanțul celor șase luni de mandat

Enumerând realizările mandatului său de șase luni, Fedorov a spus că dronele interceptoare doboară în prezent 70-80% din dronele rusești de tip Shahed, că achizițiile de sisteme robotizate terestre au crescut de la 12.000 anul trecut la 50.000 anul acesta, iar ministerul a început să dezvolte un concept de apărare aeriană stratificată, menit să intercepteze până la 95% din dronele Shahed și rachetele de croazieră, folosind noi tehnologii.

Fedorov a mai spus că Ucraina a reușit să îl convingă pe Elon Musk să restricționeze accesul rus la terminalele Starlink, în urma unor discuții directe.

„Am înțeles că, dacă nu îi tăiam pe ruși de la Starlink, avea să devină o problemă serioasă. La început a părut imposibil, dar Elon a propus o discuție video și am vorbit", a spus el.

Referindu-se la criticile privind mobilizarea, Fedorov a precizat că responsabilitatea pentru centrele teritoriale de recrutare (TRC) revine Forțelor Terestre, nu ministerului apărării, adăugând că a evitat să discute public acest subiect cât timp s-a aflat în funcție, pentru a nu adânci diviziunile.

Declarațiile lui Fedorov vin la o zi după ce președintele Volodimir Zelenski i-a confirmat demiterea, invocând, printre alte motive, divergențele dintre fostul ministru și Sirski privind modul de desfășurare a războiului.

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