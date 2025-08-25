search
Zelenski i-a mulțumit lui Nicușor Dan pentru ajutorul României: „Prețuim sprijinul și livrările vitale de echipament defensiv”

Război în Ucraina
Publicat:

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a mulțumit lui Nicușor Dan pentru sprijinul României. El a apreciat livrările „vitale” de echipament defensiv care ajută la protejarea orașelor și comunităților ucrainene. Mesajul a fost transmis cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei. 

Zelenski i-a mulțumit lui Nicușor Dan pentru sprijinul oferit de România FOTO presidency.ro
Cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei, președintele Volodimir Zelenski a transmis mesaje de mulțumire liderilor care i-au adresat felicitări și a publicat imagini cu scrisorile primite. Printre liderii menționați de președintele Ucrainei s-a numărat și Nicușor Dan, șeful statului român. 

  „Apreciez amabila scrisoare de felicitare, plină de prietenie, a preşedintelui Nicuşor Dan de Ziua Independenţei Ucrainei. Ucraina şi România se confruntă cu aceleaşi provocări de securitate în regiunea noastră şi facem eforturi împreună pentru a le contracara. Ucraina preţuieşte cu adevărat sprijinul şi livrările vitale ale României de echipament defensiv care ne ajută să protejăm oraşele şi comunităţile noastre. Împreună facem eforturi pentru a ajunge la o pace durabilă”, a scris Zelenski, pe platforma X.

Ce i-a scris președintele Nicușor Dan în scrisoarea trimisă lui Zelenski

  „România va continua să fie un partener ferm şi predictibil pentru Ucraina, atât în ceea ce priveşte cooperarea în domeniul securităţii, cât şi mai departe, în procesul de reconstrucţie şi integrare europeană” i-a transmis Nicușor Dan liderului de la Kiev. 

Președintele României a reiterat angajamentul țării noastre de a oferi „sprijin cuprinzător” Ucrainei în procesul său de integrare europeană și l-a asigurat pe Zelenski că România va continua să participe activ la punerea în aplicare a deciziilor Alianței.

Totodată, Nicușor Dan și-a exprimat admirația pentru curajul poporului ucrainean.

  „În ultimele luni am asistat la atacuri barbare ale Rusiei atât asupra unor obiective strategice pentru securitatea energetică a Ucrainei, cât şi asupra infrastructurii civile şi chiar asupra unor obiective care fac parte din patrimoniul universal. Rusia continuă să încalce în mod repetat principiile înscrise în Carta ONU şi normele de drept internaţional", a mai scris Nicușor Dan.

Scrisoarea integrală trimisă de președintele României către liderul de la Kiev / Sursa foto: X
Ministrul Apărării din Ucraina: România a trimis până acum 22 de pachete cu ajutoare militare. Urmează încă unul 

România va trimite Ucrainei cel de-al 23-lea pachet de ajutor militar, a anunțat la Kiev ministrul ucrainean al Apărării, Denis Smîhal, după întâlnirea cu omologul român, Liviu-Ionuț Moșteanu.  

  Şeful Ministerului Apărării din Ucraina a mulţumit pentru sprijinul neclintit al României în domenii-cheie. România„a acordat deja Ucrainei 22 de pachete de ajutor militar, iar în curând soldaţii noştri vor primi al 23-lea”, a declarat ministrul într-o postare pe Facebook, fără a da detalii despre ce este vorba, potrivit News.ro.    

Europa

