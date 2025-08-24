search
Duminică, 24 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Crin Antonescu, un nou atac dur la adresa președintelui: „România nu are președinte. Cu Nicușor Dan am eșuat în caricatură“

0
0
Publicat:

Crin Antonescu lansează un atac dur la adresa actualului președinte al României, Nicușor Dan. Fostul candidat la prezidențiale afirmă că țara nu are astăzi un conducător cu adevărat activ și eficient. Într-un interviu, Antonescu critică gestionarea politicii externe și lipsa viziunii economice.

Crin Antonescu întețește atacurile la adresa președintelui Nicușor Dan / Sursa foto: Agerpres
Crin Antonescu întețește atacurile la adresa președintelui Nicușor Dan / Sursa foto: Agerpres

Fostul lider al PNL, Crin Antonescu, revine în prim-plan printr-un interviu acordat săptămânalului Cațavencii în care își exprimă nemulțumirea față de actuala conducere a României. 

Întrebat despre ce poate face România în contextul regional tensionat cauzat de conflictul militar dintre Ucraina și Federația Rusă, Crin Antonescu a declarat că administrația de la București nu este capabilă de ceva. 

„România ar trebui să-și consolideze locul în NATO, dezvoltând capacități proprii de apărare. În această privință, e chiar dureros să mai discutăm, câtă vreme conducerea actuală a României nu mai pare capabilă nici să semneze modest, ca până acum, condica de prezență la NATO sau UE” a transmis fostul candidat la președinție. 

De asemenea, Crin Antonescu susține că România este scoasă din priză. 

„Ca să decizi, trebuie să ai informații și putere. Noi putem emite doar păreri. Azi, România nu e doar inactivă. E scoasă din priză, pur și simplu. Deși cadrul general (apartenența la NATO și UE, ca și parteneriatul strategic – totuși – cu SUA) ne plasează în cea mai bună poziție din istorie, avem în prezent, probabil, cea mai proastă prestație de politică externă. Adică nu avem deloc așa ceva. E fără precedent. Nu am valorificat nimic din ceea ce a însemnat efortul de susținere a Ucrainei din partea României. Am rămas doar cu costuri considerabile pentru cetățeni” a mai declarat Antonescu.

Crin Antonescu și-a întețit atacurile la adresa președintelui Nicușor Dan

Criticându-l în mod direct pe președintele Nicușor Dan, Antonescu trage un semnal de alarmă asupra lipsei de viziune politică, a gestionării deficitare a politicii externe și a incapacității de a conduce cu adevărat țara.

„România nu are președinte. După doi președinți cu mandate nefericite, dar nu nesemnificative, în prezent, cu Nicușor Dan, am eșuat în caricatură. E dincolo de orice închipuire cum a ajuns România la acest nivel. Totul pare o farsă. Dar orice farsă se încheie rapid, pe când aceasta abia a început” a spus direct fostul candidat. 

Despre situația politică din România, Antonescu susține că asistăm la un „delir orchestrat mediatic”

Întrebat despre măsurile de austeritate care fac discutabilă redresarea economiei, fostul șef al Senatului și fost președinte PNL îl atacă direct și pe premierul Ilie Bolojan, actualul lider al liberalilor.

„Noi trăim într-un delir orchestrat mediatic, situați într-un câmp evident paralel cu realitatea. Și propaganda, și dl Bolojan întrețin o confuzie între măsuri punctuale de reducere a deficitului și conceptul de „reformă“. Nu există nici un plan de reformă, există doar o campanie propagandistică de tip comunist, cu accente isterice în jurul ideii de „tăiere“. Așa cum nu mai există (nici atât cât a fost) cea mai mică idee în politică externă, nu există nici o viziune de dezvoltare sau, dacă insistați, reformă în economia și administrația României. Evident, nu dl Bolojan e singurul responsabil. Dar am, din ce în ce mai des, impresia că se complace în situația în care, încercând să repare niște țevi sparte, este luat drept arhitect al întregii clădiri” a răspuns Crin Antonescu. 

Ce percepe Crin Antonescu eșecul său în alegerile prezidențiale din România

„Candidatura a fost, pentru mine, o experiență puternică, spectaculoasă, absolut neașteptată, am descoperit lucruri noi despre România (cele mai multe, bune), despre oameni noi, despre mine însumi. Sunt împăcat, nimeni nu poate spune că puteam face ceva și am stat deoparte. Am făcut o campanie onestă, nu am câștigat și îmi asum acest eșec. Pentru mine, personal, nu e deloc o dramă și nici o rușine. Acesta sunt eu, aceasta a fost opțiunea electoratului și viața continuă așa cum știe și poate să și-o facă fiecare. Ponta, Ghiță și alți securiști din operetă contează mai puțin. Ei vor exista mereu. Poate va veni și vremea când asemenea dăunători vor avea un rol mai redus în viața publică din România” a precizat Crin Antonescu. 

Crin Antonescu a reușit să dinamiteze coaliția de guvernare prin clasarea sa pe locul 3 în Alegerile prezidențiale 2025, la acel moment, atât în PSD cât și în PNL cerându-se capete. 

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a bombardat o fabrică americană din Ucraina
digi24.ro
image
Ce voiau să facă cei cinci tineri care s-au răsturnat cu mașina în Munții Iezer. Apelul 112, după câteva ore de la accident
stirileprotv.ro
image
Ce arată un nou studiu legat de modificările care ar putea apărea la nivelul atmosferei Pământului. Cum arată cel mai sumbru scenariu
gandul.ro
image
Dezvăluiri despre crima oribilă din Craiova: Femeia a fost înjunghiată cu 27 de lovituri de cuțit
mediafax.ro
image
Un lider important din PSD îl trage de urechi pe Ilie Bolojan: „Nu ne ajută ca țară”. Declarația cu care premierul a scandalizat lumea
fanatik.ro
image
Exista un singur om de care se teme Vladimir Putin: „Doar de el asculta”, dezvăluie un lider european
libertatea.ro
image
China, pregătită să trimită trupe în Ucraina. Cu o singură condiție (WaS)
digi24.ro
image
Finala uitată de la US Open jucată de o junioară română. Cum a salvat-o soția lui Ilie Năstase
gsp.ro
image
Sorana Cîrstea, mesaj clar pentru Ion Alexandru Țiriac
digisport.ro
image
Noi imagini! Bătaie între muncitorii români și nepalezi la o fabrică din România. Ce s-a întâmplat la cel mai mare furnizor al Ikea România (UPDATE)
stiripesurse.ro
image
O gară abandonată, veche de 150 de ani, a fost renovată și transformată într-o casă spectaculoasă. Se vinde cu o sumă surprinzătoare
antena3.ro
image
Supravieţuitorul tragediei din Făgăraş a aşteptat ajutorul ore bune, lângă prietenii pe care i-a văzut murind
observatornews.ro
image
El este Ștefan Berevoianu, tânărul aflat la volanul maşinii care a căzut într-o râpă de peste 200 de metri. Băiatul de 20 de ani și alți 3 prieteni au murit
cancan.ro
image
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși la întâlniri cu bărbați
prosport.ro
image
Nicuşor Dan a răbufnit după ce a fost jignit de un român pe stradă! Preşedintele nu s-a putut abţine, imaginile momentului
playtech.ro
image
Și-au cumpărat bilete la Disneyland și sperau la o vacanță de vis, dar ce a urmat a fost complet neașteptat. Coșmarul trăit de o întreagă familie
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Scandări la Cleveland, în timpul ceremoniei Soranei Cîrstea! Fanii au rostit un SINGUR cuvânt
digisport.ro
image
Țările europene din care oamenii vor să plece: Milioane de europeni își părăsesc casa pentru a fi chiriași printre străini
stiripesurse.ro
image
Cine sunt victimele tragediei de pe lacul Snagov! Dezvăluirile tulburătoare ale martorilor
kanald.ro
image
Telefonul patriotic lansat de Donald Trump este de fapt...
playtech.ro
image
Ea e fetița de 12 ani care a MURIT subit, în brațele tatălui, după ce a mâncat chipsuri! Ce a apucat să-i spună acestuia înainte să se stingă: „Nu vreau să mor...” ULTIMELE ei cuvinte
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV. Scandal uriaş cu triunghiul amoros Gigi Becali - Tania Budi - Cristian Rizea. Dezvăluirile momentului
romaniatv.net
image
Meteo 24 august. Vremea ne joacă feste la acest sfârșit de săptămână
mediaflux.ro
image
Finala uitată de la US Open jucată de o junioară română. Cum a salvat-o soția lui Ilie Năstase
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Ce se întâmplă cu preotul homosexual de la Schitul Stânișoara care s-a filmat scandalos cu „iubi”. Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților explică rolul lui în biserică
actualitate.net
image
Puțini șoferi știu. Cu cât se poate depăși viteza legală fără sancțiuni
click.ro
image
Mai mulți turiști au fost nemulțumiți după ce au descoperit o taxă în plus pe bonul de la un restaurant din Italia. Pentru ce au plătit în plus
click.ro
image
Dorințele lui Fuego, la 49 de ani! Ce se întâmpla cu mama artistului când a fost aniversat pe scena Festivalului Mamaia: „Vreau minte pe umeri”
click.ro
Meghan Markle, Prințul Harry sursa foto Profimedia jpg
Divorț iminent pentru Prințul Harry? Presa speculează că Meghan Markle ar avea un copil din flori
okmagazine.ro
Napolitane cu caramel si nuci Sursa foto shutterstock 2456580029 jpg
Napolitane cu caramel şi nuci. Sunt gata în 30 de minute
clickpentrufemei.ro
Gudersleben dagger e1755815927170 webp
O descoperire rară care îi uimește pe arheologi: un pumnal vechi de 3500 de ani, găsit în inima Germaniei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
În ce trebuie să fierbi sarmalele pentru a le da un gust unic. Ce se face cu carnea de două ori? Rețeta lui Păstorel Teodoreanu
image
Puțini șoferi știu. Cu cât se poate depăși viteza legală fără sancțiuni

OK! Magazine

image
Divorț iminent pentru Prințul Harry? Presa speculează că Meghan Markle ar avea un copil din flori

Click! Pentru femei

image
Cătălina Grama: „Nu am visat sǎ devin actrițǎ în copilǎrie. Visam sǎ devin balerinǎ sau medic‟

Click! Sănătate

image
Problemele sexuale ale bărbaţilor pot avea această cauză!