Crin Antonescu, un nou atac dur la adresa președintelui: „România nu are președinte. Cu Nicușor Dan am eșuat în caricatură“

Crin Antonescu lansează un atac dur la adresa actualului președinte al României, Nicușor Dan. Fostul candidat la prezidențiale afirmă că țara nu are astăzi un conducător cu adevărat activ și eficient. Într-un interviu, Antonescu critică gestionarea politicii externe și lipsa viziunii economice.

Fostul lider al PNL, Crin Antonescu, revine în prim-plan printr-un interviu acordat săptămânalului Cațavencii în care își exprimă nemulțumirea față de actuala conducere a României.

Întrebat despre ce poate face România în contextul regional tensionat cauzat de conflictul militar dintre Ucraina și Federația Rusă, Crin Antonescu a declarat că administrația de la București nu este capabilă de ceva.

„România ar trebui să-și consolideze locul în NATO, dezvoltând capacități proprii de apărare. În această privință, e chiar dureros să mai discutăm, câtă vreme conducerea actuală a României nu mai pare capabilă nici să semneze modest, ca până acum, condica de prezență la NATO sau UE” a transmis fostul candidat la președinție.

De asemenea, Crin Antonescu susține că România este scoasă din priză.

„Ca să decizi, trebuie să ai informații și putere. Noi putem emite doar păreri. Azi, România nu e doar inactivă. E scoasă din priză, pur și simplu. Deși cadrul general (apartenența la NATO și UE, ca și parteneriatul strategic – totuși – cu SUA) ne plasează în cea mai bună poziție din istorie, avem în prezent, probabil, cea mai proastă prestație de politică externă. Adică nu avem deloc așa ceva. E fără precedent. Nu am valorificat nimic din ceea ce a însemnat efortul de susținere a Ucrainei din partea României. Am rămas doar cu costuri considerabile pentru cetățeni” a mai declarat Antonescu.

Crin Antonescu și-a întețit atacurile la adresa președintelui Nicușor Dan

Criticându-l în mod direct pe președintele Nicușor Dan, Antonescu trage un semnal de alarmă asupra lipsei de viziune politică, a gestionării deficitare a politicii externe și a incapacității de a conduce cu adevărat țara.

„România nu are președinte. După doi președinți cu mandate nefericite, dar nu nesemnificative, în prezent, cu Nicușor Dan, am eșuat în caricatură. E dincolo de orice închipuire cum a ajuns România la acest nivel. Totul pare o farsă. Dar orice farsă se încheie rapid, pe când aceasta abia a început” a spus direct fostul candidat.

Despre situația politică din România, Antonescu susține că asistăm la un „delir orchestrat mediatic”

Întrebat despre măsurile de austeritate care fac discutabilă redresarea economiei, fostul șef al Senatului și fost președinte PNL îl atacă direct și pe premierul Ilie Bolojan, actualul lider al liberalilor.

„Noi trăim într-un delir orchestrat mediatic, situați într-un câmp evident paralel cu realitatea. Și propaganda, și dl Bolojan întrețin o confuzie între măsuri punctuale de reducere a deficitului și conceptul de „reformă“. Nu există nici un plan de reformă, există doar o campanie propagandistică de tip comunist, cu accente isterice în jurul ideii de „tăiere“. Așa cum nu mai există (nici atât cât a fost) cea mai mică idee în politică externă, nu există nici o viziune de dezvoltare sau, dacă insistați, reformă în economia și administrația României. Evident, nu dl Bolojan e singurul responsabil. Dar am, din ce în ce mai des, impresia că se complace în situația în care, încercând să repare niște țevi sparte, este luat drept arhitect al întregii clădiri” a răspuns Crin Antonescu.

Ce percepe Crin Antonescu eșecul său în alegerile prezidențiale din România

„Candidatura a fost, pentru mine, o experiență puternică, spectaculoasă, absolut neașteptată, am descoperit lucruri noi despre România (cele mai multe, bune), despre oameni noi, despre mine însumi. Sunt împăcat, nimeni nu poate spune că puteam face ceva și am stat deoparte. Am făcut o campanie onestă, nu am câștigat și îmi asum acest eșec. Pentru mine, personal, nu e deloc o dramă și nici o rușine. Acesta sunt eu, aceasta a fost opțiunea electoratului și viața continuă așa cum știe și poate să și-o facă fiecare. Ponta, Ghiță și alți securiști din operetă contează mai puțin. Ei vor exista mereu. Poate va veni și vremea când asemenea dăunători vor avea un rol mai redus în viața publică din România” a precizat Crin Antonescu.

Crin Antonescu a reușit să dinamiteze coaliția de guvernare prin clasarea sa pe locul 3 în Alegerile prezidențiale 2025, la acel moment, atât în PSD cât și în PNL cerându-se capete.