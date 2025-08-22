search
Vineri, 22 August 2025
Uniunea Europeană, transfer uriaș de peste 4 miliarde de euro către Kiev. Suma totală a ajutoarelor este colosală

Război în Ucraina
Înainte de cea de-a 34-a aniversare a independenței Ucrainei, sărbătorită pe 24 august, Uniunea Europeană transmite un semnal clar de sprijin neclintit, prin deblocarea sumei de 4,05 miliarde de euro pentru țara vecină României. Transferul este unul dintre cele mai mari de la începutul războiului.  

Transferul include 3,05 miliarde de euro prin Facilitata pentru Ucraina și 1 miliard de euro prin Asistența Macro-Financiară (MFA) excepțională a Comisiei Europene, potrivit unui comunicat al Executivului european.

„Pe măsură ce Ucraina sărbătorește cea de-a 34-a Zi a Independenței, UE transmite un mesaj clar: solidaritatea noastră cu Ucraina este neclintită. Decontarea de astăzi a peste 4 miliarde de euro demonstrează angajamentul nostru ferm. Această nouă finanțare subliniază sprijinul nostru nu doar pentru redresarea Ucrainei, ci și pentru viitorul său ca țară suverană și democratică. Pentru că atunci când Ucraina este puternică, Europa este mai puternică” a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. 

Comisia a decontat a patra plată regulată, de peste 3,05 miliarde de euro, prin Facilitata pentru Ucraina. Această finanțare va consolida stabilitatea macro-financiară a Ucrainei, va întări administrația publică și va sprijini reformele esențiale pe termen lung.

Ce condiții a avut de îndeplinit Ucraina pentru a avea acces la miliardele de euro primite

În urma cererii de plată depuse de Ucraina pe 8 august, Consiliul a aprobat evaluarea Comisiei potrivit căreia Ucraina a îndeplinit în mod satisfăcător 13 indicatori de reformă legați de această a patra plată trimestrială regulată. Reformele-cheie realizate vizează administrația publică, gestionarea activelor publice, capitalul uman, tranziția verde, reglementarea sectorului digital și agroalimentar și gestionarea materiilor prime critice.

Această a patra plată regulată demonstrează angajamentul Ucrainei de a implementa reformele ambițioase convenite în Planul pentru Ucraina. Ucraina urmează să primească până la 50 de miliarde de euro în granturi și împrumuturi pentru perioada 2024-2027 prin Facilitata pentru Ucraina.

Decontarea vine în contextul progreselor continue ale Ucrainei în reformele pentru aderarea la UE, inclusiv restaurarea independenței Biroului Național Anticorupție și a Procuraturii Specializate Anticorupție de către Rada Supremă, pe 31 iulie. Protejarea autonomiei acestor două instituții reprezintă o piatră de temelie a arhitecturii anticorupție a Ucrainei și a parcursului său european.

Ucraina primește încă 1 miliard de euro prin contribuția UE la împrumutul G7

În plus, Comisia Europeană a decontat a șaptea tranșă a împrumutului excepțional Macro-Financiar (MFA) pentru Ucraina, în valoare de 1 miliard de euro. Cu această plată, împrumuturile totale ale Comisiei către Ucraina prin MFA ajung la 9 miliarde de euro de la începutul anului, suplimentând asistența oferită prin alte instrumente.

În total, MFA se ridică la 18,1 miliarde de euro și reprezintă contribuția UE la inițiativa împrumuturilor extraordinare ERA (Extraordinary Revenue Acceleration) conduse de G7, care vizează colectiv aproximativ 45 de miliarde de euro pentru acoperirea nevoilor urgente ale Ucrainei. Împrumuturile ERA ale partenerilor G7, precum și împrumutul MFA al UE, sunt rambursate din veniturile provenite din activele imobilizate ale Băncii Centrale a Rusiei, deținute de depozitari centrali din UE prin mecanismul de cooperare pentru împrumuturi către Ucraina.

Câți bani a transferat până acum Uniunea Europeană în Ucraina de la începutul conflictului militar

De la începutul invaziei Rusiei în februarie 2022, UE și statele sale membre au mobilizat 168,9 miliarde de euro în asistență umanitară, financiară și militară pentru Ucraina și cetățenii săi.

De la începutul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, UE, împreună cu statele sale membre, a condamnat fără echivoc acțiunile Rusiei și a oferit un sprijin fără precedent Ucrainei și cetățenilor săi. Ca cel mai mare donator, UE a mobilizat în total 168,9 miliarde de euro, inclusiv:

  • 73,6 miliarde de euro din bugetul UE pentru sprijin umanitar, răspuns la crize, sprijin bugetar și reconstrucție timpurie;
  • 15 miliarde de euro în asistență bilaterală de la cele 27 de state membre UE;
  • 59,6 miliarde de euro în asistență militară, inclusiv o parte finanțată prin Facilitata Europeană pentru Pace;
  • 3,7 miliarde de euro provenind din activele rusești înghețate și imobilizate.

În plus, UE și statele membre au mobilizat cel puțin 17 miliarde de euro pentru sprijinirea persoanelor care fug din Ucraina, conform Comisiei Europene. 

Europa

