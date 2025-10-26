Șeful spionajului militar ucrainen explică cele trei obiective ale atacurilor hibride lansate de Rusia împotriva Europei

Campania de război hibrid desfășurată de Rusia împotriva Europei – care include acte de sabotaj, atacuri cibernetice, incursiuni aeriene și raiduri cu drone – urmărește trei obiective principale, susține Kirilo Budanov, șeful Direcției Principale de Informații a Ucrainei (GUR), într-un interviu acordat publicației italiene Il Foglio.

Potrivit lui Budanov, aceste acțiuni nu sunt întâmplătoare și fac parte din ceea ce, în limbaj militar, se numește „recunoaștere prin luptă” – o strategie menită să testeze atât reacția adversarului, cât și eficiența propriilor metode.

„Putin pregătește psihologic populația Rusiei. El vrea să distrugă în mintea rușilor imaginea unei Europe puternice, respectate. Le arată că Europa nu valorează nimic”, a declarat Budanov.

Testarea reflexelor politice și militare ale Occidentului

Un al doilea obiectiv al Moscovei, spune șeful GUR, este unul pragmatic: fiecare atac cu drone sau incident de tip sabotaj are și rolul de a evalua reacția Europei.

„Rușii vă testează reacția, capacitatea de a lua decizii rapide, disponibilitatea de a folosi forța. În același timp, ei fac recunoaștere: identifică sistemele de apărare, modul lor de funcționare și pozițiile exacte”, a explicat Budanov. „Este un test dublu – politic și militar.”

Miza: erodarea sprijinului pentru Ucraina

Cumulul acestor acțiuni – de la atacurile cibernetice și sabotajul infrastructurii industriale sau feroviare, până la dronele care încalcă spațiul aerian al țărilor NATO – are, în opinia lui Budanov, un scop clar: subminarea opiniei publice europene și alimentarea oboselii de război.

„Pentru Rusia, e un dublu câștig. Dacă europenii se satură de acest conflict, ajutorul oferit Ucrainei va scădea. În același timp, Moscova răspândește ideea că nu merită să te implici într-un război cu Rusia. Aceasta este, de fapt, logica lor internă”, a subliniat șeful serviciilor de informații al armatei ucrainene.

Kremlinul ridică miza

În ultimele luni, Moscova pare să fi ridicat miza în confruntarea cu Occidentul. Drone rusești au traversat spațiul aerian al Poloniei, iar atacurile cibernetice asupra infrastructurilor strategice europene s-au intensificat.

De ce acum? Potrivit analiștilor, Kremlinul încearcă să compenseze eșecurile de pe front prin presiune indirectă asupra Europei. „Rusia nu vizează doar distrugerea infrastructurii, ci și erodarea solidarității occidentale”.