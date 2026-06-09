Trump vrea ca Patriarhul Ierusalimului să devină negociator pentru Ucraina. Teofil al III-lea ar putea merge la Moscova la sfârșitul lunii

Președintele american Donald Trump ar fi convenit cu Patriarhul Ierusalimului, Teofil al III-lea, asupra implicării acestuia într-un nou canal de dialog între Moscova și Kiev, într-o încercare de relansare a negocierilor de pace privind războiul din Ucraina, scrie publicația israeliană Ynet, care citează surse apropiate discuțiilor.

Potrivit sursei citate, Donald Trump și Patriarhul Ierusalimului și al Întregii Palestine, Siriei și Arabiei s-au întâlnit la Washington joia trecută, într-o întrevedere care a durat aproximativ 40 de minute. În cadrul discuțiilor a fost analizată posibilitatea creării unui nou canal de negociere în procesul de pace dintre Rusia și Ucraina.

Sursele Ynet susțin că Teofil al III-lea este perceput ca o personalitate care se bucură de încredere atât la Kiev, cât și la Moscova, datorită poziției sale în lumea ortodoxă și implicării anterioare în inițiative cu caracter diplomatic și umanitar.

Unul dintre exemplele invocate este cazul Naamei Issachar, o tânără israeliană arestată în 2019 pe aeroportul Șeremetievo din Moscova, după ce autoritățile ruse au susținut că au descoperit hașiș în bagajele sale. Condamnată la șapte ani și jumătate de închisoare, aceasta a fost ulterior grațiată de președintele rus Vladimir Putin, în urma unor negocieri complexe la care Patriarhul Teofil ar fi avut un rol important. În contextul acelor discuții, Israelul a transferat Rusiei drepturile asupra Complexului Alexandrov din Ierusalim.

„O figură fără afiliere politică”

Potrivit interlocutorilor publicației israeliene, Teofil al III-lea este considerat o figură lipsită de afiliere politică și care beneficiază de autoritate morală și religioasă. Acesta ar reprezenta, în opinia susținătorilor ideii, un interlocutor acceptabil pentru ambele părți implicate în conflict.

Aceleași surse afirmă că Donald Trump este interesat să obțină progrese semnificative în negocierile dintre Rusia și Ucraina și consideră că orice evoluție pozitivă ar putea influența și alte priorități strategice ale Washingtonului.

Negocierile de pace sunt în impas

Informațiile apar într-un moment în care dialogul dintre Moscova și Kiev traversează o perioadă de stagnare. Potrivit sursei citate, în ultimele luni nu s-au înregistrat progrese notabile în cadrul negocierilor.

Anterior, roluri de mediere au fost atribuite unor persoane apropiate liderului de la Casa Albă, inclusiv emisarului său special Steve Witkoff și ginerelui său, Jared Kushner.

Pe agenda întâlnirii dintre Trump și Patriarhul Teofil s-au aflat și situația comunităților creștine din Orientul Mijlociu, precum și necesitatea garantării libertății religioase și a accesului la locurile sfinte.

Sursele citate de Ynet afirmă că Donald Trump și-a exprimat susținerea pentru protejarea comunităților creștine din regiune și din alte zone ale lumii.

Distincție acordată lui Trump

În timpul întrevederii de la Washington, Patriarhul Teofil al III-lea i-a conferit lui Donald Trump titlul onorific de „Purtător al Marii Cruci” a Ordinului Cavalerilor Sfântului Mormânt, una dintre cele mai înalte distincții acordate de Patriarhia Greacă Ortodoxă a Ierusalimului.

Teofil al III-lea a fost menționat și în contextul disputelor din lumea ortodoxă privind autocefalia Bisericii Ortodoxe a Ucrainei. În 2018, reprezentanți ai Patriarhiei Ierusalimului au reafirmat relațiile tradiționale cu Patriarhia Ecumenică de la Constantinopol și și-au exprimat sprijinul față de aceasta în divergențele cu Patriarhia Rusă.