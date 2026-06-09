Volodimir Zelenski propune ca banii lui Abramovici din vânzarea clubului Chelsea să finanțeze apărarea antiaeriană a Ucrainei

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a lansat o propunere în cadrul discuțiilor cu premierul britanic Keir Starmer, sugerând ca fondurile rezultate din vânzarea clubului de fotbal Chelsea, deținut anterior de oligarhul rus Roman Abramovici, să fie redirecționate către consolidarea apărării antiaeriene a Ucrainei.

Conform liderului de la Kiev, aceste sume considerabile ar putea asigura finanțarea sistemelor antirachetă, vitale în contextul atacurilor masive lansate de Federația Rusă asupra infrastructurii energetice ucrainene. Detaliile acestei inițiative au fost scoase la iveală într-un interviu acordat de Zelenski publicației britanice The Guardian.

Banii rusești, folosiți împotriva agresiunii Kremlinului

În urma vizitei oficiale la Londra, șeful statului ucrainean a dezvăluit că i-a prezentat premierului Starmer un plan concret: utilizarea unei părți din activele blocate ale lui Abramovici pentru achiziționarea de armament antibalistic prin intermediul programului PURL.

„Aceste sisteme sunt extrem de costisitoare, iar aceste fonduri ar fi de un real ajutor. Până la urmă, este o chestiune de justiție: Rusia a declanșat acest război, prin urmare, de ce să nu folosim banii rusești?”, a declarat Volodimir Zelenski.

Într-o notă mai destinsă, președintele ucrainean a amintit, în spirit de glumă, de o întâlnire anterioară avută la Kiev cu Roman Abramovici, punctând că oligarhul nu a venit cu fondurile la el: „Nu a adus acești bani. I-am spus direct: «Avem nevoie de banii dumneavoastră»”.

Blocaj juridic și negocieri intense în culise

Situația din jurul miliardelor provenite din tranzacția clubului Chelsea rămâne însă complicată. Jurnaliștii de la The Guardian notează că oficialii guvernamentali de la Londra se pregătesc pentru un posibil litigiu judiciar de amploare. Roman Abramovici nu a transferat sumele în termenul stabilit, pe fondul unor dispute prelungite privind destinația finală și modalitatea de utilizare a acestor active.

În ceea ce privește reacția Londrei, Keir Starmer l-a asigurat pe Zelenski de sprijinul său total, deși a recunoscut că dosarul sistemelor antirachetă este unul extrem de sensibil din punct de vedere politic și diplomatic.

„Premierul m-a asigurat că face tot ce îi stă în putință. Știu că echipele noastre diplomatice poartă discuții intense pe această temă, însă este un moment delicat. Avem nevoie urgentă de o securitate sporită și încercăm, prin programul PURL, să achiziționăm rachete interceptoare direct din Statele Unite”, a explicat liderul ucrainean.

De altfel, contextul dialogului ucraineano-rus rămâne tensionat. Publicația „Suspilne” a confirmat recent că o întâlnire între Zelenski și Abramovici a avut loc la Kiev pe 7 iunie, sursele indicând că inițiativa acestei întrevederi a aparținut în totalitate Moscovei.