Zelenski cere măsuri rapide în ceea ce privește apărarea aeriană și repararea rețelei electrice

Președintele Volodimir Zelenski a solicitat vineri luarea de măsuri mai rapide pentru consolidarea apărării aeriene a Ucrainei și repararea daunelor provocate rețelelor electrice și sistemelor de încălzire în urma atacurilor aeriene masive ale Rusiei.

Forțele ruse au lansat o serie de atacuri nocturne în ultima lună, folosind drone și rachete care au eludat apărarea aeriană și au întrerupt alimentarea cu energie electrică și, în special, încălzirea, a sute de clădiri de apartamente, scrie Mediafax.

Zelenski a îndemnat în repetate rânduri partenerii occidentali ai Ucrainei să furnizeze mai multe capacități de apărare aeriană pentru a proteja orașele ucrainene și a declarat vineri că vor fi efectuate schimbări de personal în zonele în care apărarea aeriană a avut rezultate mai puțin satisfăcătoare.

Capitala Ucrainei, Kiev, a fost lovită în mod deosebit de puternic. Zelenski a declarat că peste 1.110 blocuri de apartamente au rămas fără încălzire în urma ultimului atac de marți trecută.

Temperaturile nocturne s-au mai domolit puțin, dar totuși se preconiza că vor ajunge la -8 grade Celsius.

„Componenta de apărare aeriană la scară mică, destinată în mod specific contracarării atacurilor cu drone, trebuie să funcționeze mai eficient și să prevină problemele care există în prezent”, a declarat Zelenski în discursul său video nocturn.