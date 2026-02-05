Zelenski a dezvăluit cum va arăta Armata Ucrainei după război: 800.000 de soldați pe bază de contract, cu salarii mai mari

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat joi, într-o conferință de presă, că plănuiește să mențină efectivul Armatei Ucrainei la 800.000 de soldați după încheierea războiului sau în cazul unui armistițiu, trecându-i pe bază de contract și oferindu-le salarii mai mari.

Anunțul a fost făcut în cadrul conferinței de presă comune cu premierul Poloniei, Donald Tusk, aflat în vizită oficială la Kiev, potrivit Ukrainska Pravda.

„Ne vom păstra armata– 800.000 de soldați, așa cum s-a discutat, transformând-o după sfârșitul războiului sau după încetarea focului dintr-o armată mobilizată într-una contractuală, pentru cei care doresc acest lucru”, a declarat Zelenski.

Președintele a subliniat că soldații trebuie să fe stimulați prin salarii competitive.

„I-am dat o sarcină noului ministru al Apărării, Mihailo Fedorov, și i-am spus care ar trebui să fie nivelul salariilor pentru prima linie, unde oamenii își riscă viața. Chiar și în timpul unui armistițiu pe linia frontului, salariile trebuie să fie mult mai mari. Discutăm despre acest lucru, vom calcula totul și vom vedea ce ne putem permite”, a adăugat Zelenki.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirmă că oprirea războiului rămâne prioritatea absolută a Kievului și spune că speră ca pacea să poată fi obținută chiar anul viitor, printr-un efort diplomatic susținut.

Potrivit acestuia, numărul soldaților ucraineni uciși pe câmpul de luptă în cei patru ani de război cu Rusia este de 55.000.

Zelenski a anunțat această cifră într-un interviu acordat postului France 2. În plus, un număr mare de persoane sunt considerate oficial dispărute, a spus Zelenski.