Zelenski speră să pună capăt războiului prin diplomație anul viitor. „Fără presiune reală, Putin va merge mai departe“

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirmă că oprirea războiului rămâne prioritatea absolută a Kievului și spune că speră ca pacea să poată fi obținută chiar anul viitor, printr-un efort diplomatic susținut. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat postului francez France 2, într-un moment în care negocierile internaționale par să fi intrat într-o fază delicată, dar fără garanții clare de succes.

„Sper cu adevărat că într-un an va fi pace în Ucraina. Vom face tot ce ține de noi. Aceasta este prioritatea mea și a echipei mele”, a spus Zelenski, precizând că diplomații ucraineni sunt implicați activ în negocieri.

Liderul de la Kiev a avertizat însă că Moscova încearcă să își prezinte ultimatumurile drept compromisuri, în timp ce continuă atacurile asupra civililor și folosește iarna ca armă. Potrivit lui Zelenski, cu cât Rusia ucide mai mulți civili, cu atât șansele unor acorduri reale se îndepărtează.

Retragerea forțelor ucrainene din Donbas, o „linie roșie”

Președintele ucrainean a subliniat că diplomația nu înseamnă capitulare și nici acceptarea condițiilor impuse de Kremlin. Retragerea forțelor ucrainene din Donbas este, în viziunea sa, o „linie roșie” care nu poate fi depășită. Chiar și o eventuală „înghețare” a liniei frontului pe pozițiile actuale ar reprezenta o concesie majoră pentru Ucraina, a admis el, dar a reiterat că dialogul rămâne posibil, atâta timp cât independența statului este protejată.

Zelenski a comentat și inițiativa președintelui francez Emmanuel Macron de a relua dialogul cu Vladimir Putin. El a spus că discuțiile sunt posibile doar „cu condiții clare”, avertizând că presiunea exercitată în prezent asupra Rusiei este insuficientă și că liderul de la Kremlin folosește negocierile mai degrabă pentru a umili Europa decât pentru a ajunge la pace.

55.000 de militari ucraineni au fost uciși pe câmpul de luptă de la începutul invaziei ruse

În același interviu, Zelenski a făcut publice date actualizate privind pierderile armatei ucrainene: 55.000 de militari au fost uciși pe câmpul de luptă de la începutul invaziei pe scară largă, în urmă cu patru ani. Un număr semnificativ de apărători sunt în continuare dați dispăruți. Cu un an în urmă, el vorbea despre peste 46.000 de militari uciși, precum și despre zeci de mii de dispăruți sau luați prizonieri.

Președintele ucrainean a lansat și un avertisment dur la adresa liderilor europeni, pe care i-a acuzat că „trăiesc cu ochelari roz” și nu conștientizează amploarea amenințării ruse. „Putin nu se teme de europeni”, a spus Zelenski, explicând că nivelul de confort și siguranță în care trăiește Europa o face să creadă că războiul nu o poate atinge.

„Dacă Ucraina cade, Putin va merge mai departe“

„Dacă Ucraina cade, Putin va merge mai departe. Țările vecine știu că vor fi primele victime. Dronele și rachetele rusești pot lovi oriunde”, a avertizat liderul de la Kiev. El a mai spus că democrația „curată”, așa cum este practicată în Europa, nu este suficientă pentru a-l opri pe Putin, care nu respectă nicio regulă a războiului.

Zelenski a criticat și poziția unor state europene care tratează războiul din Ucraina drept „problema altcuiva”, refuzând să crească cheltuielile pentru apărare din cauza problemelor economice interne. „Nu vor să vadă toate riscurile reale”, a spus el.

În acest context tensionat, secretarul de stat american Marco Rubio a oferit o evaluare prudentă a negocierilor purtate la Abu Dhabi între Ucraina și Rusia, cu participarea unor reprezentanți ai Statelor Unite. Rubio a vorbit despre „vești bune și vești proaste”.

Potrivit acestuia, este pentru prima dată după mult timp când echipe tehnice militare ale celor două părți se întâlnesc într-un format susținut și de oficiali americani de rang înalt. „Nu spun că simpla existență a negocierilor înseamnă progres, dar este bine că există interacțiune”, a declarat Rubio.

Veștile bune, spune șeful diplomației americane, sunt că lista problemelor nerezolvate s-a redus semnificativ. Veștile proaste sunt că tocmai cele rămase sunt cele mai dificile, iar între timp războiul continuă. „Investim enorm de mult timp și energie la cel mai înalt nivel și vom continua să facem tot ce putem pentru a ajunge la un rezultat”, a conchis Rubio.