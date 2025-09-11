Dronele lui Putin care au invadat Polonia urmau „o ruta directă către baza NATO care aprovizionează Ucraina”

Incidentul grav petrecut miercuri dimineață în spațiul aerian al Poloniei a readus în atenție fragilitatea graniței estice a NATO. Mai multe drone lansate dinspre Rusia au fost interceptate de apărarea antiaeriană poloneză, unele dintre ele aflându-se pe o traiectorie directă către o bază logistică esențială pentru sprijinul militar acordat Ucrainei.

Surse citate de cotidianul german Die Welt, inclusiv un ofițer de rang înalt din cadrul Alianței Nord-Atlantice, au confirmat că cel puțin cinci dintre dronele intrate în spațiul aerian polonez urmau o rută clară către o instalație militară aflată în nord-estul țării, folosită pentru transportul de echipamente către Kiev.

Conform oficialilor, incidentul ar fi marcat prima confruntare directă între NATO și forțele ruse de la începutul invaziei în Ucraina, în februarie 2022.

Reacție promptă și cerere de activare a Articolului 4

După identificarea dronelor, autoritățile poloneze au activat procedurile de apărare aeriană, în coordonare cu partenerii NATO. Patru aparate au fost doborâte de avioane de luptă din Polonia, Italia, Olanda și SUA, iar alte șapte au fost găsite ulterior pe teritoriul polonez.

Premierul Poloniei, Donald Tusk, a calificat situația drept „cea mai periculoasă apropiere de un conflict militar major din partea Poloniei de la cel de-al Doilea Război Mondial”.

Varșovia a solicitat consultări urgente în baza Articolului 4 din Tratatul NATO, care prevede discuții între aliați în cazul în care un stat membru consideră că integritatea sa teritorială, independența politică sau securitatea sunt amenințate.

Într-o reacție publică, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că Alianța este „unită și hotărâtă să apere fiecare centimetru de teritoriu aliat”.

Un test pentru unitatea occidentală

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus că acțiunea Rusiei reprezintă „un test al reacției Occidentului”, în special în contextul intensificării atacurilor asupra infrastructurii energetice și a liniilor de aprovizionare ale Ucrainei, pe măsură ce se apropie iarna.

„Este un precedent extrem de periculos pentru Europa. Răspunsul trebuie să fie unul comun – al Ucrainei, al Poloniei, al tuturor europenilor și al Statelor Unite,” a afirmat Zelenski.

Ministrul britanic al Apărării, John Healey, a calificat incidentul drept „nesăbuit, periculos și fără precedent” și a anunțat că a cerut evaluarea unor opțiuni pentru consolidarea apărării aeriene a NATO în Polonia. În prezent, aproximativ 300 de militari britanici sunt deja dislocați în această țară pentru misiuni de supraveghere aeriană.

Premierul britanic Keir Starmer a reacționat ferm, afirmând că violarea spațiului aerian NATO reprezintă „o sfidare flagrantă a păcii”, transmițând totodată sprijinul guvernului său pentru autoritățile de la Varșovia.

„Mulțumiri sincere forțelor NATO și poloneze care au intervenit rapid pentru a apăra Alianța,” a transmis Starmer, într-un mesaj public.

Moscova neagă implicarea

Kremlinul a negat orice implicare, iar purtătorii de cuvânt ai Ministerului rus al Apărării au sugerat, fără dovezi, că dronele ar fi putut fi lansate chiar de partea ucraineană. Această retorică a fost calificată de oficialii occidentali drept o încercare de a deruta opinia publică și de a dilua responsabilitatea pentru incident.

În ciuda negațiilor, tot mai multe voci din rândul aliaților NATO atrag atenția că Moscova ar putea folosi aceste episoade pentru a testa capacitatea de reacție și coeziunea politică a Alianței.