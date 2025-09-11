Mașina premierului polonez Donald Tusk, furată din fața locuinței, chiar în ziua în care țara era atacată de dronele rusești

În timp ce atenția opiniei publice și a autorităților poloneze era concentrată asupra incidentului provocat de pătrunderea unor drone rusești în spațiul aerian al Poloniei, un alt eveniment, de data aceasta de natură internă, a stârnit semne de întrebare privind securitatea la vârful guvernului: autoturismul personal al premierului Donald Tusk a fost furat chiar din fața locuinței sale din Sopot, în nordul țării.

Incidentul s-a petrecut în seara zilei de 10 septembrie, ziua când dronele rusești au pătruns pe teritoriul polonez. Potrivit postului Radio Zet, vehiculul – un Lexus de familie – se afla parcat în perimetrul reședinței, aflat sub supravegherea permanentă a serviciilor de securitate.

Un simbol al vulnerabilității în momente-cheie

Furtul, produs într-un context tensionat, în care Polonia se confrunta cu cea mai serioasă provocare de securitate aeriană de la izbucnirea războiului din Ucraina, a trecut inițial aproape neobservat de opinia publică. Ulterior, autoritățile au confirmat că mașina a fost găsită abandonată într-o parcare din Gdańsk, oraș aflat în imediata apropiere a Sopotului.

Potrivit anchetatorilor, plăcuțele de înmatriculare ale mașinii au fost înlocuite, un indiciu clar că hoții au încercat să evite identificarea prin mijloacele standard de supraveghere rutieră. Poliția a colectat înregistrări video din zonă și a demarat audieri, dar autorii furtului nu au fost, până la această oră, identificați.

Un incident minor, dar cu ecou major

Deși nu este vorba despre un atac direct sau despre un act cu implicații de securitate națională, furtul mașinii premierului are valoare simbolică. El scoate în evidență, în mod ironic, vulnerabilitatea mecanismelor de protecție, chiar și în cazul unei figuri de prim rang în stat. Incidentul ridică întrebări nu doar despre eficiența măsurilor de pază, ci și despre prioritățile serviciilor de securitate într-un moment în care Polonia se află sub presiune externă sporită.

Pe fondul escaladării provocărilor venite dinspre est, premierul Tusk a reafirmat, în declarațiile ulterioare, angajamentul guvernului său de a continua programul de consolidare a forțelor armate poloneze. Totodată, autoritățile de la Varșovia au introdus noi restricții de zbor deasupra regiunilor de frontieră din estul țării, măsuri ce vor rămâne în vigoare până cel puțin pe 9 decembrie.

Un context tensionat și o alertă generalizată

În aceeași zi, 10 septembrie, Polonia a anunțat că a interceptat pentru prima dată drone rusești de tip Shahed deasupra teritoriului național — un moment de cotitură pentru apărarea aeriană a țării și pentru NATO, care a fost informat prin mecanismele prevăzute de Articolul 4 al Tratatului Atlanticului de Nord.

Furtul mașinii premierului nu are, aparent, legături directe cu acest context, însă coincide cu o perioadă de alertă generalizată în Europa de Est, în care fiecare detaliu capătă o greutate simbolică și strategică.