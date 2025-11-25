Zelenski anunță că peste 460 de drone rusești au fost lansate asupra Ucrainei în cursul nopții: „Patru au traversat spațiul aerian al vecinilor noștri – Moldova și România”

Sute de drone rusești, majoritatea de tip „shahed” ruso-iraniene, au vizat Ucraina în noaptea de luni spre marți, 24/25 noiembrie, iar patru dintre acestea au traversat spațiul aerian al Moldovei și României, spune președinte ucrainean Volodimir Zelenski.

„În acest moment, la Kiev, echipele noastre de intervenție rapidă lucrează la locurile lovite de atacurile rusești. Principalul atac rus din timpul nopții a vizat capitala și regiunea, provocând pagube importante clădirilor rezidențiale și infrastructurii civile din întreg orașul. Până în prezent, treisprezece persoane au fost rănite și, din păcate, șase au fost ucise. Transmit condoleanțe familiilor și celor dragi ai acestora. Distrugeri au avut loc și în regiunea Odesa – porturile, rezervele alimentare și infrastructura au fost lovite, fără niciun scop militar. Au lovit și regiunile Dnipro, Harkov, Cernihiv și Cerkasi. Țintele principale au fost sectorul energetic și tot ceea ce asigură funcționarea normală a vieții”, a scris liderul de la Kiev într-o postare pe X.



Potrivit președintelui ucrainean, „rușii au lansat 22 de rachete de diferite tipuri, inclusiv aerobalistice, și peste 460 de drone, majoritatea fiind «shahed» ruso-iraniene”.





„Se știe că patru drone au traversat spațiul aerian al vecinilor noștri – Moldova și România – cu ore exacte de survol confirmate. Tocmai de aceea, toți partenerii trebuie să-și amintească că viețile trebuie salvate în fiecare zi. Armele și sistemele de apărare aeriană sunt importante, la fel ca și presiunea sancțiunilor asupra agresorului. Nu poate exista nicio pauză în acordarea de asistență. Ceea ce contează cel mai mult acum este ca toți partenerii să se îndrepte împreună spre diplomație, prin eforturi comune. Presiunea asupra Rusiei trebuie să dea rezultate. Mulțumesc tuturor celor care sunt alături de Ucraina”, a mai spus Volodimir Zelenski.

Mesaje Ro-Alert în Tulcea, Galați, Vrancea și Bacău

Amintim că locuitorii din Tulcea, Galați, Vrancea și Bacău au primit mesaje Ro-Alert marți dimineață privind posibila cădere a unor „obiecte din spațiul aerian”, după ce radarele MApN au detectat două pătrunderi ale unor ținte aeriene în spațiul național. Aeronave Eurofighter și F-16 au fost ridicate pentru interceptare, iar piloții au primit autorizare să doboare o țintă care a pătruns până în Vrancea.

A fost găsită o dronă căzută în zona localității Puiești, județul Vaslui, a declarat ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu. Totuși, acesta nu a putut să confirme momentan dacă este vorba despre drona ce a survolat câteva dintre județele României. Din primele evaluări, drona nu avea încărcătură explozivă.

Șase drone au survolat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova

Potrivit responsabililor Ministerului moldovean al Apărării, șase drone au survolat ilegal spațiul aerian al țării.

,,Primul dispozitiv aerian a fost detectat pe direcția localităților Vinogradovca — Vulcănești, deplasându-se ulterior în direcția frontierei de stat cu România, în zona dintre localitățile Colibași, raionul Cahul și Vadul lui Isac. Drona traversa spațiul aerian la o altitudine de aproximativ 1500 de metri. Ministerul Apărării a informat imediat structurile responsabile, inclusiv IGP despre cazul de survolare ilegală. Ulterior, alte cinci drone au fost observate de sistemele de supraveghere a spațiului aerian din dotarea Armatei Naționale, traversând spațiul aerian al localităților Dondușeni, Orhei, Bender, Vadul lui Vodă și Florești. Una dintre acestea a căzut pe acoperișul unei case în Satul Cuhureștii de jos, raionul Florești”, au informat reprezentanții structurii.

Moldovenii au fost îndemnați ,,să anunțe orice obiect neautorizat observat și să nu atingă niciun obiect căzut la sol, dar să informeze autoritățile. Instituțiile statului monitorizează permanent situația și intervin prompt pentru asigurarea protecției populației”.