Zelenski anunță armistițiu cu Rusia în altă dată față de cea dorită de Putin. „Este timpul ca liderii ruși să ia măsuri reale pentru a-și încheia războiul”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, declară încetarea focului începând cu 6 mai și face apel la Moscova să treacă de la retorică la pași reali.

„Până în prezent, nu a existat niciun apel oficial către Ucraina privind modalitatea încetării ostilităților, care este anunțată pe rețelele sociale rusești”, a spus el, potrivit News.ro.

Șeful statului a subliniat că Ucraina consideră că viața umană este o valoare incomparabil mai mare „decât «sărbătorirea» oricărei aniversări.”

„În această privință, anunțăm un armistițiu care începe de la ora 00:00 în noaptea de 5-6 mai”, a informat el.

„Vom acționa în oglindă, începând cu momentul specificat. Este timpul ca liderii ruși să ia măsuri reale pentru a-și încheia războiul, dacă Ministerul Apărării rus consideră că nu va organiza o paradă la Moscova fără bunăvoința Ucrainei”, a adăugat Zelenski.

După cum a relatat Ukrinform, pe 29 aprilie, Vladimir Putin, în timpul unei convorbiri telefonice cu președintele american Donald Trump, a anunțat disponibilitatea Rusiei de a declara un armistițiu pe 9 mai.

Zelenski a precizat însă că Ucraina nu a fost implicată în aceste discuții și nu a existat niciun dialog direct cu autoritățile ucrainene pe acest subiect.