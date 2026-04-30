De ce a propus Putin armistițiu cu Ucraina pe 9 mai. Reacția lui Zelenski

În cadrul convorbirii telefonice cu președintele SUA, Donald Trump, liderul rus Vladimir Putin a propus încheierea unui armistițiu cu Ucraina de Ziua Victoriei, marcată pe 9 mai.

Potrivit consilierului de la Kremlin, Yuri Ushakov, Putin a inițiat apelul. Vorbind ulterior cu presa în Biroul Oval, Trump a remarcat că cei doi lideri nu mai discutaseră de ceva timp și a întrebat: „A anunțat deja [Putin] acest lucru?”, scrie Kyiv Post.

Pentru prima dată din 2008, parada anuală de Ziua Victoriei va avea loc fără echipamente militare grele, precum tancuri, lansatoare de rachete sau sisteme de artilerie.

Oficial, Ministerul rus al Apărării a invocat „situația operațională actuală”, însă analiștii spun că absența reflectă atât lipsa echipamentelor, cât și temerile de securitate.

După mai bine de patru ani de lupte intense în Ucraina, Rusia a suferit pierderi semnificative în vehicule blindate și sisteme de artilerie.

În același timp, Moscova rămâne vulnerabilă la atacuri cu drone ucrainene de lungă distanță. Un armistițiu temporar ar putea reduce riscul unor lovituri asupra capitalei în timpul unuia dintre cele mai simbolice evenimente naționale ale Kremlinului.

Kremlinul folosește propunerea de armistițiu pentru a se prezenta ca deschis negocierilor și pentru a pune presiune diplomatică asupra Kievului, riscând să portretizeze Ucraina drept reticentă la încheierea conflictului dacă refuză.

Reacția lui Zelenski

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ulterior că a cerut Statelor Unite „detalii” despre condiţiile unui armistiţiu la 9 mai.

„Am instruit reprezentanții noștri să contacteze echipa președintelui Statelor Unite și să clarifice detaliile propunerii Rusiei pentru un armistițiu pe termen scurt.

Ucraina își dorește pacea și desfășoară eforturile diplomatice necesare pentru a pune capăt cu adevărat acestui război. Vom clarifica despre ce este vorba exact – câteva ore de securitate pentru o paradă la Moscova sau ceva mai amplu.

Propunerea noastră vizează un armistițiu pe termen lung, securitate fiabilă și garantată pentru oameni și o pace durabilă. Ucraina este pregătită să lucreze în această direcție, în orice format demn și eficient.”