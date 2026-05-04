Video Zelenski amenință Kremlinul înaintea paradei de 9 Mai: Dronele ucrainene pot ajunge și la defilarea din Moscova

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că dronele ucrainene ar putea viza parada de 9 Mai de la Moscova, unul dintre cele importante evenimente organizate anual de Kremlin, potrivit Kyiv Post și Nexta.

Afirmația a fost făcută la deschiderea celui de-al 8-lea Summit al Comunității Politice Europene, desfășurat la Erevan.

„Rusia a anunțat o paradă pe 9 mai, dar nu va exista tehnică militară la această paradă”, a spus Zelenski.

Liderul de la Kiev a adăugat că „va fi pentru prima dată, după foarte, foarte mulți ani, când nu își pot permite prezența armamentului la paradă”.

Președintele ucrainean a continuat cu un avertisment direct.



„Dronele ucrainene pot lovi și această paradă. Asta arată că nu mai sunt la fel de puternici ca înainte”, a mai spus Zelenski.

„O dronă ucraineană de atac a căzut la mică distanță de Kremlin”

Declarațiile sale în contextul unui nou atac cu dronă asupra Moscovei, produs luni dimineață. Potrivit autorităților ruse, o dronă a lovit un bloc de locuințe din vestul capitalei, avariind mai multe apartamente și provocând căderea de resturi în zonă.

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a anunțat că nu au existat victime, precizând că impactul a avut loc în apropiere de strada Mosfilmovskaya, în jurul orei 1.00. Serviciile de urgență au intervenit imediat la fața locului.

Canalele rusești de pe Telegram, inclusiv Mash, au precizat că lovitura a afectat un imobil de mari dimensiuni, unde „pereții din trei camere de la etajul 36 au fost distruși”, iar o parte din fațadă s-a prăbușit peste o mașină parcată. Clădirea se află la aproximativ 6 kilometri de Kremlin, potrivit publicației Astra,

Serghei Sobianin a mai anunțat că apărarea antiaeriană rusă a interceptat alte două drone care se îndreptau spre capitală, fără a preciza locațiile exacte.

Incidentul face parte dintr-o serie de atacuri ucrainene cu drone asupra Moscovei care au avut loc de la începutul lunii mai. Pe 3 mai, primarul a raportat interceptarea a opt drone, ceea ce a dus la perturbări temporare ale traficului aerian.

În discursul său de la Erevan, Volodimir Zelenski a afirmat că vara acestui an ar putea fi decisivă pentru evoluția conflictului, sugerând că Rusia va fi forțată să aleagă între escaladare și diplomație.

Amintim că, la sfârșitul lunii aprilie, în cadrul convorbirii telefonice cu președintele SUA, Donald Trump, liderul rus Vladimir Putin a propus încheierea unui armistițiu cu Ucraina de Ziua Victoriei, marcată pe 9 mai.