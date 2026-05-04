Luni, 4 Mai 2026
Adevărul
Ucraina lansează reforma armatei prin demobilizare și majorarea salariilor soldaților detașați pe front

Ucraina lansează reforma armatei prin demobilizare și majorarea salariilor soldaților detașați pe front

Război în Ucraina
Ucraina a lansat o „reformă a armatei” care ar trebui să introducă demobilizarea etapizată și salarii semnificativ mai mari pentru soldații desfășurați pe linia frontului, a anunțat vineri președintele ucrainean Volodimir Zelenski, citat de AFP.

Soldați ucraineni pe front/FOTO:Profimedia
Președintele dorește, în special, o „consolidare a sistemului de contracte în cadrul forțelor de apărare”, astfel încât „ să fie garantate condiții clar definite privind durata serviciului și ca — începând din acest an — să fie posibilă o demobilizare etapizată pentru cei care au fost mobilizați anterior”.

El nu a oferit mai multe detalii despre această măsură mult cerută, întrucât legislația actuală permite demobilizarea doar după ridicarea legii marțiale, în vigoare de la începutul invaziei rusești din februarie 2022.

Președintele ucrainean dorește, de asemenea, o creștere semnificativă a salariilor: „ nivelul minim ar trebui să fie de cel puțin 30.000 de grivne (aproximativ 580 de euro) pentru posturile de necombatanți”, față de 20.000 de grivne (390 de euro) în prezent, conform datelor de la Ministerul Apărării.

„Pentru pozițiile de luptă, ar trebui să fie de câteva ori mai mare”, a spus el, menționând plăți lunare „între 250.000 și 400.000 de grivne” în infanterie (între 4.850 și 7.770 de euro) .

În prezent, un soldat care luptă pe front timp de o lună primește o plată suplimentară de 170.000 de grivne (3.300 de euro) .

Detaliile acestei reforme trebuie finalizate în luna mai , „iar primele rezultate ar trebui să se materializeze în iunie ”, a declarat Volodimir Zelenski.

Aceasta este o măsură de mult cerută, deoarece legislația actuală permite demobilizarea doar după ridicarea legii marțiale, în vigoare de la începutul invaziei rusești din februarie 2022.

După mai bine de patru ani de război, care a provocat sute de mii de morți, forțele ucrainene caută noi căi de recrutare .

Astăzi, aproape toți noii recruți sunt mobilizați, o problemă extrem de sensibilă în țară, unde mulți ucraineni consideră sistemul plin de scandaluri ca fiind nedrept, corupt și ineficient.

Autoritățile au încercat diverse măsuri pentru a încuraja noii recruți prin contracte, cum ar fi oferirea de stimulente financiare tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani și deschiderea de birouri de recrutare pentru ucrainenii din străinătate, dar acestea nu au avut efectul dorit.

