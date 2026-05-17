Bulgaria trăiește febra Eurovision după victorie. A început lupta pentru organizarea ediției din 2027

Bulgaria abia a apucat să sărbătorească victoria de la Eurovision, că discuțiile despre ediția din 2027 sunt deja în plină desfășurare. Entuziasmul generat de primul trofeu câștigat vreodată în istoria participării sale la acest concurs a deschis rapid o competiție internă pentru orașul care va găzdui evenimentul.

Dezbaterea a început imediat după ce, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Viena, directorul general al Televiziunii Naționale Bulgare, Milena Milotinova, a precizat că Sofia se află analizează posibilitatea de a organiza competiția în anul următor, mizând pe infrastructura și experiența administrativă a capitalei.

Declaraţia ei a venit în contextul în care, potrivit regulamentului Eurovision, dreptul de organizare revine în mod țării câștigătoare. Cu toate acestea, alegerea orașului gazdă nu este o decizie implicită și nu revine direct capitalei. Aceasta este stabilită ulterior, în urma unei evaluări separate, care ține cont de capacitatea logistică, infrastructura și resursele necesare pentru un eveniment de asemenea amploare.

Primul care a ieșit a fost primarul din Burgas, Dimitar Nikolov, care a transmis că orașul de la Marea Neagră este pregătit să își asume organizarea, chiar dacă Sofia este considerată de mulți varianta firească, notează Novite.

„Știu că Sofia ar fi o gazdă excelentă, dar declar dorința categorică a orașului Burgas de a găzdui competiția. Vom face tot posibilul ca totul să fie perfect. Și va fi”, a scris acesta pe Facebook, adăugând că succesul Dariei este „un basm modern pentru tineri: oricât de greu ar fi, să nu renunți niciodată”.

În dezbaterea publică a intrat şi Varna, mai ales că este orașul natal al Darei. Deși nu a anunțat oficial o candidatură, numele orașului este tot mai des vehiculat în spațiul public, pe fondul entuziasmului general.

Primarul Varnei, Blagomir Kotsev, își exprimase anterior susținerea pentru artistă, afirmând: „Varna își susține oamenii. DARA reprezintă nu doar Bulgaria, ci spiritul și energia unei noi generații de talent bulgar”.

Victoria Bulgariei a fost salutată și de la nivel central. Ministrul Culturii, Evtim Miloshev, a declarat că rezultatul nu l-a surprins, subliniind rolul artistei în reușită: „În cele din urmă, acesta este un concurs muzical. Talentul, emoția și artista DARA au contat pentru acest rezultat”.

Mesajul premierului

Premierul Rumen Radev a reacționat imediat după victorie, numind rezultatul „o victorie bulgară cu rezonanță globală”. Într-o postare publică, el a afirmat că DARA a depășit „toate calculele complicate și prejudecățile votului”, adăugând: „DARA este încă o dovadă că Bulgaria poate câștiga”.

Mesajul său s-a încheiat cu invitația simbolică: „Bulgaria așteaptă Europa și lumea la Eurovision 2027”.