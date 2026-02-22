Ucraina condamnă „ultimatumurile și șantajul” din partea Ungariei și Slovaciei în disputa privind petrolul rusesc

Ministerul de Externe al Ucrainei a condamnat sâmbătă ceea ce descrie drept „ultimatumuri și șantaj” din partea Ungariei și Slovaciei, după ce guvernele celor două țări au amenințat că vor opri livrările de electricitate către Ucraina dacă Kievul nu reia fluxurile de petrol rusesc.

Ungaria a amenințat, de asemenea, că va bloca un împrumut de război ucrainean de 90 de miliarde de euro, scrie The Guardian.

Transporturile de petrol rusesc către Ungaria și Slovacia au fost oprite din 27 ianuarie, când Ucraina susține că un atac cu dronă rusească a lovit echipamentele de conductă din vestul țării.

Atât Ungaria, cât și Slovacia acuză Ucraina de întârzierea reluării livrărilor, fără a prezenta dovezi. Ministerul ucrainean de Externe a declarat că țara „respinge și condamnă ultimatumurile și șantajul guvernelor Ungariei și Slovaciei privind aprovizionarea cu energie între țările noastre”.

„Ultimatumurile ar trebui trimise Kremlinului și cu siguranță nu către Kiev.”

Slovacia și Ungaria rămân singurele două țări din UE dependente semnificativ de petrolul rusesc prin conducta Drjuba, ceea ce a generat tensiuni cu Ucraina, ale căror lideri încearcă să mențină legături cu Moscova.

Săptămâna aceasta, premierul slovac Robert Fico a declarat stare de urgenţă în materie de aprovizionare cu petrol din cauza întreruperii livrărilor ruseşti.

Autorităţile ucrainene spun că oleoductul Drujba, care tranzitează teritoriul său înainte de a livra petrol Slovaciei şi Ungariei, a fost avariat de lovituri ruseşti la sfârşitul lunii ianuarie la Brodî.

Robert Fico, citând rapoarte ale serviciilor secrete slovace, a afirmat miercuri că lucrările de reparaţie sunt încheiate, acuzând guvernul ucrainean că nu reia livrările pentru a exercita un „şantaj" asupra Ungariei, ostilă aderării Ucrainei la Uniunea Europeană.

Premierul slovac a ameninţat că va pune capăt cooperării în materie de furnizare de electricitate Ucrainei atunci când alimentarea cu curent electric e tăiată din cauza loviturile ruseşti dacă situaţia persistă.

„Dacă preşedintele (Volodimir Zelenski) estimează că aceste livrări nu au sens, putem decide să ne retragem din acest acord de livrări de electricitate", a spus el.