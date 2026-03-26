Joi, 26 Martie 2026
Adevărul
Zelenski acuză SUA că pune presiuni pe Ucraina pentru cedarea Donbasului

Război în Ucraina
Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat că Statele Unite condiționează oferirea unor garanții de securitate pentru Ucraina de cedarea regiunii Donbas către Rusia, lucru pe care Kievul îl consideră periculos.

Volodimir Zelenski/FOTO: EPA-EFE

„Orientul Mijlociu are cu siguranţă un impact asupra preşedintelui Trump şi cred că şi asupra următoarelor sale măsuri. Din păcate, în opinia mea, preşedintele Trump alege în continuare o strategie de a exercita mai multă presiune asupra părţii ucrainene”, a declarat Zelenski pentru Reuters, scrie News.ro.

SUA, Rusia şi Ucraina au organizat trei runde de discuţii trilaterale la nivel înalt la Abu Dhabi şi Geneva în acest an, în încercarea de a negocia încetarea celui mai sângeros conflict din Europa de la al Doilea Război Mondial, care a devastat zone întinse din Ucraina şi a ucis sute de mii de oameni.

Liderul ucrainean a afirmat în repetate rânduri că sunt necesare garanţii solide de securitate din partea partenerilor internaţionali pentru a se asigura că Rusia nu va relua ostilităţile în viitor, după ce se va ajunge la un acord de pace.

Două întrebări esenţiale au rămas nerezolvate în ceea ce priveşte garanţiile de securitate, a spus Zelenski: Cine ar ajuta la finanţarea achiziţiilor de arme ale Ucrainei pentru a-şi menţine forţa de descurajare militară şi cum vor reacţiona exact aliaţii săi în faţa oricărei agresiuni ruseşti viitoare?

„Americanii sunt dispuşi să finalizeze aceste garanţii la nivel înalt odată ce Ucraina va fi gata să se retragă din Donbas”, a declarat liderul ucrainean în vârstă de 48 de ani, care a adăugat că înţelege „nuanţele” poziţiei americane, deşi nu a participat direct la discuţiile trilaterale.

Președintele Vladimir Putin consideră controlul asupra Donbasului esențial pentru obiectivele sale, însă avansul Rusiei este lent și dificil, potrivit analiștilor.

Zelenski avertizează că o eventuală retragere ar afecta securitatea Ucrainei și a Europei și subliniază că estul țării face parte din garanțiile de securitate cerute de Kiev. Între timp, acordul cu SUA privind aceste garanții nu este încă finalizat, deși era aproape gata.

Președintele Ucrainean spune că Rusia mizează pe pierderea interesului SUA dacă negocierile de pace se blochează, recunoscând că acest risc există.

O nouă rundă de discuții a fost amânată din cauza conflictului cu Iranul, iar liderul ucrainean se întreabă dacă Moscova este dispusă să sacrifice și mai mulți soldați pentru Donbas. El susține că doar un summit direct cu Trump și Putin poate duce la un acord de pace.

Liderul ucrainean a minimizat tensiunile anterioare dintre el şi Trump. „Nu sunt o cutie de bomboane de ciocolată sau o maşină, care să fie plăcută sau nu de o persoană sau alta”, a spus el.

„În opinia mea, preşedintele Statelor Unite priveşte acest lucru mai pragmatic şi probabil doreşte ca războiul să se încheie rapid. Şi noi dorim acest lucru rapid”, a adăugat Zelenski.

Zelenski a mulțumit administrației Trump pentru continuarea livrărilor de sisteme Patriot, în ciuda cererii crescute din conflictul din Golf, după temeri că aceste rachete esențiale pentru apărarea Ucrainei s-ar putea epuiza.

„Livrările către noi nu au fost oprite. Sunt foarte recunoscător preşedintelui Trump şi echipei sale”, a spus Zelenski. „Dar această livrare de rachete Patriot nu este atât de mare pe cât avem nevoie”, a menţionat el.

Între timp, Ucraina a înregistrat progrese în producţia propriilor rachete cu rază lungă de acţiune şi a dronelor, ceea ce îi permite să lovească adânc în teritoriul Rusiei, ca represalii pentru bombardamentul rusesc asupra oraşelor ucrainene, a spus Zelenski.

