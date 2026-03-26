Trump îi numește „ciudați” pe negociatorii iranieni: „Ne imploră să încheiem un acord, ceea ce ar trebui să facă”

Președintele Donald Trump a declarat joi, 26 martie, că negociatorii iranieni sunt foarte diferiţi şi „ciudaţi”, avertizând că timpul acordat pentru încheierea unui acord se scurge.

„Negociatorii iranieni sunt foarte diferiți și «ciudați». Ei «ne imploră» să încheiem un acord, ceea ce ar trebui să facă, având în vedere că au fost zdrobiți militar și nu au nicio șansă să-și revină, iar totuși declară public că doar «analizează propunerea noastră»”, a transmis președintele SUA pe Truth Social.

Acesta îi avertizează pe negociatori că „ar face bine să devină serioși cât mai curând, înainte să fie prea târziu”

„GREȘIT!!! Ar face bine să devină serioși cât mai curând, înainte să fie prea târziu, pentru că, odată ce se ajunge acolo, NU MAI EXISTĂ CALE DE ÎNTOARCERE și nu va fi deloc frumos!”, a spus Trump.

De partea cealaltă, agenţia de ştiri semi-oficială iraniană Fars a transmis, citând o sursă la curent cu activitatea diplomatică, că Iranul nu va accepta un armistiţiu şi consideră că nu ar fi „logic” să iniţieze negocieri cu SUA.

„O sursă bine informată, care a vorbit cu Fars News, a subliniat eşecul părţii adverse de a-şi atinge obiectivele, şi a declarat: «Iranul nu acceptă un armistiţiu. În esenţă, iniţierea unui astfel de proces cu cei care au încălcat acordurile nu este logică»”, a relatat agenţia de stat iraniană, scrie News.

Declaraţiile de la Teheran vin după ce preşedintele SUA, Donald Trump, a afirmat luni că atât SUA, cât şi Iranul doresc să „ajungă la un acord”. Trump a spus că emisarii săi, Steve Witkoff şi Jared Kushner, au fost implicaţi în discuţii, pe care, potrivit lui, Iranul le-a iniţiat.

El nu a dezvăluit cu cine din Iran discută SUA, dar a precizat că nu este noul lider suprem, Mojtaba Khamenei, despre a cărui soartă nu se ştie prea mult.

SUA au transmis Iranului, prin intermediul Pakistanului, o listă cu 15 puncte de discuţie, au declarat două surse regionale pentru CNN. Acestea au afirmat că printre punctele incluse se numără limitarea capacităţilor de apărare ale Teheranului, încetarea sprijinului acordat grupărilor afiliate şi recunoaşterea dreptului Israelului de a exista.