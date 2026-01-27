search
Marți, 27 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

SUA leagă garantarea securității Ucrainei de concesii teritoriale către Rusia, susțin sursele Financial Times

0
0
Publicat:

Washingtonul a transmis Kievului că sprijinul american depinde de un acord de pace care ar putea presupune cedarea unor teritorii din Donbas către Moscova, relatează Financial Times, citând opt surse apropiate negocierilor.

Donald Trump și Volodimir Zelenski/FOTO:EPA/EFE
Donald Trump și Volodimir Zelenski/FOTO:EPA/EFE

Administrația președintelui Donald Trump a oferit Ucrainei posibilitatea de a primi mai mult armament pentru consolidarea armatei în timp de pace, însă sub condiția ca forțele ucrainene să se retragă din zonele controlate din estul țării — un pas pe care Statele Unite îl văd ca „preț al păcii” cu Rusia.

Propunerile americane includ garanții de securitate „asemănătoare articolului 5 din Tratatul NATO” și angajamentul unei reacții militare coordonate în cazul unui atac prelungit, potrivit a două surse FT. Totuși, aceste promisiuni riscă să fie prea vagi pentru Kiev și prea ample pentru Moscova, a adăugat una dintre surse.

Președintele Volodimir Zelenski spera să semneze acest pachet de garanții de securitate împreună cu un plan de „prosperitate postbelică” încă din această lună, pentru a câștiga instrumente de negociere în discuțiile cu Rusia.

Însă poziția Washingtonului lasă de înțeles că acordul depinde de un compromis cu Moscova. Oficialii ucraineni și europeni interpretează această abordare ca o presiune asupra Kievului de a face concesii teritoriale dureroase, cerute de Rusia în orice potențial acord de pace.

Până în prezent, SUA nu au aprobat oficial niciun document. Zelenski afirmase că textele discutate cu Trump la Davos săptămâna trecută sunt „100% pregătite”. Totuși, un înalt oficial ucrainean a declarat FT că rămâne neclar dacă americanii vor formaliza angajamentele. „Se opresc de fiecare dată când ar putea semna garanțiile de securitate”, a explicat acesta.

După întâlnirea din ianuarie dintre Trump și Zelenski la Washington, oficialii americani au avertizat că oferta de garanții „nu va rămâne pe masă pentru totdeauna”, fără a oferi detalii concrete.

Kievul insistă să obțină confirmarea garanțiilor înainte de a face orice concesie teritorială

SUA, însă, consideră că retragerea trupelor din Donbas este esențială pentru încheierea conflictului și nu au acționat pentru a determina Rusia să renunțe la cerințele sale cele mai dure, au declarat surse pentru FT.

„Este complet fals — rolul SUA în procesul de pace este să aducă ambele părți la masa negocierilor. Ne pare rău că Financial Times permite anonimizarea surselor care răspândesc informații eronate pentru a submina procesul de pace, care după întâlnirea istorică tripartită de la Abu Dhabi se află într-o fază excelentă”, a replicat pentru FT Anna Kelly, adjuncta purtătorului de cuvânt al Casei Albe.

Un oficial apropiat poziției SUA a subliniat că Washingtonul nu încearcă să forțeze Ucraina să facă concesii teritoriale. „Garanțiile depind de acceptarea unui acord de pace de ambele părți, însă conținutul acordului rămâne negociat între Rusia și Ucraina”, a explicat acesta.

La întâlnirea de la Davos, Zelenski a declarat că el și Trump „au finalizat” garanțiile bilaterale de securitate între SUA și Ucraina, rămânând însă neclară situația teritorială. În acest context, Kievul a intrat în negocieri tripartite cu Washingtonul și Moscova, desfășurate la Abu Dhabi în weekend.

Un înalt oficial ucrainean a declarat pentru FT că americanii folosesc garanțiile de securitate „pentru a împinge Ucraina” să accepte concesii care ar putea determina Rusia să negocieze. Motivul pentru care acordul final încă nu a fost semnat este că, deși părțile au convenit asupra principiilor la Davos, documentul necesită revizuiri suplimentare.

„Zonă economică liberă”

Donbasul, de la începutul conflictului din 2014, este văzut de Ucraina ca un bastion de apărare împotriva forțelor rusești. Linia de aproximativ 50 de kilometri, cu orașe-cheie precum Kramatorsk, Sloviansk, Drujkovka și Kostiantinivka, a fost numită „cureaua de fortărețe”.

SUA exercită presiuni pentru ca Ucraina să retragă trupele și să permită crearea unei „zone economice libere”, inițial gândită ca „zonă demilitarizată” recunoscută internațional ca teritoriu rus. Moscova insista ca în această zonă să fie dislocată garda națională și poliția sa, nu armata. După opoziția Kievului și a partenerilor europeni, Trump a acceptat un compromis: controlul teritoriului va fi asigurat de forțe neutre.

Zelenski a susținut ideea „zonei economice libere” doar dacă aceasta rămâne recunoscută ca teritoriu ucrainean, cu retragerea simetrică a trupelor rusești și ucrainene. Kremlinul însă menține că nu va opri ostilitățile până când Ucraina nu-și retrage complet forțele.

„Presiunea asupra Ucrainei este uriașă”, a afirmat unul dintre oficiali. Oficialii și analiștii militari ucraineni avertizează că cedarea Donbasului ar putea oferi Moscovei un punct de plecare pentru o ofensivă mai amplă în interiorul țării.

La „Micul dejun ucrainean” de la Davos, trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, a declarat că negocierile au avansat semnificativ și s-au concentrat pe „o singură problemă… ceea ce înseamnă că este rezolvabilă” — făcând referire la Donbas. Ulterior, Witkoff a anunțat pe X că discuțiile de la Abu Dhabi „au fost foarte constructive” și că vor continua săptămâna viitoare. Zelenski a confirmat o nouă rundă de negocieri tripartite și a subliniat că „este nevoie de muncă diplomatică suplimentară” pentru „problemele politice complexe rămase nerezolvate”.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump continuă să facă jocul lui Putin. Liderul de la Casa Albă îl forțează pe Zelenski să cedeze întreaga regiune Donbas
digi24.ro
image
Cu cât se scumpesc gazele de la 1 aprilie, dacă va fi eliminată plafonarea. Simularea AEI arată o ”repoziționare brutală”
stirileprotv.ro
image
Vortexul polar lovește România! Luna februarie vine cu ger crunt
gandul.ro
image
Agenții federali vor începe să se retragă din Minneapolis. Decizie după ce Alex Pretti a fost împușcat mortal
mediafax.ro
image
Gigi Becali, decizie de ultimă oră după oferta pentru Dennis Politic din Grecia: „Poate explodează!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Sute de români sunt deportați din Germania: „Le-am tăiat ajutoarele sociale. Orașul le dădea 10 milioane de euro pe an”
libertatea.ro
image
„Sper să nu li se întâmple același lucru și lor”: Ce mesaj au pentru Groenlanda locuitorii unor insule cumpărate de SUA de la Danemarca
digi24.ro
image
Minorul implicat în crima din Cenei, junior al unui club important de fotbal: „O lua razna, lovea copiii pe teren!” » Mărturii și detalii înfiorătoare
gsp.ro
image
Americanii și-au trimis agenții în Italia. Reacția nu s-a lăsat deloc așteptată. Ministrul italian de Interne, mesaj clar
digisport.ro
image
Un vortex polar se îndreaptă direct către România: Vom avea o lună februarie cu temperaturi greu de suportat
stiripesurse.ro
image
Mărturia unui muncitor român ar putea schimba cursul anchetei privind tragedia de Revelion din Crans-Montana
antena3.ro
image
Mihaela şi-a iertat călăul care i-a adus moartea. 3 copii au rămas acum fără mamă. Filmul tragediei din Iaşi
observatornews.ro
image
Boșii de la Pro TV, manevră de ultim moment pentru echipa lui Cătălin Măruță. După concedieri, vine lovitura din interior
cancan.ro
image
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
prosport.ro
image
Depășirea limitei cu 1–10 km/h în 2026: când scapi cu avertisment și când nu ai noroc
playtech.ro
image
Gigi Becali, exploziv despre Olimpiu Moruțan după debutul la Rapid: „Dumnezeu va face dreptate! Nu vor lua titlul nici dacă e starul campionatului!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
"Sper să-și reconsidere decizia!" Aryna Sabalenka, revoltată de interdicția impusă la Australian Open
digisport.ro
image
Sondaj CURS, ianuarie 2026: AUR își consolidează prima poziție, dar partidele din coaliție au încă majoritate
stiripesurse.ro
image
Minorii implicați în moartea lui Mario Alin ar fi bătut un adolescent de 18 ani, în decembrie 2025. Tatăl băiatului a rupt tăcerea
kanald.ro
image
„O să mai omor o dată” Minorul de 13 ani a promis o nouă crimă?! Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante: „Trebuie preîntâmpinat un alt omor”
wowbiz.ro
image
Statul îţi face plinul cu 1.500 de lei pe card. Cine sunt românii care beneficiază de ajutor
romaniatv.net
image
Se rupe coaliția! Premierul Ilie Bolojan nu exclude un guvern minoritar și atacă PSD-ul
mediaflux.ro
image
Minorul implicat în crima din Cenei, junior al unui club important de fotbal: „O lua razna, lovea copiii pe teren!” » Mărturii și detalii înfiorătoare
gsp.ro
image
Ingredientul care îți îmbolnăvește creierul, dacă îl consumi după masă
actualitate.net
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Urmează 13 zile magice pentru o zodie. Destinul îi surâde, are parte de binecuvântări, realizări și vise împlinite până pe 9 februarie
click.ro
image
Stelei Enache nu-i dai 76 de ani, nici cu buletinul în mână! Are o pensie pe măsura celebrității? „Nimeni, în România!” Alimentele la care a renunțat, pentru o sănătate de fier
click.ro
image
Cele trei zodii care îl vor avea aproape pe Dumnezeu, începând cu 5 februarie. Vor avea noroc divin, împlinire sufletească și le așteaptă oportunități neașteptate
click.ro
Kate, William, Charles, Camilla, GettyImages (2) jpg
Regele Charles se întoarce împotriva lui Kate. Un ultimatum brutal, care va provoca haos în căsnicia ei cu William
okmagazine.ro
Ducii de Sussex foto GettyImages jpg
Meghan, însărcinată cu al treilea copil? Speculațiile au explodat, după ce Ducesa s-a afișat vizibil rotunjită
okmagazine.ro
Varza calita Sursa foto shutterstock 1950813991 jpg
Varză călită, gata în timp record
clickpentrufemei.ro
Tanc T-54 expus în Muzeul Militar din Verkhnyaya Pyshma (© Wikimedia Commons)
Înfometarea sistematică a locuitorilor din Uniunea Sovietică pentru armament
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce pun japonezii în omletă, ca să iasă atât de bună și pufoasă. Arată ca un pandișpan și are un gust excelent
image
Urmează 13 zile magice pentru o zodie. Destinul îi surâde, are parte de binecuvântări, realizări și vise împlinite până pe 9 februarie

OK! Magazine

image
Regele Charles se întoarce împotriva lui Kate. Un ultimatum brutal, care va provoca haos în căsnicia ei cu William

Click! Pentru femei

image
E favorită la Oscar, iar succesul ei se datorează unui singur lucru – a crescut fără televizor!

Click! Sănătate

image
Atenţie! Tensiunea poate creşte brusc în aceste situaţii! Sfatul medicului