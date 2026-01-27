SUA leagă garantarea securității Ucrainei de concesii teritoriale către Rusia, susțin sursele Financial Times

Washingtonul a transmis Kievului că sprijinul american depinde de un acord de pace care ar putea presupune cedarea unor teritorii din Donbas către Moscova, relatează Financial Times, citând opt surse apropiate negocierilor.

Administrația președintelui Donald Trump a oferit Ucrainei posibilitatea de a primi mai mult armament pentru consolidarea armatei în timp de pace, însă sub condiția ca forțele ucrainene să se retragă din zonele controlate din estul țării — un pas pe care Statele Unite îl văd ca „preț al păcii” cu Rusia.

Propunerile americane includ garanții de securitate „asemănătoare articolului 5 din Tratatul NATO” și angajamentul unei reacții militare coordonate în cazul unui atac prelungit, potrivit a două surse FT. Totuși, aceste promisiuni riscă să fie prea vagi pentru Kiev și prea ample pentru Moscova, a adăugat una dintre surse.

Președintele Volodimir Zelenski spera să semneze acest pachet de garanții de securitate împreună cu un plan de „prosperitate postbelică” încă din această lună, pentru a câștiga instrumente de negociere în discuțiile cu Rusia.

Însă poziția Washingtonului lasă de înțeles că acordul depinde de un compromis cu Moscova. Oficialii ucraineni și europeni interpretează această abordare ca o presiune asupra Kievului de a face concesii teritoriale dureroase, cerute de Rusia în orice potențial acord de pace.

Până în prezent, SUA nu au aprobat oficial niciun document. Zelenski afirmase că textele discutate cu Trump la Davos săptămâna trecută sunt „100% pregătite”. Totuși, un înalt oficial ucrainean a declarat FT că rămâne neclar dacă americanii vor formaliza angajamentele. „Se opresc de fiecare dată când ar putea semna garanțiile de securitate”, a explicat acesta.

După întâlnirea din ianuarie dintre Trump și Zelenski la Washington, oficialii americani au avertizat că oferta de garanții „nu va rămâne pe masă pentru totdeauna”, fără a oferi detalii concrete.

Kievul insistă să obțină confirmarea garanțiilor înainte de a face orice concesie teritorială

SUA, însă, consideră că retragerea trupelor din Donbas este esențială pentru încheierea conflictului și nu au acționat pentru a determina Rusia să renunțe la cerințele sale cele mai dure, au declarat surse pentru FT.

„Este complet fals — rolul SUA în procesul de pace este să aducă ambele părți la masa negocierilor. Ne pare rău că Financial Times permite anonimizarea surselor care răspândesc informații eronate pentru a submina procesul de pace, care după întâlnirea istorică tripartită de la Abu Dhabi se află într-o fază excelentă”, a replicat pentru FT Anna Kelly, adjuncta purtătorului de cuvânt al Casei Albe.

Un oficial apropiat poziției SUA a subliniat că Washingtonul nu încearcă să forțeze Ucraina să facă concesii teritoriale. „Garanțiile depind de acceptarea unui acord de pace de ambele părți, însă conținutul acordului rămâne negociat între Rusia și Ucraina”, a explicat acesta.

La întâlnirea de la Davos, Zelenski a declarat că el și Trump „au finalizat” garanțiile bilaterale de securitate între SUA și Ucraina, rămânând însă neclară situația teritorială. În acest context, Kievul a intrat în negocieri tripartite cu Washingtonul și Moscova, desfășurate la Abu Dhabi în weekend.

Un înalt oficial ucrainean a declarat pentru FT că americanii folosesc garanțiile de securitate „pentru a împinge Ucraina” să accepte concesii care ar putea determina Rusia să negocieze. Motivul pentru care acordul final încă nu a fost semnat este că, deși părțile au convenit asupra principiilor la Davos, documentul necesită revizuiri suplimentare.

„Zonă economică liberă”

Donbasul, de la începutul conflictului din 2014, este văzut de Ucraina ca un bastion de apărare împotriva forțelor rusești. Linia de aproximativ 50 de kilometri, cu orașe-cheie precum Kramatorsk, Sloviansk, Drujkovka și Kostiantinivka, a fost numită „cureaua de fortărețe”.

SUA exercită presiuni pentru ca Ucraina să retragă trupele și să permită crearea unei „zone economice libere”, inițial gândită ca „zonă demilitarizată” recunoscută internațional ca teritoriu rus. Moscova insista ca în această zonă să fie dislocată garda națională și poliția sa, nu armata. După opoziția Kievului și a partenerilor europeni, Trump a acceptat un compromis: controlul teritoriului va fi asigurat de forțe neutre.

Zelenski a susținut ideea „zonei economice libere” doar dacă aceasta rămâne recunoscută ca teritoriu ucrainean, cu retragerea simetrică a trupelor rusești și ucrainene. Kremlinul însă menține că nu va opri ostilitățile până când Ucraina nu-și retrage complet forțele.

„Presiunea asupra Ucrainei este uriașă”, a afirmat unul dintre oficiali. Oficialii și analiștii militari ucraineni avertizează că cedarea Donbasului ar putea oferi Moscovei un punct de plecare pentru o ofensivă mai amplă în interiorul țării.

La „Micul dejun ucrainean” de la Davos, trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, a declarat că negocierile au avansat semnificativ și s-au concentrat pe „o singură problemă… ceea ce înseamnă că este rezolvabilă” — făcând referire la Donbas. Ulterior, Witkoff a anunțat pe X că discuțiile de la Abu Dhabi „au fost foarte constructive” și că vor continua săptămâna viitoare. Zelenski a confirmat o nouă rundă de negocieri tripartite și a subliniat că „este nevoie de muncă diplomatică suplimentară” pentru „problemele politice complexe rămase nerezolvate”.