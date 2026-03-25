SUA leagă oferirea de garanții de securitate Ucrainei de retragerea din Donbas, spune Zelenski

Statele Unite au condiționat oferirea garanțiilor de securitate pentru Ucraina de cedarea de către Kiev a regiunii estice Donbas către Rusia, a declarat președintele Volodimir Zelenski într-un interviu pentru Reuters, avertizând că o astfel de decizie ar reprezenta un risc major pentru securitatea Ucrainei și, prin extensie, a Europei.

Zelenski a spus că Washingtonul, care este concentrat pe războiul cu Iranul, face presiuni asupra Ucrainei pentru încheierea rapidă a războiului.

„Americanii sunt pregătiți să finalizeze aceste garanții la nivel înalt odată ce Ucraina va fi gata să se retragă din Donbas”, a declarat Zelenski, adăugând că o astfel de retragere ar compromite apărarea Ucrainei și ar oferi Rusiei avantaje strategice.

Potrivit lui Zelenski, președintele SUA, Donald Trump, intensifică presiunile asupra Kievului, în timp ce atenția Washingtonului este îndreptată spre tensiunile din Orientul Mijlociu.

„Orientul Mijlociu are cu siguranță un impact asupra președintelui Trump și, cred eu, asupra pașilor săi următori. Președintele Trump, din păcate, în opinia mea, continuă să favorizeze o strategie de a pune mai multă presiune pe partea ucraineană”, a declarat el pentru Reuters.

Casa Albă nu a răspuns imediat solicitărilor de comentarii. La începutul lunii ianuarie, Zelenski declara că documentul privind garanțiile de securitate dintre SUA și Ucraina este „100% gata” de semnare, însă după discuțiile recente de la Miami între SUA și Ucraina, el spune că mai sunt aspecte de pus la punct.

Zelenski a mai spus că Moscova, care a condiționat pacea de cedarea de către Ucraina a teritoriilor estice încă necucerite, mizează pe faptul că SUA își vor pierde interesul și se vor retrage din negocieri.

Rusia continuă să avanseze lent în estul Ucrainei. Analiștii militari spun că ar putea dura câțiva ani și ar fi nevoie de o mobilizare semnificativă de forțe pentru a cuceri în totalitate regiunea, care include așa-numita „Centură Fortificată”, formată din orașe puternic fortificate.

După bombardamentele masive asupra orașelor ucrainene, Zelenski și-a exprimat recunoștința pentru sprijinul militar al SUA, care continuă să curgă, în special pentru sistemele de apărare antiaeriană Patriot, în contextul în care cererea pentru aceste rachete a crescut pe fondul războiului din Orientul Mijlociu.

„Livrările nu au fost oprite. Îi sunt foarte recunoscător președintelui Trump și echipei sale”, a spus Zelenski. „Dar această aprovizionare cu rachete Patriot nu este atât de importantă pe cât avem nevoie.”

Oficialii ucraineni și-au exprimat anterior temerile că livrările acestor sisteme ar putea scădea din cauza cererii crescute legate de tensiunile cu Iranul.

În același timp, Zelenski a declarat că Ucraina face progrese în dezvoltarea propriilor capacități militare, inclusiv rachete cu rază lungă și drone, ceea ce îi permite să lovească ținte din interiorul Rusiei ca răspuns la bombardamentele asupra orașelor ucrainene.

Financial Times relatat în ianuarie că garanțiile de securitate ale SUA ar putea depinde de retragerea Ucrainei din părți ale Donbasului, deși Casa Albă a negat atunci aceste informații, calificându-le drept false.

Zelenski a insistat în repetate rânduri că garanțiile internaționale solide sunt esențiale pentru a asigura respectarea de către Rusia a unui acord de pace și a preveni o nouă agresiune în viitor.