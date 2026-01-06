search
Marți, 6 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Augustin Zegrean, despre cererea de suspendare a celor doi judecători CCR: „Soluția este previzibilă”

0
0
Publicat:

Fostul președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, a comentat cererea de suspendare a celor doi judecători CCR, apreciind că instanța de la Curtea de Apel București nu are competența să judece aceste solicitări, iar rezultatul e unul previzibil.

Augustin Zegrean apreciază că deznodămntul este previzibil. FOTO: Inquam/Octav Ganea
Augustin Zegrean apreciază că deznodămntul este previzibil. FOTO: Inquam/Octav Ganea

Augustin Zegrean, fostul președinte al Curții Constituționale a României (CCR), a explicat luni, 5 ianuarie, în cadrul unei intervenții la Antena 3 CNN, că cererea depusă la Curtea de Apel București (CAB) pentru suspendarea a doi judecători ai CCR, Dacian Dragoș și Mihai Busuioc, ar putea fi respinsă pe motiv că nu intră în competența acestei instanțe.

„Cel puțin unul dintre judecători a fost numit de Parlament, e desemnat. Hotărârile Senatului nu pot fi atacate în contencios administrativ”, a subliniat el, luni seară.

 „Suspendare pentru cât timp? Până se judecă povestea cu pensiile magistraților? Sau ce doresc oare? Doamna avocat, îmi pare rău pentru dumneaei, dar nu este foarte acasă în problemă. Curtea de Apel nu este competent să judece această cerere.

Există soluții pentru cererile care nu sunt de competența: sunt respinse ca fiind făcute către o instanță necompetentă. Cred că se vor respinge pentru că nu pot să judece. Cel puțin unul dintre judecători a fost numit de Parlament, e desemnat. Hotărârile Senatului nu pot fi atacate în contencios administrativ. Dacă nu îndeplinea condițiile de numire la funcția de judecător la Curte, trebuia cineva să sesizeze curtea și să ceară anularea”, a mai spus el.

Fostul președinte CCR a explicat și consecințele unei eventuale suspendări:

„Veți avea din nou surpriza unei amânări pentru lipsă de cvorum. Nu se va face cvorum şi se va anula decizia la Curte. Eu nu cred că se va ajunge în această situație. Cu șapte judecători se poate judeca, dacă ceilalți patru se duc la serviciu”.

În ceea ce privește deznodământul în această situație,  acesta este unul previzibil, consideră Augutin Zegrean.

 „La Curtea de Apel am înțeles că să amâne pronunțarea. Deci nu mai trebuie să participe la ședința acolo. Și dacă tot a rămas în pronunțare astăzi, atunci soluția este previzibilă şi va respinge ca inadmisibilă cererea”, a explicat el.

Declaraţiile sale vine în contextul în care, la Curtea de Apel București, a început judecata pe fond a contestațiilor privind numirea celor doi judecători ai CCR. Magistrații au respins cererile de amânare formulate atât de avocații judecătorilor, cât și de reprezentantul Administrației Prezidențiale, considerând că nu există motive suficiente pentru întârzierea procedurilor.

Decizia privind suspendarea sau nu a magistraţilor Dacian Dragoș și Mihai Busuioc va fi anunțată pe 16 ianuarie.

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Odată cu plecarea lui Maduro, Putin riscă să fie îndepărtat din emisfera vestică: care va fi următoarea mișcare a Kremlinului
digi24.ro
image
Lifturi exterioare pentru blocurile vechi de 4 etaje. Costurile ar putea ajunge la 60.000 de euro - Proiect
stirileprotv.ro
image
Ce mâncare se servește în vagoanele restaurant ale CFR Călători, la început de 2026: „Am început să întrecem Japonia”
gandul.ro
image
Un oraș medieval, nu foarte vizitat de turiști, este principala recomandare pentru turism în 2026
mediafax.ro
image
„Ne mai dorim doi jucători!” Mario Felgueiras, totul despre transferurile Universităţii Craiova. Ce se întâmplă cu Iamandache: deşi a semnat, Afumaţi se opune transferului! Exclusiv
fanatik.ro
image
Spionul Vadim Benyatov, protejat de Washington. De ce refuză americanii să îl extrădeze pe bancherul condamnat în România pentru „privatizări strategice”
libertatea.ro
image
Curtea de Apel București, reacție publică la materialul Recorder „Justiție capturată”. Mesajul CAB către public | DOCUMENT
digi24.ro
image
Alimentul pe care Gică Hagi și Gică Popescu l-au scos complet din meniu. „Mă simt mai bine decât m-am simțit vreodată”
gsp.ro
image
Și-a părăsit iubitul pentru idolul lui, cu 23 de ani mai în vârstă decât ea, și internetul ”a luat foc”
digisport.ro
image
Cine deține, de fapt, cele mai mari rezerve de petrol din lume
stiripesurse.ro
image
Trump amenință deschis un aliat NATO: „Ne vom ocupa de Groenlanda în 2 luni. Danemarca nu va putea să se ocupe de ea”
antena3.ro
image
Zonele în care meteorologii anunţă ninsori abundente şi temperaturi de -15 grade
observatornews.ro
image
Ce avere are Nicolás Maduro, președintele Venezuelei. Cât de bogat este fostul șofer de autobuz devenit șef de stat
cancan.ro
image
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
prosport.ro
image
Nu arunca bradul de Crăciun după sărbători: iată de ce este încă valoros
playtech.ro
image
Anamaria Prodan, back in business! Comisionul-record pe care îl încasează pentru transferul spectaculos al lui Louis Munteanu la DC United. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Lovitură de proporții: Octavian Popescu, gata să plece de la FCSB! Gigi Becali: ”Am cerut 150.000 €”
digisport.ro
image
Bombă în Justiție: numirea unui judecător CCR, contestată. Curtea Constituțională riscă să fie blocată chiar în ianuarie când ar urma o decizie privind pensiile magistrațiilor
stiripesurse.ro
image
Fiecare proprietar de apartament trebuie să achite obligatoriu această sumă. Documentul care stabilește acest lucru
kanald.ro
image
De ce nu mâncăm ouă de curcă: sunt comestibile, dar există un motiv pentru care...
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
Se închid şcolile, vacanţă prelungită pentru elevi din cauza ninsorilor abundente!
romaniatv.net
image
Taxa nouă introdusă de la 1 ianuarie 2026. Va scumpi mai multe produse și servicii
mediaflux.ro
image
Moștenitoarea imperiului Lamborghini a provocat controverse în Italia: „Ce faci, le dai peste nas?”
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Tragedia aviatică de la sfârșit de an. Supraviețuitorii și-au mâncat prietenii ca să rămână în viață
actualitate.net
image
Crima de la Medicină care a îngrozit România. Carmen Bejan, studenta care a ucis și tranșat un bărbat
click.ro
image
Cele 5 zodii care vor fi fericite după Bobotează. Noroc, liniște și schimbări bune în perioada următoare pentru acești nativi
click.ro
image
Lecții de viață pe care le înțelegem prea târziu. Ce trebuie să faci ca să trăiești fericit
click.ro
Prințul Hussein, Prințesa Rajwa și Prințesa Iman Foto Instagram jpg
Prințul Hussein și soția sa, Prințesa Rajwa, marchează începutul anului 2026 cu un portret adorabil alături de fiica lor, Prințesa Iman
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Colecționarul Wilfrid Voynich (Michał Habdank-Wojnicz, pe numele lui real), printre cărțile sale (© Wikimedia Commons)
Ce este, de fapt, misteriosul manuscris Voynich?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Orașul din Europa care a fost invadat de români. 8 din 10 turiști sunt din țara noastră: „E scris în limba română peste tot”
image
Crima de la Medicină care a îngrozit România. Carmen Bejan, studenta care a ucis și tranșat un bărbat

OK! Magazine

image
Prințul Hussein și soția sa, Prințesa Rajwa, marchează începutul anului 2026 cu un portret adorabil alături de fiica lor, Prințesa Iman

Click! Pentru femei

image
2026 n-a început bine pentru Will Smith! Actorul e acuzat de hărțuire sexuală. De un bărbat!

Click! Sănătate

image
Aceste trăsături apărute la mijlocul vieții indică un risc crescut de demență