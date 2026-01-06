Augustin Zegrean, despre cererea de suspendare a celor doi judecători CCR: „Soluția este previzibilă”

Fostul președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, a comentat cererea de suspendare a celor doi judecători CCR, apreciind că instanța de la Curtea de Apel București nu are competența să judece aceste solicitări, iar rezultatul e unul previzibil.

Augustin Zegrean, fostul președinte al Curții Constituționale a României (CCR), a explicat luni, 5 ianuarie, în cadrul unei intervenții la Antena 3 CNN, că cererea depusă la Curtea de Apel București (CAB) pentru suspendarea a doi judecători ai CCR, Dacian Dragoș și Mihai Busuioc, ar putea fi respinsă pe motiv că nu intră în competența acestei instanțe.

„Cel puțin unul dintre judecători a fost numit de Parlament, e desemnat. Hotărârile Senatului nu pot fi atacate în contencios administrativ”, a subliniat el, luni seară.

„Suspendare pentru cât timp? Până se judecă povestea cu pensiile magistraților? Sau ce doresc oare? Doamna avocat, îmi pare rău pentru dumneaei, dar nu este foarte acasă în problemă. Curtea de Apel nu este competent să judece această cerere.

Există soluții pentru cererile care nu sunt de competența: sunt respinse ca fiind făcute către o instanță necompetentă. Cred că se vor respinge pentru că nu pot să judece. Cel puțin unul dintre judecători a fost numit de Parlament, e desemnat. Hotărârile Senatului nu pot fi atacate în contencios administrativ. Dacă nu îndeplinea condițiile de numire la funcția de judecător la Curte, trebuia cineva să sesizeze curtea și să ceară anularea”, a mai spus el.

Fostul președinte CCR a explicat și consecințele unei eventuale suspendări:

„Veți avea din nou surpriza unei amânări pentru lipsă de cvorum. Nu se va face cvorum şi se va anula decizia la Curte. Eu nu cred că se va ajunge în această situație. Cu șapte judecători se poate judeca, dacă ceilalți patru se duc la serviciu”.

În ceea ce privește deznodământul în această situație, acesta este unul previzibil, consideră Augutin Zegrean.

„La Curtea de Apel am înțeles că să amâne pronunțarea. Deci nu mai trebuie să participe la ședința acolo. Și dacă tot a rămas în pronunțare astăzi, atunci soluția este previzibilă şi va respinge ca inadmisibilă cererea”, a explicat el.

Declaraţiile sale vine în contextul în care, la Curtea de Apel București, a început judecata pe fond a contestațiilor privind numirea celor doi judecători ai CCR. Magistrații au respins cererile de amânare formulate atât de avocații judecătorilor, cât și de reprezentantul Administrației Prezidențiale, considerând că nu există motive suficiente pentru întârzierea procedurilor.

Decizia privind suspendarea sau nu a magistraţilor Dacian Dragoș și Mihai Busuioc va fi anunțată pe 16 ianuarie.