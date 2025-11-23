Trump critică Ucraina pentru „zero recunoștință”, pe fondul negocierilor dificile privind planul de pace

Președintele american Donald Trump a acuzat conducerea Ucrainei de „zero recunoștință”, într-un nou mesaj publicat pe platforma sa, în timp ce aliații europeni încearcă să formuleze o contrapropunere la planul de pace sprijinit de Washington și discutat în aceste zile la Geneva.

În mesajul publicat pe Truth Social, Trump a susținut că a „moștenit un război care nu ar fi trebuit să aibă loc”, criticând atât Ucraina, cât și statele europene. „Conducerea Ucrainei nu a arătat nicio recunoștință pentru eforturile noastre, iar Europa continuă să cumpere petrol din Rusia”, a scris el, adăugând că SUA „vând cantități masive de arme NATO pentru distribuție către Ucraina”.

Comentariile vin chiar în momentul în care oficiali din SUA, Ucraina și mai mulți parteneri europeni au deschis la Geneva o nouă rundă de discuții privind controversatul plan de pace.

Negocieri intense la Geneva

Întâlnirile au început duminică, șeful cancelariei prezidențiale ucrainene, Andrii Ermak, confirmând primele discuții cu consilierii pentru securitate națională din Regatul Unit, Franța și Germania. Delegația americană, condusă de secretarul de stat Marco Rubio, emisarul Steve Witkoff și secretarul armatei Daniel Driscoll, urmează să participe la runda următoare.

Ucraina și aliații săi încearcă să modifice un plan în 28 de puncte, perceput de multe capitale occidentale ca cedând Moscovei avantaje substanțiale. Trump declarase în urmă cu câteva zile că președintele ucrainean Volodimir Zelenski „va trebui” să accepte documentul până joi, însă ulterior a nuanțat mesajul, afirmând că textul „nu reprezintă o ofertă finală”.

Ermak a spus că prima sesiune de discuții a creat „un climat constructiv”, iar Zelenski a afirmat că așteaptă rezultatele consultărilor, subliniind că este nevoie de „un rezultat pozitiv pentru toți”.

Controverse privind originea și conținutul planului

Planul american a fost elaborat după o întâlnire discretă la Miami între Kirill Dmitriev, șeful fondului suveran rus aflat sub sancțiuni internaționale, și omul de afaceri american Steve Witkoff. Documentul ar cere Ucrainei să renunțe la teritorii ocupate în est, să limiteze dimensiunea armatei la 600.000 de militari și să abandoneze aspirația de a adera la NATO.

Propunerea ar menține liniile frontului actuale în sud și ar oferi Rusiei un traseu gradual de reintegrare în economia globală, prin ridicarea etapizată a sancțiunilor.

Liderii G7 au afirmat într-o declarație că proiectul „ar lăsa Ucraina vulnerabilă unui nou atac” și necesită „muncă suplimentară”. Premierul britanic Sir Keir Starmer a insistat că „este esențial ca Ucraina să își poată apăra teritoriul în cazul unui armistițiu”.

Marco Rubio, acuzat de unii senatori americani că ar fi descris planul drept o „listă de dorințe a Rusiei”, a respins afirmațiile și susține acum că textul „a fost redactat în SUA” și reprezintă „un cadru solid pentru negocieri”, dar recunoaște că include contribuții atât din partea Moscovei, cât și a Kievului.

Zelenski a declarat că Ucraina traversează „unul dintre cele mai dificile momente din istorie”, avertizând că țara riscă să aleagă între „a-și pierde demnitatea” sau „a risca pierderea unui partener esențial”. El a precizat că, în paralel cu negocierile, Ucraina trebuie „să facă totul pentru a-și consolida apărarea”.

Potrivit președintelui, Rusia a lansat în ultima săptămână peste 1.000 de drone explozive, aproape 1.000 de bombe ghidate și mai mult de 60 de rachete asupra teritoriului ucrainean.

Situația pe teren rămâne fluidă

Pe măsură ce diplomații negociază, Rusia continuă atacurile asupra infrastructurii și zonelor rezidențiale. În Dnipro, cel puțin 14 persoane au fost rănite într-un nou atac asupra unui bloc de locuințe. În regiunea Moscova, autoritățile au confirmat pene de curent și întreruperi în încălzire în urma unui atac cu drone atribuit Ucrainei, care a lovit centrala termică Lenin Șatura.

La Moscova, primarul Serghei Sobianin a declarat că orașul a fost vizat de un nou atac cu drone. În teritoriile ocupate, o altă centrală electrică, în Zugres, a fost lovită, provocând un incendiu puternic.

În ciuda declarațiilor oficialilor ruși potrivit cărora „războiul este aproape de final”, diplomații occidentali atrag atenția că un acord grăbit riscă să ofere Moscovei concesii pe care nu le-a putut obține militar.