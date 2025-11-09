search
Duminică, 9 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Ucraina, în beznă. Atacurile masive ale Rusiei au redus producţia de energie la „zero”

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Ucraina se confruntă cu pene de curent extinse, după ce atacurile ruseşti din ultimele zile au paralizat sistemul energetic al ţării. Compania naţională de transport al energiei, Ukrenergo, a anunţat că în majoritatea regiunilor alimentarea va fi întreruptă între 8 şi 16 ore pe zi, în timp ce echipele de intervenţie încearcă să repare infrastructura distrusă.

Atacuri furibunde ale Rusiei asupra Ucrainei/FOTO:Profimedia
Atacuri furibunde ale Rusiei asupra Ucrainei/FOTO:Profimedia

Moscova a lansat, de vineri până sâmbătă, sute de drone şi rachete asupra obiectivelor energetice din Ucraina, într-un val de atacuri care a ucis cel puţin şapte persoane, potrivit autorităţilor de la Kiev. Compania de stat Centerenergo a transmis că „producţia de energie a scăzut la zero”, iar întreruperile afectează alimentarea cu electricitate, căldură şi apă în mai multe oraşe.

Deşi unele reparaţii au fost deja efectuate, situaţia rămâne critică în regiunile Kiev, Dnipropetrovsk, Doneţk, Harkov, Poltava, Cernihiv şi Sumî, unde se aşteaptă întreruperi regulate ale curentului, a precizat ministrul Energiei, Svitlana Grynciuk.

„Inamicul a lansat un atac masiv cu rachete balistice, extrem de dificil de interceptat. Nu am mai văzut un asemenea număr de lovituri directe asupra infrastructurii energetice de la începutul invaziei”, a declarat oficialul pentru televiziunea United News.

Riscuri nucleare și presiuni diplomatice

Potrivit viceministrului de externe Andrii Sîbiha, dronele ruseşti au vizat două staţii de transformare care alimentează centralele nucleare Hmelniţki şi Rivne, în vestul Ucrainei. Kievul acuză Moscova că pune în pericol securitatea nucleară a Europei şi cere o reacţie de urgenţă din partea Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA).

„Rusia ameninţă deliberat siguranţa nucleară a întregului continent”, a scris Sîbiha pe Telegram, solicitând convocarea Consiliului Guvernatorilor AIEA. Totodată, diplomatul a făcut apel la China şi India, mari cumpărători de petrol rusesc, să exercite presiuni asupra Kremlinului.

O iarnă sub semnul frigului și al penelor de curent

Experţii avertizează că distrugerea infrastructurii energetice riscă să lase milioane de oameni fără încălzire în prag de iarnă. Doar din octombrie, atacurile asupra instalaţiilor de gaze au fost a noua serie majoră de bombardamente, potrivit companiei Naftogaz.

Un raport al Şcolii de Economie din Kiev estimează că jumătate din producţia naţională de gaze este deja oprită.

Specialistul în energie Oleksandr Harcenko a atras atenţia că, dacă cele două mari termocentrale ale Kievului ar rămâne nefuncţionale mai mult de trei zile la temperaturi sub -10°C, capitala ar fi în pragul unei „catastrofe tehnologice”.

În paralel, Ucraina a intensificat atacurile asupra depozitelor şi rafinăriilor de petrol din Rusia, încercând să lovească exporturile energetice care alimentează mașinăria de război a Kremlinului.

Duminică dimineaţă, Ministerul rus al Apărării a anunţat, prin agenţia RIA Novosti, că sistemele sale antiaeriene au doborât 44 de drone ucrainene deasupra teritoriului rus.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Povestea „Diamantului Florentin”, bijuteria care a stat ascunsă un veac într-o bancă din Canada: dinastia celebră căreia îi aparține
digi24.ro
image
Un bărbat a cumpărat una din renumitele locuințe la un euro din Sicilia. Ce a descoperit: „S-a plătit practic singură”
stirileprotv.ro
image
Cele trei ZODII binecuvântate, care au noroc divin în acest weekend
gandul.ro
image
Explozie în Voronej în urma unui presupus atac asupra unei centrale electrice
mediafax.ro
image
România a vândut Dacia Duster în străinătate înainte de 1989. Mașina avea volan pe dreapta, era decapotabilă și a fost promovată într-o reclamă la un meci cu Liverpool
fanatik.ro
image
Oamenii de încredere ai lui Vladimir Putin dispar rând pe rând: „bolnavi” sau morți în condiții suspecte. Se clatină regimul de la Kremlin?
libertatea.ro
image
Cine este Constantin Hanț, afaceristul care a vrut să-l scoată din țară pe Călin Georgescu
digi24.ro
image
Un celebru vlogger român a ajuns în complexul ridicat de controversatul Radu Mazăre în Madagascar » Ce sport se practică lângă Oceanul Indian: teren în lucru
gsp.ro
image
De ce a avut Stoichiță geacă roșie la înmormântarea lui Emeric Ienei
digisport.ro
image
Zelenski vrea să vândă armament României: „Avem sisteme gata de export și proiecte comune în programul SAFE”
stiripesurse.ro
image
Încă o doctoriță găsită moartă în timpul gărzii, la Pediatrie 1 în Cluj-Napoca, după nici două săptămâni de la decesul Ștefaniei Szabo
antena3.ro
image
"Luaţi-o că o omoară". Şi-a ucis sora pe care o bătea şi o chinuia de ani întregi. Filmul crimei din Vaslui
observatornews.ro
image
Veste îngrozitoare din spital despre Horia Moculescu! Organele au început să-i cedeze! Medicii au făcut anunțul ↘️
cancan.ro
image
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
prosport.ro
image
Temperatura la care trebuie să ai cauciucuri de iarnă montate. Nu contează luna din an
playtech.ro
image
Ce s-a ales de stadionul din București unde s-a jucat primul meci oficial în nocturnă. Cinci finale de Cupă găzduite de arenă
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
S-a aflat de ce Ronaldo i-a spus ”NU” lui Loți Boloni!
digisport.ro
image
'E vai de noi': orașul românesc pe care locuitorii îl părăsesc în masă
stiripesurse.ro
image
Ajutorul de deces 2025: Câți bani se acordă și cine poate beneficia de această indemnizație
kanald.ro
image
Nume de familie 100% românești. De ce sunt atât de puţine și...
playtech.ro
image
El știe unde e Dani Mocanu! Ce se întâmplă acum cu artistul și evenimentele la care urma să cânte, în timp ce poliția îl caută în toată România
wowbiz.ro
image
Vortexul polar este perturbat de un fenomen rar. Meteorologii anunţă IARNĂ GREA
romaniatv.net
image
Isteria Black Friday. E halucinant ce s-a întâmplat în ziua marilor reduceri în centrele comerciale
mediaflux.ro
image
Un celebru vlogger român a ajuns în complexul ridicat de controversatul Radu Mazăre în Madagascar » Ce sport se practică lângă Oceanul Indian: teren în lucru
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Tragedie în Vama Veche. Omul de afaceri Florin Dinu, găsit spânzurat în campingul Sandalandala. De ce și-a pus capăt zilelor
actualitate.net
image
Durere fără margini pentru Daniel Onoriu, aflat în spatele gratiilor. Tatăl lui a murit
click.ro
image
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
click.ro
image
Șoc total în cazul morții Ștefaniei Szabo! Fostul soț e principalul suspect vizat
click.ro
Megan Fox, Machine Gun Kelly foto Profimedia jpg
„Puterea vaginului”. Dorința era atât de mare, încât o actriță și-a făcut o gaură în salopetă, ca să facă sex cu iubitul ei
okmagazine.ro
vedete foto instagram jpg
Mărimea chiar contează, pentru că dimensiunea bărbăției lui le-a distrus mariajul!
clickpentrufemei.ro
L0019549 jpg
Împăratul Frankenstein: Despre experimentele sadice ale lui Frederic al II-lea și legătura cu România
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine a fost actrița de-o frumusețe răpitoare care i-a dăruit lui Emeric Ienei doi copii. Legendarul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare
image
Durere fără margini pentru Daniel Onoriu, aflat în spatele gratiilor. Tatăl lui a murit

OK! Magazine

image
„Puterea vaginului”. Dorința era atât de mare, încât o actriță și-a făcut o gaură în salopetă, ca să facă sex cu iubitul ei

Click! Pentru femei

image
Mercur retrograd și codul roșu de erori în comunicare! Urmează o perioadă de revizuire, nu de lansări

Click! Sănătate

image
Unde ar trebuie să pui oglinda în casă, conform Feng Shui?