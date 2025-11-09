Ucraina, în beznă. Atacurile masive ale Rusiei au redus producţia de energie la „zero”

Ucraina se confruntă cu pene de curent extinse, după ce atacurile ruseşti din ultimele zile au paralizat sistemul energetic al ţării. Compania naţională de transport al energiei, Ukrenergo, a anunţat că în majoritatea regiunilor alimentarea va fi întreruptă între 8 şi 16 ore pe zi, în timp ce echipele de intervenţie încearcă să repare infrastructura distrusă.

Moscova a lansat, de vineri până sâmbătă, sute de drone şi rachete asupra obiectivelor energetice din Ucraina, într-un val de atacuri care a ucis cel puţin şapte persoane, potrivit autorităţilor de la Kiev. Compania de stat Centerenergo a transmis că „producţia de energie a scăzut la zero”, iar întreruperile afectează alimentarea cu electricitate, căldură şi apă în mai multe oraşe.

Deşi unele reparaţii au fost deja efectuate, situaţia rămâne critică în regiunile Kiev, Dnipropetrovsk, Doneţk, Harkov, Poltava, Cernihiv şi Sumî, unde se aşteaptă întreruperi regulate ale curentului, a precizat ministrul Energiei, Svitlana Grynciuk.

„Inamicul a lansat un atac masiv cu rachete balistice, extrem de dificil de interceptat. Nu am mai văzut un asemenea număr de lovituri directe asupra infrastructurii energetice de la începutul invaziei”, a declarat oficialul pentru televiziunea United News.

Riscuri nucleare și presiuni diplomatice

Potrivit viceministrului de externe Andrii Sîbiha, dronele ruseşti au vizat două staţii de transformare care alimentează centralele nucleare Hmelniţki şi Rivne, în vestul Ucrainei. Kievul acuză Moscova că pune în pericol securitatea nucleară a Europei şi cere o reacţie de urgenţă din partea Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA).

„Rusia ameninţă deliberat siguranţa nucleară a întregului continent”, a scris Sîbiha pe Telegram, solicitând convocarea Consiliului Guvernatorilor AIEA. Totodată, diplomatul a făcut apel la China şi India, mari cumpărători de petrol rusesc, să exercite presiuni asupra Kremlinului.

O iarnă sub semnul frigului și al penelor de curent

Experţii avertizează că distrugerea infrastructurii energetice riscă să lase milioane de oameni fără încălzire în prag de iarnă. Doar din octombrie, atacurile asupra instalaţiilor de gaze au fost a noua serie majoră de bombardamente, potrivit companiei Naftogaz.

Un raport al Şcolii de Economie din Kiev estimează că jumătate din producţia naţională de gaze este deja oprită.

Specialistul în energie Oleksandr Harcenko a atras atenţia că, dacă cele două mari termocentrale ale Kievului ar rămâne nefuncţionale mai mult de trei zile la temperaturi sub -10°C, capitala ar fi în pragul unei „catastrofe tehnologice”.

În paralel, Ucraina a intensificat atacurile asupra depozitelor şi rafinăriilor de petrol din Rusia, încercând să lovească exporturile energetice care alimentează mașinăria de război a Kremlinului.

Duminică dimineaţă, Ministerul rus al Apărării a anunţat, prin agenţia RIA Novosti, că sistemele sale antiaeriene au doborât 44 de drone ucrainene deasupra teritoriului rus.