Video Un crater uriaș a înghițit mașini și stâlpi de electricitate în apropierea unui spital din capitala Thailandei. Momentul a fost filmat

Craterul de 50 de metri adâncime a determinat evacuarea și închiderea drumurilor din jurul spitalului Vajira din capitala Thailandei.

O groapă de 50 de metri adâncime a apărut miercuri dimineața în apropierea unui spital din Bangkok, înghițind mașini și stâlpi de electricitate, lăsând navetiștii uimiți și determinând o intervenție de urgență în capitala thailandeză, scrie SCMP.

Autoritățile orașului Bangkok au închis drumurile din jurul spitalului Vajira de pe Samsen Road, în centrul istoric al orașului, în jurul orei 7 dimineața (ora locală), când a apărut craterul, care a rupt conductele care au revărsat torente de apă, în timp ce cablurile electrice căzute au provocat scântei periculoase.

Pacienții și locuitorii din apartamentele din apropiere au fost evacuați, deoarece groapa – cu dimensiuni de aproximativ 30 pe 30 de metri lățime și 50 de metri adâncime – a apărut în fața spitalului public.

O declarație comunicată de Biroul Național de Știri al Thailandei (NBT), instituție de stat, a precizat că groapa se extinde, dar nu au fost raportate încă victime.

„Echipele de urgență și echipele de ingineri se află la fața locului și lucrează pentru a stabiliza zona și a preveni alte daune”, potrivit NBT, adăugând că o stație de utilități din apropiere a fost închisă, deoarece groapa a crescut „riscurile pentru infrastructură și a sporit îngrijorarea pentru navetiști și pietoni”.

Au apărut speculații care leagă groapa de săpăturile din apropiere pentru o nouă linie de tren electric subteran, dar oficialii nu au confirmat încă cauza.

Groapa a apărut în timp ce Bangkok se pregătește pentru ploi mai abundente, pe măsură ce super-taifunul Ragasa va ajunge în delta Mekongului în zilele următoare.

Guvernatorul Bangkokului, Chadchart Sittipun, s-a deplasat de urgență la fața locului pentru a evalua situația, a declarat Administrația Metropolitană din Bangkok.

Bangkokul este construit pe o câmpie inundabilă, iar solurile argiloase sunt adesea considerate responsabile pentru eticheta de „oraș scufundat”, care, potrivit urbanistilor, a fost agravată de dezvoltarea necontrolată, care a copleșit rețeaua de canalizare a capitalei.